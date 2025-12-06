Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

DNA: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर खुली जंग शुरू! CDF बनते ही क्यों पिटने लगा है मुनीर?

Pakistan-Afghanistan War News: करीब 2 महीने की शांति के बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच फिर से रिश्ते बिगड़ने लगे हैं. शुक्रवार रात दोनों देशों ने स्पिन बोल्डक क्षेत्र में एक दूसरे पर गोलाबारी की.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Dec 06, 2025, 11:51 PM IST
DNA: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर पर खुली जंग शुरू! CDF बनते ही क्यों पिटने लगा है मुनीर?

DNA analysis on Pakistan-Afghanistan War: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच एक बार फिर झड़पें शुरू हो गई हैं. शुक्रवार की रात को मुनीर की फौज ने पाकिस्तान-अफगानिस्तान बॉर्डर पर स्थित स्पिन बोल्डक पर अचानक हमला कर दिया. इस हमले में पाकिस्तानी फौज ने भारी आर्टिलरी यानी तोपखाने का इस्तेमाल किया. हमले के जवाब अफगान तालिबान ने भी दिया. बॉर्डर पर तैनात तालिबानी लड़ाकों ने पाकिस्तानी इलाकों पर सैकड़ों मोर्टार दाग दिए. दो महीने के अंदर ये दूसरी बार है जब पाकिस्तान के हमलों के जवाब में तालिबान ने भी उतनी ही ताकत के साथ पलटवार किया है.

तालिबान पर फेल हुई मुनीर की रणनीति

तालिबान के इस जवाब से मुनीर क्यों चौंक गया. इस झड़प से पाकिस्तान-अफगानिस्तान की कथित दोस्ती का प्रतीक कहा जाने वाला ये बॉर्डर गेट पूरी तरह छिन्न-भिन्न हो गया है.पत्थरों से बनाए गए इस दरवाजे पर सैकड़ों गोलियों के निशान हैं और मोर्टार की मार से इस गेट का आधा हिस्सा मलबे में भी तब्दील हो गया है.

दरअसल मुनीर का मकसद था कि बातचीत का तीसरा चरण खत्म होने के बाद वो इस किस्म की छोटी-मोटी हरकतों से तालिबान पर दबाव बढ़ाए और तालिबान युद्धविराम के लिए पाकिस्तानी शर्तों को मानने पर मजबूर हो जाए. लेकिन जिस तरह तालिबान ने जवाब दिया उसने साबित कर दिया कि अफगान तालिबान पर मुनीर के ये पैंतरे नहीं चलने वाले. 

पाकिस्तान के एक्सपर्ट दे रहे चेतावनी

मुनीर ने दूसरी बार तालिबान की ताकत को कम करके आंका है. वहीं अफगानिस्तान और तालिबान को करीब से समझने वाले पाकिस्तानी एक्सपर्ट साफ-साफ कह रहे हैं कि तालिबान को छेड़ना आसिम मुनीर को बहुत भारी पड़ सकता है.

दुनिया का एक बड़ा हिस्सा यही सोच रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो दोस्त कहे जाने वाले पाकिस्तान और अफगान तालिबान एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं. आज आपको ये भी जानना चाहिए कि ये तनातनी या ये टकराव अचानक एक रात में नहीं खड़ा हुआ है बल्कि तालिबान के अंदर पाकिस्तान के प्रति अविश्वास का एक लंबा इतिहास रहा है. ये वो अविश्वास है जिसकी वजह अमेरिका को बताया जाता है. दरअसल जब-जब पाकिस्तानी सरकार और फौज पर अमेरिका का प्रभाव बढ़ा है तो नुकसान तालिबान का ही हुआ है.

इस्लामिक बिरादर के साथ कर चुका है गद्दारी

वर्ष 2001 में भी अफगानिस्तान पर तालिबान का ही शासन था लेकिन अमेरिका में 9/11 के हमलों के बाद चीजें बदल गईं. अमेरिका ने पाकिस्तान को 10 बिलियन डॉलर की मदद देने का वादा किया जिसके बदले में पाकिस्तान ने अपनी धरती पर मौजूद 700 तालिबानी लड़ाकों और कमांडरों को गिरफ्तार कर लिया था . पाकिस्तान की इस कार्रवाई से तालिबान की कमान को नुकसान पहुंचा था. वर्ष 2008 से 2010 के बीच पाकिस्तान ने तालिबान के बड़े नेताओं को अमेरिकी फौज को सौंप दिया था. बदले में पाकिस्तान को अमेरिका से हर साल 2 बिलियन डॉलर की मदद मिली थी.

आज भी पाकिस्तान के हाल वैसे ही हैं. शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के प्यादे बन गए हैं. आपको याद होगा कि इसी साल सितंबर के महीने में डॉनल्ड ट्रंप ने कहा था कि वो बगराम एयरबेस पर अमेरिकी अधिकार चाहते हैं. 

पाकिस्तान की नीयत समझ चुका है तालिबान

तालिबान ने अपना एयरबेस देने से साफ इंकार कर दिया तो एक महीने के अंदर ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला कर दिया था. अमेरिकी गुलामी की इसी नीयत को तालिबान समझ चुका है. यही वजह है कि बातचीत की टेबल से लेकर बॉर्डर तक पाकिस्तान को तालिबान ईंट का जवाब पत्थर से दे रहा है.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

