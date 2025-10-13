Advertisement
trendingNow12960192
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

शराब, चॉकलेट और दवाइयां...मंदिरों नहीं यहां कब्रों पर 'अर्जी' लगाते हैं लोग, भारत के पड़ोसी मुल्क में क्यों शुरू हुआ ये चलन?

China News: भारत के पड़ोसी मुल्क चीन में युवा अजीबो-गरीब चलन का फॅालो कर रहे हैं. ये लोग कब्रों पर चॉकलेट, शराब की बोतलें और भी बहुत कुछ लेकर जा रहे हैं. इसके पीछे एक बड़ी वजह है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Oct 13, 2025, 06:24 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शराब, चॉकलेट और दवाइयां...मंदिरों नहीं यहां कब्रों पर 'अर्जी' लगाते हैं लोग, भारत के पड़ोसी मुल्क में क्यों शुरू हुआ ये चलन?

China News: चीन अपने हैरत अंगेज कामों के लिए जाना जाता है. इस दिनों चीन में एक नया चलन चल गया है. युवा इस चलन को तेजी से फॅालो कर रहे हैं. इस चलन की चर्चा सोशल मीडिया पर भी तेजी से हो रही है. यहां पर युवा ऐतिहासिक हस्तियों की कब्रों पर जा रहे हैं और इन लोगों को अनोखे तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं. इन युवाओं के हाथ में चॉकलेट शराब की बोतलें और भी बहुत कुछ चीजें रहती हैं, इसके पीछे युवाओं का क्या मकसद है. आइए जानते हैं. 

चीन में चल रहा नया ट्रेंड
MY News ये युवा अनोखी चीजें लेकर कब्रों पर जा रहे हैं, कवियों के लिए इनके हाथ में शराब की बोतलें होती थी. इसके अलावा जनरलों के लिए चॉकलेट के साथ दर्द निवारक गोलियां रहती थी, चिंग मिंग महोत्सव के बाद इतिहास प्रेमी प्राचीन चीनी हस्तियों की कब्रों पर जाते हैं. इस यात्रा को वो ऑनलाइन तरीके से शेयर करते हैं. इसे लेकर जो चेन मेई नाम के एक शख्स ने बताया कि इन लोगों ने एक ग्रुप चैट बनाया है और यहां पर कब्रों की यात्रा की योजना बनाते हैं. साथ ही साथ प्राचीन ग्रंथों पर भी चर्चा करते हैं. 

सबसे ज्यादा लोकप्रिय कवि
सबसे लोकप्रिय प्राचीन मूर्तियों में से एक ली बाई हैं, जो तांग राजवंश (618 - 907) के कवि थे, जिन्हें उनकी रोमांटिक, मुक्त-आत्मा वाली कविता और शराब के प्रति प्रेम के लिए शि जियान या "कवि परी" के रूप में सम्मानित किया जाता था. उनका जीवन किंवदंतियों से भरा पड़ा था, जिनमें सबसे प्रचलित किवदंतियाँ यह थीं कि वे नशे में धुत होकर नदी में चांद की परछाई देखने की कोशिश करते हुए डूब गए थे.

Add Zee News as a Preferred Source

इन्हें चढ़ाते हैं दवाइयां
इसके अलावा पूर्वी हान राजवंश (25-220) के राजनेता काओ की कब्र पर युवा दर्द निवारक दवाइयां चढ़ाते हैं, काओ सैन्य रणनीति और सिरदर्द से पीड़ित थे. साथ ही हुओ क्यूबिंग पश्चिमी हान राजवंश (206 ईसा पूर्व - 9) में 17 साल की उम्र में युद्ध लड़े और 24 साल में मर गए. इनकी कब्र शानक्सी प्रांत में है, उनके सम्मान में लोग चॉकलेट और दूध वाली चाय लाते हैं और इसे चढ़ाते हैं. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

china news

Trending news

सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना