शराब, चॉकलेट और दवाइयां...मंदिरों नहीं यहां कब्रों पर 'अर्जी' लगाते हैं लोग, भारत के पड़ोसी मुल्क में क्यों शुरू हुआ ये चलन?

China News: चीन अपने हैरत अंगेज कामों के लिए जाना जाता है. इस दिनों चीन में एक नया चलन चल गया है. युवा इस चलन को तेजी से फॅालो कर रहे हैं. इस चलन की चर्चा सोशल मीडिया पर भी तेजी से हो रही है. यहां पर युवा ऐतिहासिक हस्तियों की कब्रों पर जा रहे हैं और इन लोगों को अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इन युवाओं के हाथ में चॉकलेट शराब की बोतलें और भी बहुत कुछ चीजें रहती हैं, इसके पीछे युवाओं का क्या मकसद है. आइए जानते हैं.

चीन में चल रहा नया ट्रेंड

MY News ये युवा अनोखी चीजें लेकर कब्रों पर जा रहे हैं, कवियों के लिए इनके हाथ में शराब की बोतलें होती थी. इसके अलावा जनरलों के लिए चॉकलेट के साथ दर्द निवारक गोलियां रहती थी, चिंग मिंग महोत्सव के बाद इतिहास प्रेमी प्राचीन चीनी हस्तियों की कब्रों पर जाते हैं. इस यात्रा को वो ऑनलाइन तरीके से शेयर करते हैं. इसे लेकर जो चेन मेई नाम के एक शख्स ने बताया कि इन लोगों ने एक ग्रुप चैट बनाया है और यहां पर कब्रों की यात्रा की योजना बनाते हैं. साथ ही साथ प्राचीन ग्रंथों पर भी चर्चा करते हैं.

सबसे ज्यादा लोकप्रिय कवि

सबसे लोकप्रिय प्राचीन मूर्तियों में से एक ली बाई हैं, जो तांग राजवंश (618 - 907) के कवि थे, जिन्हें उनकी रोमांटिक, मुक्त-आत्मा वाली कविता और शराब के प्रति प्रेम के लिए शि जियान या "कवि परी" के रूप में सम्मानित किया जाता था. उनका जीवन किंवदंतियों से भरा पड़ा था, जिनमें सबसे प्रचलित किवदंतियाँ यह थीं कि वे नशे में धुत होकर नदी में चांद की परछाई देखने की कोशिश करते हुए डूब गए थे.

इन्हें चढ़ाते हैं दवाइयां

इसके अलावा पूर्वी हान राजवंश (25-220) के राजनेता काओ की कब्र पर युवा दर्द निवारक दवाइयां चढ़ाते हैं, काओ सैन्य रणनीति और सिरदर्द से पीड़ित थे. साथ ही हुओ क्यूबिंग पश्चिमी हान राजवंश (206 ईसा पूर्व - 9) में 17 साल की उम्र में युद्ध लड़े और 24 साल में मर गए. इनकी कब्र शानक्सी प्रांत में है, उनके सम्मान में लोग चॉकलेट और दूध वाली चाय लाते हैं और इसे चढ़ाते हैं.