'कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे', नेतन्याहू की चेतावनी से घबराया PAK; पोस्ट डिलीट कर साध ली खामोशी

Khawaja Asif Reply to Israel: इजरायल की एक धमकी के बाद पाकिस्तान बुरी तरह डर गया. ईरान और हिज्बुल्ला से लड़ रहे इजरायल की बंदूक अचानक पाकिस्तान की तरफ तन गई? ये समझने के लिए आपको पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ की एक सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में समझना चाहिए. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ख्वाजा आसिफ ने लिखा था, 'इजरायल एक ऐसा शैतान है, जो पूरी मानवता पर श्राप है. हम इस्लामाबाद में अमन कायम करने की कोशिश कर रहे हैं. दूसरी तरफ लेबनान में इजरायल खून-खराबा कर रहा है. मैं दुआ करता हूं कि कैंसर बन चुके इस देश और इसके यहूदी नर्क की आग में जलें.'

नेतन्याहू के जवाब से डरा पाकिस्तान

हालांकि पाकिस्तान जैसे देश के नेताओं से तमीज और तहजीब की उम्मीद नहीं की जा सकती लेकिन एक समुदाय के लिए इस किस्म के आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल करना वाकई गलत है. ख्वाजा आसिफ ने जितने जहरीले अल्फाज इस्तेमाल किए थे, उन्हें उतनी ही सख्त भाषा में जवाब भी मिला. दुनिया भर के यहूदियों ने ख्वाजा आसिफ के बयान की आलोचना की तो पलटवार सीधे इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू से आया.

जिस एक्स पर ख्वाजा आसिफ ने पोस्ट किया था, 'उसी प्लेटफॉर्म पर नेतन्याहू ने लिखा, 'इजरायल की बर्बादी की दुआ मांगकर पाकिस्तानी रक्षामंत्री ने सभी हदों को पार कर दिया है. जो पाकिस्तान युद्धविराम कराने का दम भर रहा है, उसके नेताओं से इस किस्म के बयानों को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे.'

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'कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे'

'कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे' जैसे शब्द इस्तेमाल करके नेतन्याहू ने बता दिया कि ख्वाजा आसिफ की आपत्तिजनक बातों को यूं ही नहीं जाने दिया जाएगा. नेतन्याहू के इस एक ट्वीट का असर ये हुआ कि ख्वाजा आसिफ ने कुछ ही घंटों में अपनी पोस्ट डिलीट कर दी. पाकिस्तान मे दलील दी गई है कि कथित युद्धविराम के दौरान कोई विवाद ना हो, इस वजह से ख्वाजा आसिफ ने अपनी पोस्ट डिलीट की है लेकिन पाकिस्तान की इस दलील पर भरोसा नहीं होता.

जिस पाकिस्तान को खुद पता है कि युद्धविराम की उम्मीद ना के बराबर है. वो पाकिस्तान युद्धविराम के लिए अपने रक्षामंत्री की नाक नीचे क्यों कराएगा. इस तरह आनन-फानन में अपने शब्द वापस लेने की एक बड़ी वजह इजरायल का डर है. यहूदियों की सुरक्षा के लिए इजरायल किन नीतियों पर चलता है, ये आपको गौर से समझना चाहिए.

दुश्मनों के लिए इजरायल की नीति

यहूदियों के सम्मान और सुरक्षा के लिए इजरायल ने दो नीतियां तय की हैं. पहली नीति है संवाद. इसकी जिम्मेदारी इजरायल के एंटी-सेमेटिस्म मंत्रालय के हाथों में है. ये मंत्रालय दुनिया भर में यहूदियों के खिलाफ लिखे जा रहे साहित्य और बयानों की निगरानी करता है. निगरानी के बाद ये मंत्रालय यहूदियों के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार को खत्म करने के लिए साहित्य, बयान रिलीज करता है.

यहूदियों के लिए इजरायल की दूसरी नीति यानी पलटवार की कमान दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी मोसाद के हाथों में है. दुनिया भर की अलग-अलग एजेंसियों के साथ मिलकर मोसाद, ऐसे किरदारों को रोकने का काम करती है जो यहूदियों के लिए खतरा साबित हो सकते हैं. जरूरत पड़े तो मोसाद यहूदी विरोधियों का खात्मा भी कर देती है.

पाकिस्तान में बैठा मोसाद का डर

अगर इजरायली परिभाषा के चश्मे से देखा जाए तो ख्वाजा आसिफ के पोस्ट का जवाब देने के लिए दूसरी यानी मोसाद वाली नीति का इस्तेमाल किया जा सकता है. यही डर पाकिस्तान के अंदर बैठा है. जो मोसाद अपनी धरती से सैकड़ों किलोमीटर दूर बेरूत में हिज्बुल्ला कमांडर हसन नसरल्ला को मार सकता है. जो मोसाद मुस्लिम जगत की सबसे शक्तिशाली शख्सियत माने जाने वाले अयातुल्ला खामेनेई की लोकेशन पता कर सकता है. उस मोसाद के लिए ख्वाजा आसिफ के खिलाफ एक्शन लेना कोई बड़ी बात नहीं है.

ख्वाजा आसिफ के बयान ने इजरायल की सरकार के अंदर कितना गुस्सा भर दिया है. ये समझने के लिए आपको इजरायली विदेश मंत्री गिडियोन सार का बयान भी ध्यान से देखना और समझना चाहिए.

इजरायली विदेश मंत्री ने कहा, 'दुनिया में यहूदियों के एक मात्र देश को कैंसर कहना और इजरायल की बर्बादी के लिए दुआ करना. ये कदम बताते हैं कि पाकिस्तान में सरकार नहीं बल्कि यहूदियों के खून के प्यासे मौजूद हैं. जो आतंकवादी इजरायल का अंत करना चाहते हैं. हम उनके सामने डटकर खड़े रहेंगे.'

इजरायल की नजरों में अब ख्वाजा आसिफ बने दुश्मन

किसी देश के विदेश मंत्री की आतंकवादी से तुलना करना ये बताने के लिए काफी है कि इजरायल के लिए अब ख्वाजा आसिफ दुश्मन से कम नहीं हैं. आपके अंदर ये सवाल उठ रहा होगा कि एक बयान से इजरायल के अंदर इतना गुस्सा क्यों भर गया है. एक बयान ने ऐसा क्या कर दिया है कि इजरायल के पीएम से लेकर विदेशमंत्री तक जवाब दे रहे हैं. इस गुस्से को समझने के लिए आपको इजरायली सिस्टम और समाज की सोच को समझना चाहिए.

इजरायली समाज में इस सोच को बंकर मेंटेलिटी कहा जाता है. इसका मतलब है कि यहूदी और उनका देश इजरायल एक मजबूत बंकर की तरह अपनी सुरक्षा करेंगे. इजरायली मानते हैं कि उनकी स्वतंत्रता और संप्रुभता आसानी से नहीं मिली है. सदियों के संघर्ष के बाद इजरायल की नींव पड़ी है. इसी वजह से इजरायल का हर कदम उस स्तर का होना चाहिए कि दुश्मन दोबारा यहूदियों की इस धरती को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी ना सके.

पाकिस्तान के मामले में तो ये बंकर मेंटेलिटी अपने चरम पर पहुंच जाती है. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो इजरायल की स्थापना से लेकर अब तक दुश्मन वाला बर्ताव ही करता रहा है. इजरायल की डिप्लोमेसी में पाकिस्तान को परमाणु हथियार वाला मुस्लिम मुल्क माना जाता है. इसी वजह से पाकिस्तान पर इजरायल ने कभी भरोसा नहीं किया है. हालांकि, इन दोनों देशों ने कभी सीधी जंग नहीं लड़ी है लेकिन छद्म टकराव कई बार हो चुके हैं. अब हम आपको इजरायल और पाकिस्तान की इसी अदावत का इतिहास बताने जा रहे हैं.

यहूदी मुल्क को हराने का पुराना ख्वाब

1948 के अरब-इजरायल युद्ध में पाकिस्तान ने इजरायल को हराने की कोशिश की थी. पाकिस्तान ने तत्कालीन चेकोस्लोवाकिया से ढाई लाख राइफल और तीन फाइटर जेट खरीदकर इजिप्ट को दिए थे. 1967 के अरब-इजरायल युद्ध में पाकिस्तान ने अपनी एयरफोर्स के रिटायर्ड फाइटर पायलट इराक की एयरफोर्स को भेजे थे. 1973 में जब सीरिया और इजरायल का टकराव हुआ था. तब पाकिस्तानी एयरफोर्स के 16 पायलट सीरियाई एयरफोर्स के लड़ाकू विमान उड़ा रहे थे.

इजरायल ने पाकिस्तान की इन करतूतों का पूरा हिसाब किया है. 80 के दशक में जब पाकिस्तान अपना परमाणु बम बनाने की फिराक में था. तब इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद ने एक बड़ा ऑपरेशन किया था. इस ऑपरेशन के तहत यूरोप की उन कंपनियों और वैज्ञानिकों को निशाना बनाया गया था, जो पाकिस्तानी परमाणु कार्यक्रम में मदद कर रही थे.

कंपनियों के दफ्तरों में भेज दिए थे लेटर बम

मोसाद ने इन किरदारों के घरों और दफ्तरों पर लेटर बम भेज दिए थे. इन धमाकों से ऐसी दहशत फैली थी कि कई कंपनियों ने पाकिस्तान से रिश्ते तोड़ लिए थे. ऐसा लगता है कि समय का चक्र घूमकर दोबारा अदावत और टकराव की हद तक पहुंच गया है. ख्वाजा आसिफ के कट्टरपंथी दिमाग ने यहूदियों के खिलाफ जो जहर उगला है, वो इजरायल को रत्ती भर कबूल नहीं है.

पाकिस्तान के साथ इजरायल क्या करेगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा. फिलहाल इजरायल अपनी युद्ध से जुड़ी नीति को आगे बढ़ाने में व्यस्त है. ये नीति कहती है कि इजरायल के युद्ध में कोई मध्यस्थ नहीं होगा. अगर युद्धविराम होगा तो इजरायल की मर्जी से होगा और इजरायल की शर्तों पर होगा.