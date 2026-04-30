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पाक में जारी है ‘धुरंधर’ का कहर! मसूद अजहर का खास कमांडर ढेर, जैश को बड़ा झटका

यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले जून 2024 में भी इसी तरह की एक रहस्यमयी घटना सामने आई थी, जब जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक और वरिष्ठ कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज एसार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में संदिग्ध हालात में मृत पाए गए थे.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Apr 30, 2026, 01:35 PM IST
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पाक में जारी है ‘धुरंधर’ का कहर! मसूद अजहर का खास कमांडर ढेर, जैश को बड़ा झटका
पाक में जारी है ‘धुरंधर’ का कहर! मसूद अजहर का खास कमांडर ढेर, जैश को बड़ा झटका

पाकिस्तान के बहावलपुर से एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं. आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े शीर्ष कमांडर मौलाना सलमान अजहर की संदिग्ध हालात में मौत हो गई है. शुरुआती जानकारी इसे एक साधारण सड़क हादसा बता रही है, लेकिन घटनाक्रम इतना सीधा भी नहीं दिख रहा है. बताया जा रहा है कि सलमान अजहर सड़क पार कर रहा था, तभी तेज रफ्तार से आए एक अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया. हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया, जिससे मामला और भी रहस्यमय हो गया है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, जिस तरह से यह घटना हुई, उसमें कई बातें साफ नहीं हैं. कुछ लोगों का कहना है कि यह महज एक एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन कुछ इसे सोची-समझी साजिश भी मान रहे हैं. फिलहाल पुलिस और स्थानीय एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. मौलाना सलमान अजहर जैश-ए-मोहम्मद का एक अहम चेहरा माना जाता था. वह लंबे समय से संगठन के लिए सक्रिय था और भारत के खिलाफ गतिविधियों की रणनीति बनाने में उसकी भूमिका अहम बताई जाती रही है. ऐसे में उसकी अचानक हुई मौत को संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.

कौन था सलमान अजहर?

सलमान अजहर का नाम जैश-ए-मोहम्मद के भीतर लंबे समय से बेहद अहम और खतरनाक माना जाता रहा है. वह सिर्फ एक सदस्य नहीं, बल्कि संगठन के उन चुनिंदा लोगों में शामिल था जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता था. बताया जाता है कि वह मसूद अजहर का बेहद करीबी सहयोगी था. सलमान अजहर का काम सिर्फ योजना बनाने तक सीमित नहीं था. वह भारत के खिलाफ साजिशों को अंजाम देने के लिए नेटवर्क खड़ा करता, नए लोगों को जोड़ता, उन्हें ट्रेनिंग दिलवाता और फंडिंग का इंतजाम भी करता था. यानी संगठन के संचालन में वह एक तरह से रीढ़ की हड्डी जैसा था. ऐसे में उसकी मौत को जैश-ए-मोहम्मद के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. खास तौर पर इसलिए, क्योंकि वह संगठन के ‘कोर ग्रुप’ का हिस्सा था. वही ग्रुप जो अंदरूनी फैसले लेता है और पूरे नेटवर्क को दिशा देता है.

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पाकिस्तान में 'टारगेट किलिंग' का खौफ

पाकिस्तान में इन दिनों एक अजीब सा खौफ पसरा हुआ है, खासतौर पर उन लोगों के बीच, जिन पर लंबे समय से आतंकवाद के आरोप लगते रहे हैं. सलमान अजहर की जिस तरह हत्या हुई, वह कोई अलग-थलग घटना नहीं लगती, बल्कि एक ऐसे सिलसिले की कड़ी है जो पिछले कुछ समय से लगातार सामने आ रहा है. करीब डेढ़ साल के भीतर कई ऐसे चेहरे अचानक खबरों से गायब हो गए, जिनके नाम भारत में लंबे समय से वांछित आतंकियों की सूची में रहे हैं. कभी किसी को अज्ञात हमलावर सरेआम गोली मार देते हैं, तो कभी किसी संदिग्ध हादसे में उनकी मौत हो जाती है. इन घटनाओं में एक पैटर्न साफ दिखता है. हमलावर कौन हैं, यह आज तक साफ नहीं हो पाया, लेकिन निशाना हमेशा वही लोग बने हैं जो अलग-अलग आतंकी संगठनों से जुड़े बताए जाते रहे हैं.

पाकिस्तान के आतंकी संगठनों की बढ़ी बेचैनी

इन लगातार हो रही हत्याओं ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और उन संगठनों के भीतर बेचैनी बढ़ा दी है. हालात ऐसे हैं कि जो लोग कभी खुद को सुरक्षित मानते थे, अब वे भी चौकन्ने होकर चल रहे हैं. बहावलपुर जैसे इलाके, जिन्हें बेहद सुरक्षित माना जाता है और जहां कड़ी निगरानी रहती है, वहां भी इस तरह की घटना हो जाना कई सवाल खड़े करता है. सलमान अजहर की मौत का असर सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है. इसे उस पूरे नेटवर्क के लिए झटका माना जा रहा है, जिससे वह जुड़ा हुआ था. साथ ही, यह घटना उन दावों पर भी सवाल उठाती है कि पाकिस्तान में ऐसे लोगों को पूरी सुरक्षा मिलती है. अब हालात ऐसे हैं कि खुद उनके बीच असुरक्षा की भावना साफ दिखाई देने लगी है.

भारत के दुश्मनों को आखिर कौन 'धुरंधर' लगा रहा ठिकाने

यहां पर गौर करने वाली बात यह भी है कि यह कोई पहला मामला नहीं है. इससे पहले जून 2024 में भी इसी तरह की एक रहस्यमयी घटना सामने आई थी, जब जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के एक और वरिष्ठ कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज एसार पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में संदिग्ध हालात में मृत पाए गए थे. पाकिस्तान में भारत के दुश्मनों को लगातार आखिर कौन 'धुरंधर' निपटा रहा है. इन लगातार हो रही घटनाओं ने कई तरह की अटकलों को जन्म दिया है. सुरक्षा एजेंसियां और जानकार इन मामलों को गंभीरता से देख रहे हैं, क्योंकि इस तरह की घटनाएं क्षेत्रीय सुरक्षा और आतंकी नेटवर्क के भीतर चल रही गतिविधियों की ओर इशारा कर सकती हैं. अब सवाल वही है क्या यह सच में एक हादसा था, या फिर किसी सुनियोजित ‘टारगेट किलिंग’ की एक और कड़ी? जवाब भले ही धुंध में छिपा हो, लेकिन इतना तय है कि पाकिस्तान में 'अज्ञात हमलावर' का खौफ लगातार गहराता जा रहा है.

यह भी पढ़ेंः अलकायदा का अगला टारगेट आसिम मुनीर, अफगानिस्तान को लेकर दी खुली धमकी

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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