इस्लामाबाद, पंजाब में पब्लिक ट्रांसपोर्ट 30 दिन फ्री, सिंध में बाइकर्स को 2000 रुपये सब्सिडी; ईरान युद्ध ने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी

Iran war and Pakistan economy: पाकिस्तान का वक्त तो पहले से खराब चल रहा था. अब ईरान युद्ध की मार ने मुल्क की 'मिट्टी' खराब कर दी है. हालात संभालने के लिए इस्लामाबाद में अगले 30 दिनों के लिए सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने की खबर सामने आई है.
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Pakistan announces free public transport: ईरान युद्ध के साइड इफेक्ट ने पाकिस्तान के 'कोढ़' में 'खाज' कर दी है. जंग की ज्वाला ने खस्ताहाल इकोनॉमी को दम तोड़ने के कगार पर पहुंचा दिया है. पहले अमेरिका, यूएई, सऊदी और चीन से 'भीख' मांगकर या कर्ज लेकर जैसे-तैसे कुछ काम चल जाता था. अब जब तेल ही नहीं आ पा रहा है, तो पाकिस्तान की गाड़ी पटरी से उतर गई है. इस्लामाबाद के तेल-गैस के भंडार लगभग खाली हैं. ऐसे हालात से निपटने के नाम पर खबर आई कि शहबाज शरीफ की सरकार ने इस्लामाबाद में अगले 30 दिन तक के लिए सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री कर दिया है.
पाकिस्तान ने ईंधन की कीमतों में भारी बढोतरी का असर कुछ कम करने के लिए अगले 30 दिन तक राजधानी इस्लामाबाद और पंजाब में सरकारी सार्वजनिक परिवहन मुफ्त करने की घोषणा की है. मिडिल ईस्ट के जियोपॉलिटिकल तनाव के चलते पेट्रोल की कीमतों में 42.7% और डीजल की कीमतों में 54.9% की बढ़ोतरी के बाद ये कदम उठाया गया है.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शैली में इस्लामाबाद में मुफ्त सार्वजनिक परिवहन का ऐलान करते हुए आखिर में कहा, 'Thank you for your attention to this matter'. इसके बाद इंटरनेट पर मौजूद नेटिजंस ने उनको जमकर धो दिया.
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पाकिस्तान से लेकर अमेरिकी मीडिया के सोशल मीडिया हैंडल्स पर इसे लेकर तमाम कमेंट्स आ रहे हैं. undiplo_matic नाम के एक इंस्टा यूजर ने जब नकवी का ये अंदाज देखा तो उन्होंने अपने कमेंट में स्माइली चिपकाते हुए लिखा- जोकर! ऐसे ही तमाम यूजर्स ने नकवी समेत पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप के बारे में जो कुछ तंज कसते हुए लिखा, उसके बारे में हम आपको यहां बता भी नहीं सकते.
सिंध प्रांत ने बाइक राइडर्स को राहत देने के लिए पेट्रोल में सब्सिडी देने का ऐलान किया है. कराची में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिंध के सीएम मुराद अली शाह ने कहा, एक दिन पहले घोषित योजना के तहत मोटरसाइकिल चालकों को ईंधन सब्सिडी के रूप में 2,000 रुपये दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री मुराद ने हाल ही में ईंधन की कीमतों में हुई वृद्धि का जिक्र करते हुए कहा, 'सरकार को मुश्किल फैसले लेने पड़े. 3 हफ्तों तक सरकार ने तेल के दाम नहीं बढ़ाए. रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, बाइक ओनर्स को 15 से 20 अप्रैल के बीच लक्षित सहायता के रूप में ये रकम दी जाएगी.'