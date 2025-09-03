तानाशाह किम जोंग ने चीन में सबसे बड़े दुश्मन से मिलाया हाथ; चर्चाओं में दुर्लभ नजारा, क्यों खास है यह पल?

Kim Jong Un: उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच दुश्मनी सालों से चली आ रही है. दोनों देशों ने एक दूसरे के ऊपर कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं. बीते दिन सीमा पर साउंड उतारने की खबर भी आई थी. जिसने दोनों देशों के बीच तकरार खत्म होने का संकेत दिया था. अब चीन से एक आश्चर्यचकित करने वाला मामला सामने आया है. चीन में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की 80वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में विक्ट्री परेड का आयोजन किया गया था. इसमें कई देशों के नेता शामिल हुए, इस दौरान उत्तर कोरियाई नेता किम जोंग-उन और दक्षिण कोरिया के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष वू वोन-शिक ने हाथ मिलाया, जो काफी ज्यादा चर्चाओं में बना है.

चर्चाओं में ये नजारा

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस परेड में 20 से अधिक देशों के नेताओं ने हिस्सा लिया. इसी में किम जोंग-उन और वू वोन-शिक भी शामिल हुए थे. समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, वू के ऑफिस की तरफ से एक बयान जारी कर बताया गया कि दोनों ने विक्ट्री डे परेड की शुरुआत से पहले हाथ मिलाया. वू के एक सहयोगी ने एनके न्यूज को बताया उन्होंने किम जोंग से बातचीत भी, यह मुलाकात इसलिए भी काफी ज्यादा खास है क्योंकि उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच संबंध लंबे समय से तनावपूर्ण हैं. बता दें कि वू और किम तियानमेन चौक पर अलग-अलग छोर से परेड देख रहे थे.

पुतिन से की मुलाकात

इसके अलावा बयान में ये भी कहा गया कि वू ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की. इस दौरान पुतिन पूछा कि अगर वो किम को कोई संदेश देना चाहते हैं तो बता दें वो उनतक पहुंचा देंगे. इस पर वू ने कहा कि मुश्किल परिस्थितियों के बावजूद भी कोरियाई प्रायद्वीप में शांति स्थापित करना बहुत जरूरी है. जबकि उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया को एक दुश्मन देश बताया है और सियोल की बातचीत की कोशिश को खारिज कर दिया है, वहीं वू ने दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति ली जे म्यांग के साथ मिलकर सियोल और प्योंगयांग के बीच बातचीत फिर से शुरू करने का आह्वान किया है. वू ने परेड के दौरान पुतिन और जिनपिंग से भी मुलाकात की.

Add Zee News as a Preferred Source

एक साथ दिखे ये तीन नेता

चीन मेंमिलिट्री परेड को लेकर तियानमेन स्क्वायर को भव्य तरीके से सजाया गया है. वहीं इस बार पहली बार चीन की PLA ने अपने हाई प्रोफाइल एडवांस हथियारों का प्रदर्शन किया है. चीन ने दावा किया है कि उसकी क्षमता अमेरिका सेना के बराबर है. इस परेड में जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन को एक साथ चलते हुए देखा गया. जिसने दुनिया भर की निगाहों को खींचा है.

ये भी पढ़ें: ऑर्गन ट्रांसप्लांट, 150 साल उम्र... आपस में ये क्या बात कर रहे थे पुतिन, जिनपिंग और किम जोंग, वायरल हुई गुप्त बातचीत