कमर दर्द की 'दवा' समझकर 8 मेढ़क जिंदा चबा गईं मैडम, फिर हो गई ऐसी हालत, लोग बोले- OMG!

Chinese Woman Swallows Frogs: नीम हकीम खतरा ए जान. इस कहावत का एक मतलब ये भी कि तबीयत खराब होने पर योग्य डॉक्टर से ही परामर्श लेना चाहिए. वरना किसी झोलाछाप डॉक्टर से इलाज कराने पर आपकी जान को खतरा हो सकता है और लेने के देने पड़ सकते हैं. लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं, अपने मन से इधर-उधर गूगल करके या AI से पूछकर इलाज करने लगते हैं. जबकि ये आदत और हरकत उन्हें महंगी पड़ सकती है. कुछ ऐसे ही खुद डॉक्टर बनकर अपना इलाज करने से एक महिला बुरी तरह परेशान हो गई, उसकी जान जाते जाते बची.

कमर दर्द की ऐसी दवाई!

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट (SCMP) की रिपोर्ट के मुताबिक 82 साल की सीनियर सिटिजन महिला झांग को कमर का दर्द उठा तो डॉक्टर को दिखाकर इलाज कराने के बजाए वो किसी के कहने पर 8 मेढ़कों को पेनकिलर दवाई ब्रूफिन समझकर चबा गईं. आगे क्या हुआ उसके बारे में जानकर आपको भी उससे सहानुभूति हो जाएगी. महिला ने ये सोचकर ऐसा किया कि आठ छोटे जीवित मेंढक निगलने से उसकी पीठ के निचले हिस्से यानी कमर का दर्द कम हो जाएगा.

चल नहीं पा रहीं

महिला के बेटे ने बताया किमां ने दंतकथाओं में सुना था कि मेढ़क खाने से पीठ और कमर दर्द में आराम आता है. फिर क्या था उन्होंने कुछ मेढक खुद पकड़े और कुछ का इंतजाम परिजनों को बोलकर करवाया. फिर एक-एक करके मेढ़कों को निपटाना शुरू कर दिया. इस अपरंपरागत और गैर-वैज्ञानिक इलाज से उसके पेट में तेज़ दर्द हुआ. झांग नाम की महिला को झेजियांग प्रांत के हांग्जो के अस्पताल में भर्ती होना पड़ा. बेटे ने डॉक्टर को बताया, मेरी मां ने आठ जीवित मेंढक खा लिए. अब तेज दर्द के कारण वो चल भी नहीं पा रही हैं.'

बाल-बाल बचीं!

यह महिला लंबे समय से हर्नियेटेड डिस्क की समस्या से पीड़ित थी. जब किसी ने उसे बताया कि मेंढक निगलने से उसकी पीठ के निचले हिस्से का दर्द कम हो सकता है, तो उसने अपने परिवार से कुछ जीवित मेंढक पकड़ने को कहा. इस अजीबोगरीब थ्योरी पर विश्वास करना उसकी गलती थी, क्योंकि इस दावे का कोई चिकित्सा प्रमाण नहीं है.

पेट और खून में इन्फेक्शन

महिला को हांग्जो के एक अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, जहां महिला के फुल मेडिकल चेकअप में चिकित्सा विशेषज्ञों ने ऑक्सीफिल कोशिकाओं में नाटकीय वृद्धि पाई, जो परजीवी संक्रमण और खून के विकारों जैसी कई बीमारियों का संकेत दे रहे थे. अस्पताल के एक डॉक्टर ने बताया कि मेंढक निगलने से महिला का पाचन तंत्र क्षतिग्रस्त हो गया और उसके शरीर में स्पार्गनम सहित कुछ परजीवी मौजूद हो गए. दो हफ़्ते के इलाज के बाद उसे अस्पताल से छुट्टी दे दी गई.