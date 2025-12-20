इमरान के बेटों को मिल गई पिता से मिलने की इजाजत, आखिर पाक सरकार ने कैसे लिया ये फैसला?

पाकिस्तान सरकार ने शनिवार (20 दिसंबर) को स्पष्ट कर दिया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटे अगर पाकिस्तान आते हैं, तो उन्हें जेल में बंद अपने पिता से मिलने से नहीं रोका जाएगा. सरकार ने कहा कि इसके लिए कोई औपचारिक प्रतिबंध नहीं है, बशर्ते वे देश की यात्रा करें और तय नियमों का पालन करें. हालांकि, मीडिया रिपोर्टों के अनुसार हाल के दिनों में इमरान खान से मिलने वालों पर अघोषित रूप से पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं. पाकिस्तानी अधिकारियों का तर्क है कि कुछ मुलाकातों का इस्तेमाल राजनीतिक संदेश देने या गतिविधियों के लिए किया जा रहा था, इसलिए मुलाकातों को सीमित किया गया.

इन प्रतिबंधों के बाद इमरान खान के परिवार और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि लगातार मुलाकातों में कटौती से जेल में खान की स्थिति को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और यह उनके कानूनी व मानवीय अधिकारों का उल्लंघन है. इस मुद्दे ने पाकिस्तान की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज कर दी है, जहां विपक्ष इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि यह कदम सुरक्षा और नियमों के पालन को सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है.

गृहमंत्री तलाल चौधरी ने मीडिया को दी जानकारी

पाकिस्तान के गृह राज्य मंत्री तलाल चौधरी ने स्पष्ट किया है कि पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के बेटों सुलेमान खान और कासिम खान के अपने पिता से मिलने पर कोई पाबंदी नहीं है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि सुलेमान और कासिम, यदि चाहें तो रावलपिंडी की आदियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात कर सकते हैं और इसके लिए सरकार की ओर से कोई रोक नहीं है. सुलेमान और कासिम खान इस समय लंदन में रहते हैं. दोनों इमरान खान की पहली शादी से हुए बेटे हैं. उनकी मां जेमिमा गोल्डस्मिथ ब्रिटेन की जानी-मानी टेलीविजन हस्ती और लेखिका हैं. इमरान खान की गिरफ्तारी और जेल में बंद होने के बाद उनके बेटों की मुलाकात को लेकर तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं, जिन पर अब गृह राज्य मंत्री के इस बयान से स्थिति साफ हो गई है.

इमरान से मुलाकात को लेकर बेटों ने क्या कहा?

इस सप्ताह की शुरुआत में इमरान खान के बेटों कासिम और सुलेमान ने स्काई न्यूज को दिए इंटरव्यू में इस बात की आशंका जताई थी कि शायद वो अपने पिता इमरान खान से अब कभी न मिल पाएं. उन्होंने कहा कि अगस्त 2023 से पाकिस्तान की आदियाला जेल में बंद पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के संस्थापक और उनके पिता इमरान खान से उनकी न तो महीनों से कोई मुलाकात हुई है और न ही बातचीत. इस बीच कुछ ही दिनों बाद चौधरी का बयान सामने आया है, जिसने इस मामले को और तूल दे दिया है. खान भाइयों का कहना है कि वे अपने पिता की सुरक्षा और कुशलक्षेम को लेकर बेहद चिंतित हैं और उन्हें उनकी सेहत व हालात की कोई विश्वसनीय जानकारी नहीं मिल पा रही है.

