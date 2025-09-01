पाकिस्तानी TV चैनलों पर नया स्यापा... मुल्क यतीम हो गया! इतना तो 'जिन्ना' के इंतकाल पर भी न रोए होंगे पाकिस्तानी

PM Modi Xi Jinping meeting: चीन में चल रही SCO की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी और जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई तो पाकिस्तान के सीने पर सांप लोट गया. पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर स्यापा शुरू हो गया. मुल्क यतीम हो गया. पैनल एक्सपर्ट्स बड़े चेहरे हों या वहां के यू-ट्यूबर्स अधिकांश की एक ही राय है कि इंडिया ने अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी है. चीन अब रूस और इंडिया के साथ नए ब्लॉक बैठा नजर आ रहा है'.

मोदी-शी मीटिंग का पाकिस्तानी विश्लेषण

दूसरे ने कहा देखिए चाइना ने कितना शानदार वेलकम किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी का. आप इस चीज को देखें रेड कारपेट पर जैसे किसी बड़ी स्टेट का कोई सदर आपकी तरफ आ रहा है. शी और मोदी पास आए तो लगा बचपन के बिछड़े दोस्त हैं, आपस में मिले तो उन्होंने जश्न मनाया है. तीसरे ने स्यापा करते हुए कहा, 'देखें, आज चाइना हमें दूर होता नज़र आ रहा है, एक चीन हमारा दोस्त समझा जाता था. हम फॉलो कर रहे हैं तो चाइना नाराज भी है, इसी वजह से पाकिस्तान पर लोग भरोसा नहीं करते हैं. चौथा मासूमियत से बोला,'चाइना पहाड़ से ऊंचा और समंदर से गहरा दोस्त था, आज उसकी दोस्ती पाकिस्तान को लेकर कमजोर होती दिख रही है'.

क्या ही कहें?

पाकिस्तान सदमे में है. या ऐसा कहने वाले पाकिस्तानी सदमे में है. जानते हैं इन पाकिस्तानियों के अचानक सदमे में आ जाने की वजह क्या है. वजह ये चीन के तियानजिन शहर से आया ये वीडियो जिसमें भारत और चीन ने मिलकर दोस्ती की एक नई इबारत लिखी हैं. इस मुलाकात का वीडियो जैसे ही पाकिस्तानियों ने देखा उन्हें तो जैसे मौत पड़ गई. रही-सही कसर चाइनीज राष्ट्रपति शी-जिनपिंग के बयान ने पूरी कर दी, जिन्होंने मोदी से मुलाकात के दौरान 3 बड़ी बात कही.

नंबर-1 ड्रैगन और एलिफेंट को साथ आना होगा.

नंबर-2 नये बदलाव में चीन और भारत की भूमिका अहम है.

नंबर-3 हमें अच्छे पड़ोसी के साथ, अच्छा मित्र बने रहना है.

मतलब जिनपिंग ने साफ-साफ कह दिया कि वो अब भारत के साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहते हैं. अब भला ये बात पाकिस्तान को कैसे बर्दाश्त होती. कुछ पाकिस्तानी कहने लगे चाइना पूरी सियासत कर रहा है, चाइना हमारा दोस्त नहीं, असल हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है.'

पाकिस्तान 'यतीम' हो गया!

सोचिए कितना एहसान फरामोश है पाकिस्तान, जो चीन कल तक पाकिस्तान का पेट भर रहा था. उसके IMF वाले कर्जे चुका रहा था. अब उस चीन का झुकाव भारत की तरफ क्या हुआ. पाकिस्तानी चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बताने लगे खैर पाकिस्तानी को असल तकलीफ ये है कि जैसा ग्रैंड वेलकम चीन ने पीएम मोदी को दिया, वैसा शहबाज़ शरीफ को नहीं दिया गया, उलटा शरीफ को इग्नोर करके सरे बाजार रुसवा कर दिया.

पाकिस्तानियों का भेजा फ्राई!

दरअसल चीन-भारत करीब आ रहे हैं, इससे ज़्यादा तकलीफ पाकिस्तानियों को ये है कि कहीं इस करीबी के कारण चीन पाकिस्तान दूर ना हो जाएं. अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान जीते-जी मर जाएगा. क्योंकि चाइनीज खैरात के भरोसे ही तो पाकिस्तान का वजूद अब तक बचा पड़ा है. PAK सेना जिन हथियारों का इस्तेमाल करती है, वो 80% तक चीन देता है. दो वक्त की रोटी खाने के लिए चीन ने 83 अरब डॉलर कर्ज दे रखा है. 46 बिलियन डॉलर सी-पैक प्रोजेक्ट पर खर्च कर चुका है.

खैर पाकिस्तानियों को लगा तो ये था कि ट्रंप की गोद में बैठने के बाद उसकी पांचों उगलियां घी में और सिर कढ़ाई में आ जाएगा. मगर भारत की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाकर चाइना ने पाकिस्तान पर ऐसा गर्म घी उढेला है कि पाकिस्तानियों का भेजा फ्राई हो गया है. खासकर जिनपिंग की उस बात को सुनकर जिसमें उन्होंने कहा है भारत और चीन मिलकर ना केवल एशिया में बल्कि दुनिया में शांति और समृद्धि ला सकते हैं.

दुश्मन मिले सवेरे में मतलबी यार न मिले!

पाकिस्तानी कह रहे हैं - उनका (इंडिया) जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है, इसी को देखते हुए चाइना ने फायदा उठाया क्योंकि इंडिया एक उभरती इकोनॉमी है, उभरती हुई मार्केट है, उसके साथ हाथ मिलाएं और चीन के पास जो कमी रह गई है सुपरपावर बनने में, नंबर-1 आने में तो इंडिया से फायदा लेकर वो अपनी कमी दूर कर सकता है'.

मतलब पाकिस्तानी भी इस बात को मान रहे हैं कि जितनी जरूरत भारत को चीन की है. उतनी ही जरूरत चीन को भी भारत की है. जबकि पाकिस्तान की हालत लेनदार वाली हैं. वो हमेशा चीन के सामने हाथ फैलाता रहा है. मगर उसकी मांगने की आदत से चीन भी तंग आ चुका है.

चीन ने दिखाई पाकिस्तान को 'औकात'!

पाकिस्तान की दगाबाज फितरत के बावजूद चीन ने एकतरफा दोस्ती निभाने की काफी कोशिश की. लेकिन जब फील्ड मार्शल मुनीर अपने फायदे के लिए उस ट्रंप की गोद में जाकर बैठ गया. जिसने चाइना पर 30% टैरिफ लगाया हुआ है. तो इससे चीन का पारा चढ़ गया और उसने भारत के करीब आने का फैसला लिया. यही वजह है जो पाकिस्तान अब बिलबिलाया हुआ है.

2023-24 में भारत-चीन के बीच 118.4 अरब डॉलर का बिजनेस हुआ. लेकिन ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया है को भारत-चीन इस टैरिफ को बेअसर करने के लिए व्यापार को और ज्यादा बढ़ा सकते हैं. दरअसल चीन, भारत को फर्टिलाइजर और रेयर-अर्थ मेटल देने को तैयार हो चुका है, अब टनल बोरिंग मशीन भी सप्लाई करेगा. यानी चीन भारत के साथ दोस्ती सिर्फ दिखा नहीं रहा है, निभा भी रहा है या ताजा वैश्विक हालातों में भारत का साथ निभाने जा रहा है.

पाकिस्तान फायदा देख पाला बदलता है. फिलहाल वो ट्रंप की गोद में है. क्योंकि चीन जो कर्ज देता है तो सूद समेत वसूलता भी है. वहीं अमेरिका उधार पैसा देता है उसे अपने लोगों की जानमाल का सदका उतारना समझकर माफ कर देता है. यानी पाकिस्तान को ऐसा ही बंदा तो चाहिए, जो कर्ज देकर भूल लाए.