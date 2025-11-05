POJK News: यहां विकास ने दी 'रोशनी', वहां भ्रष्टाचार ने निगल लिया 'उजाला'; PoJK की दर्दनाक सच्चाई

Why there is electricity problem in POJK: आज जब भारत का जम्मू-कश्मीर नई सड़कों, तेज रफ्तार ट्रेनों, रोशनी से जगमग शहरों और पर्यटन की बढ़ती रौनक के साथ आगे बढ़ रहा है. वहीं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू-कश्मीर (PoJK) का हाल बिलकुल उलटा है. वहां के लोग आज भी अंधेरे में जिंदगी गुज़ारने को मजबूर हैं.

भारत के कश्मीर में जहां बिजली के नए प्रोजेक्ट्स लोगों के घरों को रोशन कर रहे हैं, वहीं मुज़फ्फराबाद (PoJK की राजधानी) में लोग दिनभर बिजली के इंतज़ार में बैठे रहते हैं. सबसे हैरानी की बात ये है कि शहबाज-मुनीर सरकार ने जिस इलाके में अरबों रुपये का नीलम-झेलम हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट बनाया, वहीं के लोगों को इसका कोई फायदा नहीं मिला. वे लोग आज भी मोमबत्ती की रोशनी में रातें काटने को मजबूर हैं.

अंधेरे में डूब गई 'विकास की पहचान'

Add Zee News as a Preferred Source

रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान सरकार ने नीलम-झेलम प्रोजेक्ट को 'विकास की पहचान' कहकर शुरू किया था. दावा था कि इस प्रोजेक्ट से 960 मेगावॉट बिजली पैदा होगी. जिससे पूरा PoJK और आधा पाकिस्तान रोशन हो जाएगा. लेकिन हुआ उलटा. तकनीकी खामियों, भ्रष्टाचार और गलत डिजाइन की वजह से यह प्रोजेक्ट बार-बार ठप होता रहा. आज हालत यह है कि मुजफ्फराबाद के घरों में बल्ब नहीं जलते, लेकिन अधिकारियों की जेबें जरूर भर गईं.

अपने दुर्भाग्य पर खून के आंसू बहा रहे मुज़फ्फराबाद ट्रेडर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष सरदार अब्दुल रज़ाक खान कहते हैं, 'यह प्रोजेक्ट उम्मीदों का नहीं, धोखे का प्रतीक बन चुका है. एनओसी के तहत यहां ट्रीटमेंट प्लांट और पानी के भंडारण की व्यवस्था बननी थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ. भ्रष्टाचार इतना हुआ कि लागत पांच से दस गुना तक बढ़ गई. WAPDA और पाकिस्तान सरकार को अरबों का नुकसान हुआ और हम जनता सिर्फ अंधेरे में रह गए.'

जनरेटर्स से काम करने को मजबूर अस्पताल

लोगों की मांग है कि इस पूरे प्रोजेक्ट की संघीय स्तर पर फेडरल लेवल पर जांच हो, ताकि दोषियों को सज़ा मिल सके. इस भ्रष्टाचार का खामियाजा पीओजेके में रहने वाले लाखों लोगों को भुगतना पड़ रहा है. मुजफ्फराबाद और आसपास के इलाकों में बिजली की इतनी कमी है कि अस्पतालों में जनरेटर से काम चलाया जाता है. बच्चे अंधेरे में पढ़ाई करते हैं और बाजार शाम ढलते ही बंद हो जाते हैं.

वहीं दूसरी ओर, भारतीय जम्मू-कश्मीर में पिछले कुछ वर्षों में तेज़ी से बदलाव हुए हैं. ज़ोजिला टनल, कश्मीर रेल लिंक, और नए सोलर प्रोजेक्ट्स ने बिजली की समस्या को लगभग खत्म कर दिया है. जहां कभी लोग बिजली कटौती से परेशान रहते थे, आज वही कश्मीर 24 घंटे रोशन है. पर्यटन रिकॉर्ड स्तर पर है और युवाओं को नए रोजगार के मौके मिल रहे हैं.

अपनी किस्मत को कोसने को मजबूर लोग

भारत का कश्मीर जहां अब रोशनी का प्रतीक बन चुका है, जबकि पाकिस्तान के कब्जे वाला हिस्सा अंधेरे का गवाह. अपनी इस बदहाली पर पीओजेके के लोग अपनी किस्मत को कोसते हैं. वे कहते हैं कि अगर पीओजेके भी भारत का हिस्सा रहता तो आज उन्हें यह दिन नहीं देखना पड़ता.

(एजेंसी ANI)