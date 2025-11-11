Advertisement
नए पुल सिर्फ बिहार में नहीं टूटते! चीन में भी भरभराकर ढहते हैं ब्रिज, यकीन न हो तो देख लें ये Video

किसी भी पुल के टूटने से न सिर्फ करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है, बल्कि इससे आसपास के लोगों को काफी परेशानी भी होती है. चीन जैसे फास्ट ग्रोइंग नेशनल में भी ब्रिज गिर जाते हैं.

Written By  Shariqul Hoda|Last Updated: Nov 11, 2025, 11:40 PM IST
Hongqi bridge collapses in China: आमतौर पर जब भी किसी नए या पुराने पुल को टूटने या गिरने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होता है, तो ज्यादातर लोग बिना प्रोपर वेरिफिकेशन के मान लेते हैं, कि "ये तो बिहार का ही होगा" हालांकि देशभर में ब्रिज गिरने की घटनाएं आम हैं. कई पुल उदघाटन के तुरंत बाद ढह जाते हैं, तो कई ओपन होने से पहले नदी या नहर में समा जाते हैं. 

पुल गिरने की आम वजह
देश में जब भी पुल गिरने के विजुअल सामने आते हैं, तो इसमें सबसे पहले शक की सुई भ्रष्टाचार की तरफ मुड़ जाती है, क्योंकि अक्सर ब्रिज कंस्ट्रक्शन में घटिया मैटेरियल का इस्तेमाल होता है, इसलिए ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर का लंबे वक्त तक टिक पाना मुश्किल होता है. हालांकि कई बार प्राकृतिक आपदा भी इसके पीछे की वजह हो सकती है. 

चीन में गिरा नया पुल
भारत या बिहार में ही नहीं, बल्कि हमारे सबसे ताकतवर पड़ोसी मुल्क में भी पुल गिरने की घटना सामने आती है. चीन (China) के साउथ-वेस्टर्न प्रोविंस सिचुआन (Sichuan) में देश के हार्टलैंड को तिब्बत से जोड़ने वाले नेशनल हाइवे पर हाल ही में खुले एक पुल का एक हिस्सा मंगलवार 11 नवंबर 2025 को ढह गया, लेकिन किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है.

पहले से था ऐसा अंदेशा
स्थानीय सरकार ने बताया कि मेरकांग (Maerkang) शहर की पुलिस ने सोमवार दोपहर 758 मीटर लंबे होंगकी ब्रिज (Hongqi bridge) को सभी तरह के ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि आस-पास की ढलानों और सड़कों पर दरारें दिखाई देने लगी थीं और एक पहाड़ की जमीन में बदलाव देखा गया था.

लैंडस्लाइड बनी वजह
उन्होंने बताया कि मंगलवार दोपहर पहाड़ी ढलानों पर हालात और बिगड़ गए, जिससे भूस्खलन (Landslides) हुआ और पुल और सड़क का तल ढह गया. ठेकेदार 'सिचुआन रोड एंड ब्रिज ग्रुप' (Sichuan Road & Bridge Group) की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो के मुताबिक, पुल का निर्माण साल 2025 की शुरुआत में पूरा हुआ था.

(इनपुट रॉयटर्स)

Shariqul Hoda

ज़ी न्यूज में सीनियर सब एडिटर. हेल्थ और लाइफस्टाइल की स्टोरीज करते हैं. नेशनल, इंटरनेशनल, टेक, स्पोर्ट्स, रिलेशनशिप, एंटरटेनमेंट, हेल्थ और लाइफस्टाइल का लंबा तजुर्बा है. जर्नलिज्म करियर की शुरुआत 2...और पढ़ें

chinaBridgebihar

