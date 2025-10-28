ओलंपिक में गोल्ड मेडल के दावेदार शहबाज शरीफ... ट्रंप की शान में फिर पढ़े कसीदे, इस बार क्या कहा?

Shahbaz Sharif: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बार-बार अपने ही मुल्क में घिरते दिखाई दे रहे हैं. पहले शर्म अल शेख में ट्रंप के बेतहाशा तारीफ के चलते उन्हें अपने ही मुल्क के लोगों ने घेरना शुरू कर दिया और अब थाइलैंड-कंबोडिया के बीच बीच हुई शांति के बाद शहबाज ने फिर कुछ ऐसा कह दिया कि उन्हीं के लोग उन्हें निशाना बना रहे हैं. अमेरिकी में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने सोमवार को शहबाज कटाक्ष किया.

अमेरिका को नोबेल के लिए नामित करने वाले शहबाज शरीफ ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा,'मैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने कुआलालंपुर समझौते, गाजा शांति योजना और मध्य पूर्व व दक्षिण एशिया में शांति लाने में अहम किरदार अदा किया है. उनकी कोशिशों से दुनिया भर में लाखों जिंदगियां बची हैं.'

इस पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हुसैन हक्कानी ने तंज कसा कि शरीफ “ट्रंप की तारीफ करने के ओलंपिक खेल में अभी भी गोल्ड मेडल के सबसे बड़े दावेदार हैं.' इस मामले में दिलचस्प मोड़ तब आया जब, इस पोस्ट को कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने भी हक्कानी की इस पोस्ट को अपने X अकाउंट पर शेयर किया.

Add Zee News as a Preferred Source

शहबाज शरीफ ने क्या कहा?

दरअसल इस महीने की शुरुआत में शरीफ को मिस्र में हुए गाजा सम्मेलन के दौरान ट्रंप की जरूरत से ज्यादा तारीफ करने पर आलोचना का सामना करना पड़ा था. सम्मेलन में शरीफ ने कहा था कि ट्रंप की लगातार मेहनत से मध्य पूर्व में शांति आई. उन्होंने कहा,'पाकिस्तान ने राष्ट्रपति ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया था क्योंकि उन्होंने पहले भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध को रोका और फिर अपनी शानदार टीम के साथ संघर्षविराम कराया.'

उन्होंने आगे कहा कि वे ट्रंप को दोबारा नोबेल पुरस्कार के लिए नामित करना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ दक्षिण एशिया बल्कि मध्य पूर्व में भी लाखों लोगों की जान बचाई है. मैं उन्हें सेल्यूट करना चाहता हूं. इसके बाद सोशल मीडिया पर कई यूजर्स ने शरीफ की इस बात को पाकिस्तानियों के लिए अपमानजनक बताया और उनकी जमकर आलोचना की.