Advertisement
trendingNow13048045
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनइमरान के बेटों को मिल गई पिता से मिलने की इजाजत, आखिर पाक सरकार ने कैसे लिया ये फैसला?

इमरान के बेटों को मिल गई पिता से मिलने की इजाजत, आखिर पाक सरकार ने कैसे लिया ये फैसला?

Pakistan News: मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हाल के दिनों में इमरान खान से मिलने वालों पर अघोषित रूप से पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं. पाकिस्तानी अधिकारियों का तर्क है कि कुछ मुलाकातों का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने या गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, इसलिए मुलाकातों को सीमित किया गया.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 10:46 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

इमरान के बेटों को मिल गई पिता से मिलने की इजाजत, आखिर पाक सरकार ने कैसे लिया ये फैसला?

पाकिस्तान सरकार ने शनिवार (20 दिसंबर) को स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे अगर पाकिस्तान आते हैं, तो उन्हें जेल में बंद अपने पिता से मिलने से नहीं रोका जाएगा. सरकार ने कहा कि इसके लिए कोई औपचारिक प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते वे देश की यात्रा करें और तय नियमों का पालन करें. हालांकि, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हाल के दिनों में इमरान खान से मिलने वालों पर अघोषित रूप से पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं. पाकिस्तानी अधिकारियों का तर्क है कि कुछ मुलाकातों का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने या गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, इसलिए मुलाकातों को सीमित किया गया.

इन प्रतिबंधों के बाद इमरान खान के परिवार और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि लगातार मुलाकातों में कटौती से जेल में खान की स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह उनके कानूनी व मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है. इस मुद्दे ने पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है, जहां विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

गृहमंत्री तलाल चौधरी ने मीडिया को दी जानकारी
पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने स्पष्ट किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों सुलेमान खान और कासिम खान के अपने पिता से मिलने पर कोई पाबंदी नहीं है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुलेमान और कासिम, यदि चाहें तो रावलपिंडी की आदियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं और इसके लिए सरकार की ओर से कोई रोक नहीं है. सुलेमान और कासिम खान इस समय लंदन में रहते हैं. दोनों इमरान खान की पहली शादी से हुए बेटे हैं. उनकी मां जेमिमा गोल्डस्मिथ ब्रिटेन की जानी-मानी टेलीविजन हस्ती और लेखिका हैं. इमरान खान की गिरफ्तारी और जेल में बंद होने के बाद उनके बेटों की मुलाकात को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन पर अब गृह राज्य मंत्री के इस बयान से स्थिति साफ हो गई है.

Add Zee News as a Preferred Source

इमरान से मुलाकात को लेकर बेटों ने क्या कहा?
इस सप्ताह की शुरुआत में इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में इस बात की आशंका जताई थी कि शायद वो अपने पिता इमरान खान से अब कभी न मिल पाएं.  उन्होंने कहा कि अगस्त 2023 से पाकिस्तान की आदियाला जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और उनके पिता इमरान खान से उनकी न तो महीनों से कोई मुलाकात हुई है और न ही बातचीत. इस बीच कुछ ही दिनों बाद चौधरी का बयान सामने आया है, जिसने इस मामले को और तूल दे दिया है. खान भाइयों का कहना है कि वे अपने पिता की सुरक्षा और कुशलक्षेम को लेकर बेहद चिंतित हैं और उन्हें उनकी सेहत व हालात की कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल पा रही है.

यह भी पढ़ेंः  हैवानियत पर उतरी पाकिस्तानी सेना, रात के अंधेरे में बलूच महिला को किया अगवा

About the Author
author img
Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

TAGS

Imran KhanPakistan

Trending news

अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
DNA Analysis
अल-शरा को ट्रंप का समर्थन, सीरिया में बम बरसाकर अमेरिका फिर से दोहराने जा रहा गलती!
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
Punjab
पंजाब में शिक्षा क्रांति, चौथे मेगा पैरेंट्स-टीचर मीट में 23 लाख से अधिक की भागीदारी
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
hindi Jammu and Kashmir news
दिल्ली ब्लास्ट के बाद घाटी में किरायेदारों पर सख्ती, पुलिस ने लॉन्च किया Web Portal
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
Rape
रात... होटल का कमरा और एक ट्विस्ट! नर्स की गलती ने उसे दिया जिंदगी भर का दर्द
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
Jammu Kashmir
जम्मू में पिकनिक से लौट रही बस हादसे का शिकार, डिवाइडर से टकराई; 35 बच्चे घायल
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
ethanol
पेट्रोल-डीजल में इथेनाल मिलाने का प्रोजेक्ट कहां तक पहुंचा? आपको इससे कितना फायदा
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
weather update
हाड़ जमा देने वाली ठंड शुरू, रविवार को कोल्ड डे का अलर्ट; जानें आपके शहर का अपडेट
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
BMC elections
BMC चुनाव से पहले अघाड़ी में फूट? अकेले लड़ेगी कांग्रेस, उद्धव-राज की दोस्ती से तनाव
'एक जयशंकर काफी हैं या नहीं'? सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब, खूब बजी तालियां
S. Jaishankar Latest News
'एक जयशंकर काफी हैं या नहीं'? सवाल पर विदेश मंत्री ने दिया गजब जवाब, खूब बजी तालियां
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल
Mumbai Sunburn Music Festival
नशे में बेकाबू हुए 40 हजार लोग तो 199 पुलिसकर्मी कैसे संभालेंगे? कोर्ट ने पूछा सवाल