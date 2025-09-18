Operation Sindoor: आसिम मुनीर ने दिया था आतंकियों के जनाजे में शामिल होने का हुक्‍म, JeM कमांडर का नया कबूलनामा
Advertisement
trendingNow12926480
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Operation Sindoor: आसिम मुनीर ने दिया था आतंकियों के जनाजे में शामिल होने का हुक्‍म, JeM कमांडर का नया कबूलनामा

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असिम मुनीर की पोल खुल गई है. जानकारी के अनुसार, इस बार  जैश-ए-मुहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी ने बड़ा खुलासा किया है. इलियास कश्मीरी ने कहा कि यह पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनीर ही थे जिन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने का आदेश दिया था.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Sep 18, 2025, 07:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Operation Sindoor: आसिम मुनीर ने दिया था आतंकियों के जनाजे में शामिल होने का हुक्‍म, JeM कमांडर का नया कबूलनामा

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर  जैश-ए-मुहम्मद (जेईएम) कमांडर इलियास कश्मीरी ने बड़ा खुलासा किया है. जानकारी के अनुसार, इलियास कश्मीरी ने कहा कि यह पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनीर ही थे जिन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आदेश दिया था. ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में इलियास कथित तौर पर कह रहा है कि जीएचक्यू ने शहीदों को सम्मानित करने और अंतिम सलामी देने का आदेश दिया था. कोर कमांडरों को जनाजा के साथ चलने और वर्दी में उसकी सुरक्षा करने को कहा गया था.

बालाकोट से मसूद अजहर भारत के खिलाफ रचता था आतंकी साजिश

इलियास कश्मीरी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 26/11 के मुंबई हमलों सहित भारत में हुए आतंकी हमलों में उसके आका मौलाना मसूद अजहर की संलिप्तता थी. कश्मीरी ने कहा कि तिहाड़ (आईसी-814 अपहरण के बाद) से भागने के बाद अमीर-उल-मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान आया और बालाकोट की धरती ने उसे दिल्ली और मुंबई में अपने विजन, मिशन और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक आधार प्रदान किया.

Add Zee News as a Preferred Source

कसूरी ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर

इस बीच, बुधवार को एक और वीडियो सामने आया जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के उप-प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी ने भारत और प्रधानमंत्री को आतंकवादी समूहों के खिलाफ उनकी कार्रवाई के परिणामों की चेतावनी दी. टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में कसूरी ने एक कार्यक्रम में चेतावनी दी कि जम्मू-कश्मीर में भारतीय बांधों, नदियों और भू-भाग पर कब्जा करने की कोशिशें की जाएंगी.  कसूरी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान सरकार और सेना आतंकवादी संगठन को मुरीदके में अपना मुख्यालय फिर से बनाने के लिए धन मुहैया करा रही है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट कर दिया गया था.

ये भी पढ़ें: ऑपरेशन सिंदूर से जुड़ी बड़ी खबर, मसूद अजहर के परिवार के हुए टुकड़े-टुकड़े, जैश के कमांडर मसूद इलियास का बड़ा कबूलनामा

 

कसूरी ने जनता का समर्थन मांगते हुए यह कहा कि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा मनोबल ऊंचा है. हम अपने लोगों के लिए रेशम की तरह कोमल हैं, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए कल्पना से परे हैं... हमारे दुश्मनों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी इच्छाशक्ति खो देंगे या इन घावों को लेकर चुप रहेंगे हम आक्रामक तरीके से भारत को जवाब देंगे. कसूरी  ने कहा कि भारत जो भी कदम उठा रहे हैं, ईश्वर की इच्छा से... आपको उनमें से प्रत्येक की कीमत चुकानी होगी. उसने कहा कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका बदला लिया जाएगा और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा. हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे और अपनी प्यारी मातृभूमि के कण-कण, इंच-इंच की रक्षा करेंगे.

कसूरी के खुलासे से सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार पर सवालिया निशान लग गया है जिसने पहले मई में एक समारोह में किसी भी सैन्य अधिकारी की मौजूदगी से इनकार किया था जब अंतिम संस्कार में सेना के अधिकारियों की तस्वीर सामने आई थी जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

TAGS

operation sindoor

Trending news

AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
DNA Analysis
AI बना बड़ा खतरा, टारगेट पर एक्टर, अब करण जौहर ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
DNA Analysis
योगी का आश्वासन... 50 घंटे के भीतर दोनों शूटर्स ढेर, दिशा पाटनी केस में यूपी पुलिस क
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
Delhi Fatehpur Beri police attack
दिल्ली में 'पुलिस' भी सुरक्षित नहीं? फतेहपुर बेरी में खाकी पर सरेआम हमला, जानें...
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
DNA Analysis
दिल्ली से अरब तक...'हिंदूफोबिया' का फर्जी नैरेटिव कौन फैला रहा है?
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
bengaluru news in hindi
कंपनी CEO ने किया ऐसा पोस्ट, हिल गई कर्नाटक सरकार; ठेकेदारों को दिया बड़ा अल्टीमेटम
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
Uri attack
सोए थे जवान, तभी घुसे दहशतगर्द...9 साल पहले जब आतंकियों ने मचाई थी तबाही
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
Mumbai News
पहले पीट-पीटकर की हत्या, फिर आंख निकालकर गोटियां खेलने लगा बेरहम 'कातिल'
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
Rahul Gandhi
1600 करोड़ की राहत 'घोर अन्याय', पंजाब बाढ़ पर राहुल गांधी ने PM मोदी को लिखा खत
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
partition of India
1947 से पहले ही हो गया था भारत का बंटवारा, ये सच्चाई क्या आपको पता है?
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
haryana
पंजाब सरकार किसानों को मुआवजा दे सकती है, तो BJP की हरियाणा सरकार क्यों नहीं?
;