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तेल खत्म, खजाना सूना! शहबाज सरकार के फूले हाथ-पांव, अब पाकिस्तान में 30% तक कटेगी तनख्वाह

Impact of Israel-Iran War on Pakistan: पहले से कंगाल पाकिस्तान अब ईरान जंग के बाद बिल्कुल जमीन पर लेट गया है. वहां पर पेट्रोलियम लगभग खत्म होने के कगार पर है और खजाना खाली पड़ा है. इससे शहबाज सरकार के हाथ-पांव फूले हुए हैं. उसने अब पैसे बचाने के लिए पाकिस्तान में 30% तक तनख्वाह काटने के आदेश जारी किए हैं.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Mar 14, 2026, 09:24 PM IST
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तेल खत्म, खजाना सूना! शहबाज सरकार के फूले हाथ-पांव, अब पाकिस्तान में 30% तक कटेगी तनख्वाह

Shahbaz Government orders to deal with oil crisis: इजरायल-ईरान के बीच चल रही जंग का असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है. पहले से कंगाल हो चुका पाकिस्तान इस जंग से सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है. अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) की ओर से उसे दिया हुआ फंड धीरे-धीरे खत्म होता जा रहा है. साथ ही तेल-गैस का भंडार भी सिकुड़ गया है. हालात इतने खराब हो चुके हैं कि पीएम शहबाज शरीफ ने अब सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 5 से लेकर 30 फीसदी की कटौती करने का ऐलान किया है. 

पाकिस्तान में वेतन में 5 से 30 प्रतिशत तक की कमी

रिपोर्ट के मुताबिक, देश में तेजी से खत्म हो रहे विदेशी मुद्रा कोष पर चर्चा करने के लिए पीएम शहबाज शरीफ ने शनिवार को मंत्रियों-अफसरों की हाई लेवल मीटिंग बुलाई. इस बैठक में पेट्रोल-डीजल और गैस की कीमतों में उतार-चढ़ाव के प्रभाव पर चर्चा की गई. साथ ही सरकार की ओर से पहले घोषित किए गए बचत उपायों की समीक्षा भी की गई. 

बैठक में फैसला लिया गया कि सरकारी कर्मचारियों की तरह अब राज्य-स्वामित्व वाली कंपनियों और सरकारी संरक्षण वाली स्वायत्त संस्थाओं के कर्मचारियों के वेतन में भी 5 से 30 प्रतिशत तक की कमी की जाएगी.

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सरकारी गाड़ियों के ईंधन में 50 प्रतिशत की कटौती

सरकार ने स्पष्ट किया कि इन उपायों से बचाई गई राशि का इस्तेमाल केवल जन-कल्याण और आम लोगों को राहत देने के लिए किया जाएगा. यह भी घोषणा की कि सरकारी वाहनों के लिए ईंधन आवंटन में 50 प्रतिशत की कटौती की जाएगी. इसकी निगरानी निगरानी थर्ड-पार्टी ऑडिट के जरिए होगी.

बैठक में शामिल अफसरों ने बताया कि सरकार ने अगले दो महीनों में 60 प्रतिशत सरकारी वाहनों को सड़कों से हटाने का फैसला किया है. इसके अलावा, निगमों और संस्थाओं के बोर्ड में सेवा देने वाले प्रतिनिधियों को अब भागीदारी शुल्क नहीं मिलेगा. उस पैसे को अब बचत में शामिल किया जाएगा. सरकार ने नए वाहनों की खरीद पर पूर्ण प्रतिबंध और बाकी सभी सरकारी खरीद पर रोक को लागू करने की पुष्टि भी की.

सिकुड़ गया है मुल्क का तेल भंडार

शहबाज सरकार ने यह भी ऐलान किया कि कैबिनेट सदस्यों, मंत्रियों, सलाहकारों और विशेष सहायकों के अगले दो महीनों के वेतन को भी जन-कल्याण के लिए बचत के रूप में उपयोग किया जाएगा. साथ ही, सरकारी अधिकारियों, मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और विशेष सहायकों के विदेश दौरों पर पूर्ण प्रतिबंध जारी रहेगा.

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बताते चलें कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से गंभीर आर्थिक संकट झेल रहा है. इजरायल-ईरान जंग ने इस संकट को अपने चरम पर पहुंचा दिया है. इसकी वजह से मुल्क का तेल भंडार तेजी से सिकुड़ गया है, जिससे शहबाज-मुनीर में घबराहट है. हालात पर काबू पाने के लिए सरकार ने पिछले दिनों पेट्रोलियम की कीमतों में 55 रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी थी. जिससे लोग पेट्रोल-डीजल की कम खरीदारी करें और उन्हें बचाने पर ध्यान दें. 

किसी तरह समय गुजारने की रणनीति

इसके साथ ही शहबाज सरकार सरकारी वाहनों के लिए ईंधन में 50 प्रतिशत कटौती और 60 प्रतिशत वाहनों को सड़क से हटाने का फैसला पहले ही ले चुकी थी. पाकिस्तान में सरकारी दफ्तरों के लिए चार दिवसीय कार्य सप्ताह की घोषणा भी हो चुकी है. कुल मिलाकर सरकार की कोशिश ये है कि लोग किसी तरह एक-दो महीने कम से कम पेट्रोलियम के साथ गुजार लें और संकट का यह चरम काल गुजर जाए. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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