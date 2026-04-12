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Hindi Newsपाकिस्तान-चीनशांति का मंच सजाया था, बेइज्जती का शो बन गया, इस्लामाबाद में PAK की ‘कूटनीतिक हार’, US-ईरान के सामने जोड़े हाथ

शांति का मंच सजाया था, बेइज्जती का शो बन गया, इस्लामाबाद में PAK की ‘कूटनीतिक हार’, US-ईरान के सामने जोड़े हाथ

US Iran Peace Talks Islamabad: खुद की अर्थव्यवस्था को वेंटिलेटर पर छोड़, दुनिया के सामने शांतिदूत बनने चला पाकिस्तान को बड़ा झटका लगा है. मिडिल ईस्ट में चल रहे अमेरिका और ईरान के बीच 21 घंटे चली शांति वार्ता बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई, जिसने मेजबान पाकिस्तान के अरमानों पर पानी फेर दिया है. फेल हुई शांतिडील ने शहबाज शरीफ के उन अरमानों पर पानी फेर दिया है, जिसके जरिए वे पाकिस्तान को ग्लोबल हीरो साबित करना चाहते थे.

 

Written By  Udbhav Tripathi|Last Updated: Apr 12, 2026, 09:07 AM IST
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शांति का मंच सजाया था, बेइज्जती का शो बन गया, इस्लामाबाद में PAK की ‘कूटनीतिक हार’, US-ईरान के सामने जोड़े हाथ

Pakistan Diplomatic Failure:  भारत के पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में चल रही दुनिया की सबसे हाई-प्रोफाइल शांति वार्ता आखिरकार 21 घंटे की बातचीत के बाद बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई. अमेरिका और ईरान के बीच इस सीधी बातचीत में शांति का रास्ता नहीं निकल सका, जिससे मिडिल ईस्ट में एक बार फिर तनाव बढ़ गया है. अमेरिका-ईरान के बीच शांति वार्ता फेल होने से पाकिस्तान को भी बड़ा झटका लगा है. पाक के उन अरमानों पर भी पानी फेर दिया है, जिससे वह वह खुद को दुनिया के सामने 'शांतिदूत' के रूप में पेश करना चाहता था.

21 घंटे की बातचीत और अंत में 'नो डील'

पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बीच चली 21 घंटे की बातचीत फेल हुई. जेडी वेंस ने सख्त लहजे में कहा कि वे अपना अंतिम और सर्वश्रेष्ठ प्रस्ताव ईरान को देकर अमेरिका वापस लौट रहे हैं. इस शांति वार्ता में अमेरिका की मुख्य शर्त ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक, भविष्य में भी परमाणु कार्यक्रम पर पाबंदी के साथ ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरह खोलने की थी, जिसे ईरान ने अनुचित मांग बताकर मानने से इंकार कर दिया. अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल बातचीत जारी नहीं रखना चाहता और पाकिस्तान उन्हें रुकने के लिए मनाने का पूरा प्रयास किया, लेकिन मामला हल नहीं हो पाया.

पाकिस्तान का दांव पड़ा उल्टा 

इस शांति वार्ता को लेकर पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका लगा है. दशकों से आर्थिक बदहाली और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अलग-थलग महसूस कर रहा पाकिस्तान इस वार्ता को एक लाइफलाइन की तरह देख रहा था, लेकिन पाक यहां भी सफल न हो सका. पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस बातचीत की मेजबानी कर दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की थी कि पाकिस्तान आज भी वैश्विक राजनीति में एक बड़ा खिलाड़ी है.

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सिर्फ यही नहीं दुनिया के सामने पाकिस्तान शांति प्रिय देश बनने की चाहत में था. पाकिस्तान चाहता था कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता उसकी जमीन पर होता है, तो उसका नाम इतिहास में शांति स्थापित करने वाले देश में शामिल हो जाएगा. इससे उसे दूसरे देशों से आर्थिक मदद और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खोई हुई साख वापस मिलने की उम्मीद थी. लेकिन पाक के अरमानों पर पानी फिर गया है. जैसे ही जेडी वेंस ने बिना किसी समझौते के इस्लामाबाद छोड़ने का ऐलान किया, पाकिस्तान की मेहनत और ग्लोबल हीरो बनने की कोशिश धरी की धरी रह गई.

ईरान विनर?

ग्लोबल पॉलिटिक्स की समझ रखने वाले जानकारों का तो यह भी मानना है कि शांति वार्ता की असफलता में भी ईरान खुद को एक विनर के रूप में देख रहा है. 21 घंटे तक दुनिया की महाशक्ति के साथ बैठक कर उनकी शर्तों को ठुकराकर ईरान ने अपने समर्थकों और सहयोगियों को यह संदेश दिया है कि वह किसी भी प्रकार के प्रेशर में झुकने वाला नहीं है.

वहीं अमेरिका के लिए भी यह हार जैसा नहीं है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही संकेत दे दिए थे कि उन्हें इस वार्ता के सफल होने या न होने से खास फर्क नहीं पड़ता. अमेरिका ने साफ कर दिया है कि उसकी रेड लाइन्स क्या-क्या हैं. जेडी वेंस का वापस जाना ईरान पर और कड़े प्रतिबंधों और सैन्य दबाव का संकेत दे रहा है.

(ये भी पढे़ंः इस्लामाबाद से लौटते वक्त जेडी वेंस के वो तीखे बोल, जिसने ईरान की धड़कनें बढ़ा दीं)

पाकिस्तान के हाथ लगी मायूसी

ईरान शर्ते न मानकर अपनी जीत मान रहा होगा, तो वहीं अमेरिका को भी कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन इस वार्ता के विफल होने से सबसे ज्यादा नुकसान इस्लामाबाद की कूटनीति का हुआ है. पाकिस्तान ने इस इवेंट के लिए काफी निवेश किया था, लेकिन अब उसके हाथ खाली हैं. वह न तो अमेरिका को खुश कर पाया और न ही ईरान के साथ अपने रिश्तों को किसी बड़े फायदे में बदल सकेगा.

(ये भी पढे़ंः US-ईरान वार्ता बिना समझौते खत्म: अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने बताया किस जिद पर अड़ा ईरान)

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Udbhav Tripathi

उद्भव त्रिपाठी जी न्यूज डिजिटल में सब एडिटर हैं. वह जुलाई 2025 में जी न्यूज से जुड़े. टेक की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. उन्होंने अब तक Samsung, Realme और  Vivo जैसे स्मार्टफोन्स के रि...और पढ़ें

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