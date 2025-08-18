मुल्क इस्लामी-काम शैतानी! स्टेज पर किन्नरों से कराया अश्लील डांस, कोर्ट तक पहुंचा वायरल वीडियो

Lahore News: पाकिस्तान में शादी-विवाह के मौके पर किन्नरों के डांस प्रोग्राम का आयोजन करना बेहद आम है. ऐसे आयोजनों के वीडियोज सोशल मीडिया पर आए रोज देखने मिल जाते हैं. हालांकि हाल ही में इन दिनों सोशल मीडिया कुछ ऐसे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिन्होंने एक सभ्य समाज की अवधारणा को ही खत्म कर दिया. 'इस्लामी जम्हूरियत' बनाने के नाम पर भारत से अलग होने वाले इन लोगों ने शायद सभी हराम काम करने का ठेका भी खुद ही ले लिया है.

अदालत भी लोगों ने उठे

हैरानी सिर्फ इतनी नहीं, बल्कि इस कथित 'इस्लामी जम्हूरियत' की अदालतों पर भी कुछ लोगों ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. हाल ही में लाहौर के अंदर ट्रांसजेंडर्स की एक ऐसी पार्टी हुई कि जिसको भी इसके बारे में पता चल रहा है वो बुरा-भला कह रहा है. यह मामला पिछले कुछ दिनों से सार्वजनिक और सामाजिक क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है और लोग इस तरह के आयोजनों को लेकर तरह-तरह के सवाल उठा रहे हैं.

कोर्ट ने रिहा कर दिए आरोपी

इस पार्टी के कुछ कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं. लाहौर पुलिस के मुताबिक इस घटना में मामला दर्ज कर पांच आरोपियों को हिरासत में लिया गया था, लेकिन रविवार को एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया. लाहौर पुलिस ने इस फैसले के खिलाफ सेशन कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला किया है.

नैतिकता का उल्लंघन

यह मामला तब सामने आया जब फैशन डिजाइनर मारिया बी ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि लाहौर के गुलबर्ग इलाके में एक पार्टी में 'नैतिकता का उल्लंघन' हुआ. स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि लाहौर में आयोजित होने वाली यह पार्टी 1 अगस्त को हुई थी. जिसमें कई ट्रांसजेंडर्स डांस कर रहे थे.

अश्लीलता की तमाम हदें पार

दावा किया जा रहा है कि परफॉर्म कर रहे ट्रांसजेंडर्स ने ना के बराबर कपड़ा तन पर डाला हुआ था और कुछ ऐसी हरकतें की जा रही थीं, जिन्हें हम एक जिम्मेदार न्यूज वेबसाइट होने के चलते ना तो दिखा सकते हैं और ना ही लिख सकते हैं. इतना जरूर कह सकते हैं कि इस पार्टी में अश्लीलता की तमाम हदों को पार कर दिया था.