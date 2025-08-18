मुल्क इस्लामी-काम शैतानी! स्टेज पर किन्नरों से कराया अश्लील डांस, कोर्ट तक पहुंचा वायरल वीडियो
Advertisement
trendingNow12886746
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

मुल्क इस्लामी-काम शैतानी! स्टेज पर किन्नरों से कराया अश्लील डांस, कोर्ट तक पहुंचा वायरल वीडियो

Pakistan News: पाकिस्तान में के लाहौर में हाल ही में एक ऐसी डांस पार्टी आयोजित की गई है, जिसे कुछ लोग 'शैतानी' भी कह रहे हैं. इसके अलावा इस पार्टी में ट्रांसजेंडर्स ने डांस के दौरान अश्लीलता की भी तमाम हदों को पार कर दिया. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Aug 18, 2025, 08:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

वीडियो पर आपत्ति जताती एक पाकिस्तानी महिला
वीडियो पर आपत्ति जताती एक पाकिस्तानी महिला

Lahore News: पाकिस्तान में शादी-विवाह के मौके पर किन्नरों के डांस प्रोग्राम का आयोजन करना बेहद आम है. ऐसे आयोजनों के वीडियोज सोशल मीडिया पर आए रोज देखने मिल जाते हैं. हालांकि हाल ही में इन दिनों सोशल मीडिया कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्होंने एक सभ्य समाज की अवधारणा को ही खत्म कर दिया. 'इस्लामी जम्हूरियत' बनाने के नाम पर भारत से अलग होने वाले इन लोगों ने शायद सभी हराम काम करने का ठेका भी खुद ही ले लिया है.

अदालत भी लोगों ने उठे

हैरानी सिर्फ इतनी नहीं, बल्कि इस कथित 'इस्लामी जम्हूरियत' की अदालतों पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. हाल ही में लाहौर के अंदर ट्रांसजेंडर्स की एक ऐसी पार्टी हुई कि जिसको भी इसके बारे में पता चल रहा है वो बुरा-भला कह रहा है. यह मामला पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक और सामाजिक क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस तरह के आयोजनों को लेकर तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं.

कोर्ट ने रिहा कर दिए आरोपी

इस पार्टी के कुछ कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं. लाहौर पुलिस के मुताबिक इस घटना में मामला दर्ज कर पांच आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन रविवार को एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया. लाहौर पुलिस ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है.

यह भी पढ़ें: पाकिस्तान में पुरुषों से 34 प्रतिशत कम कमाती हैं महिलाएं, भारत-नेपाल से भी बदतर हालत, सामने आई रिपोर्ट

नैतिकता का उल्लंघन

यह मामला तब सामने आया जब फैशन डिजाइनर मारिया बी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लाहौर के गुलबर्ग इलाके में एक पार्टी में 'नैतिकता का उल्लंघन' हुआ. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लाहौर में आयोजित होने वाली यह पार्टी 1 अगस्त को हुई थी. जिसमें कई ट्रांसजेंडर्स डांस कर रहे थे.

अश्लीलता की तमाम हदें पार

दावा किया जा रहा है कि परफॉर्म कर रहे ट्रांसजेंडर्स ने ना के बराबर कपड़ा तन पर डाला हुआ था और कुछ ऐसी हरकतें की जा रही थीं, जिन्हें हम एक जिम्मेदार न्यूज वेबसाइट होने के चलते ना तो दिखा सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं. इतना जरूर कह सकते हैं कि इस पार्टी में अश्लीलता की तमाम हदों को पार कर दिया था. 

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में देश-विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. पत्रकारिता की रहगुज़र पर क़दम रखते हुए 2015 में एक उर्दू अख़बार से सफ़र का आग़ाज़ किया. उर्दू में दिलचस्पी और अल्फ़ाज़ क...और पढ़ें

TAGS

Pakistan

Trending news

अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
Jammu and Kashmir
अब बिना हथियार दुश्मन पर कहर बरपाएंगे सेना के जवान, घाटी में आर्मी का 'सुपर प्लान'
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
china
'मतभेद ना लें विवाद की शक्ल', जयशंकर की ड्रैगन को दो टूक, मानसरोवर पर क्या बोला चीन?
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
Shubhanshu shukla
हाथ मिलाया, गले लगाया और... जब शुभांशु शुक्ला से मिले पीएम मोदी, वायरल हो गया वीडियो
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
Army
दुश्मनों पहले ही खोद लो कब्र, सेना के पास रुद्र, भैरव, दिव्यास्त्र और... अब न बचोगे
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
priyanka chaturvedi
'साड़ी में आप शशि थरूर हैं'... प्रियंका चतुर्वेदी ने शेयर किया मजेदार वीडियो
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
PM Modi
ट्रंप से मुलाकात के 65 घंटे बाद पुतिन ने मिलाया PM मोदी को फोन, क्या हुई बातचीत?
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
Telangana
पुलिसवाले ने ठेलागाड़ी पर आधा किलोमीटर तक खींचा शव, मजबूरी जानकर छलक गई लोगों की आंख
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
bengaluru metro
मेट्रो में सामान ले जाने के लिए देने होंगे पैसे! 1 बैग के ₹30 लेने पर भड़का यात्री
जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
CP Radhakrishnan
जगदीप धनखड़ की कुर्सी पर सीपी राधाकृष्णन, भाजपा ने कौन सा गैप भरने की कोशिश की है?
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
Pakistan
फिर बेनकाब हुए मुनीर! ऑपरेशन सिंदूर में डर के मारे भाग गई थी पाकिस्तानी नेवी
;