ऑपरेशन सिंदूर को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान के सेना प्रमुख असिम मुनीर की पोल खुल गई है. जानकारी के अनुसार, इस बार जैश-ए-मुहम्मद के कमांडर इलियास कश्मीरी ने बड़ा खुलासा किया है. इलियास कश्मीरी ने कहा कि यह पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनीर ही थे जिन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के जनाजे में शामिल होने का आदेश दिया था.
Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जैश-ए-मुहम्मद (जेईएम) कमांडर इलियास कश्मीरी ने बड़ा खुलासा किया है. जानकारी के अनुसार, इलियास कश्मीरी ने कहा कि यह पाकिस्तानी सेना प्रमुख असिम मुनीर ही थे जिन्होंने शीर्ष सैन्य अधिकारियों को भारत के ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकवादियों के अंतिम संस्कार में शामिल होने का आदेश दिया था. ऑनलाइन सामने आए एक वीडियो में इलियास कथित तौर पर कह रहा है कि जीएचक्यू ने शहीदों को सम्मानित करने और अंतिम सलामी देने का आदेश दिया था. कोर कमांडरों को जनाजा के साथ चलने और वर्दी में उसकी सुरक्षा करने को कहा गया था.
बालाकोट से मसूद अजहर भारत के खिलाफ रचता था आतंकी साजिश
इलियास कश्मीरी ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि 26/11 के मुंबई हमलों सहित भारत में हुए आतंकी हमलों में उसके आका मौलाना मसूद अजहर की संलिप्तता थी. कश्मीरी ने कहा कि तिहाड़ (आईसी-814 अपहरण के बाद) से भागने के बाद अमीर-उल-मुजाहिदीन मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान आया और बालाकोट की धरती ने उसे दिल्ली और मुंबई में अपने विजन, मिशन और कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए एक आधार प्रदान किया.
कसूरी ने फिर उगला भारत के खिलाफ जहर
इस बीच, बुधवार को एक और वीडियो सामने आया जिसमें लश्कर-ए-तैयबा के उप-प्रमुख सैफुल्लाह कसूरी ने भारत और प्रधानमंत्री को आतंकवादी समूहों के खिलाफ उनकी कार्रवाई के परिणामों की चेतावनी दी. टेलीग्राम पर पोस्ट किए गए वीडियो में कसूरी ने एक कार्यक्रम में चेतावनी दी कि जम्मू-कश्मीर में भारतीय बांधों, नदियों और भू-भाग पर कब्जा करने की कोशिशें की जाएंगी. कसूरी ने खुलासा किया कि पाकिस्तान सरकार और सेना आतंकवादी संगठन को मुरीदके में अपना मुख्यालय फिर से बनाने के लिए धन मुहैया करा रही है, जिसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट कर दिया गया था.
कसूरी ने जनता का समर्थन मांगते हुए यह कहा कि हम कठिन समय से गुजर रहे हैं, लेकिन हमारा मनोबल ऊंचा है. हम अपने लोगों के लिए रेशम की तरह कोमल हैं, लेकिन अपने दुश्मनों के लिए कल्पना से परे हैं... हमारे दुश्मनों को यह नहीं सोचना चाहिए कि हम अपनी इच्छाशक्ति खो देंगे या इन घावों को लेकर चुप रहेंगे हम आक्रामक तरीके से भारत को जवाब देंगे. कसूरी ने कहा कि भारत जो भी कदम उठा रहे हैं, ईश्वर की इच्छा से... आपको उनमें से प्रत्येक की कीमत चुकानी होगी. उसने कहा कि आज आप जो कुछ भी कर रहे हैं, उसका बदला लिया जाएगा और ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा. हम अपनी जान कुर्बान कर देंगे और अपनी प्यारी मातृभूमि के कण-कण, इंच-इंच की रक्षा करेंगे.
कसूरी के खुलासे से सीधे तौर पर पाकिस्तान सरकार पर सवालिया निशान लग गया है जिसने पहले मई में एक समारोह में किसी भी सैन्य अधिकारी की मौजूदगी से इनकार किया था जब अंतिम संस्कार में सेना के अधिकारियों की तस्वीर सामने आई थी जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था.