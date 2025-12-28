Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनभारत ने हमला कर दिया है, बंकर में चलिए... ऑपरेशन सिंदूर को याद कर कांप उठे PAK राष्ट्रपति, कबूला सच!

भारत ने हमला कर दिया है, बंकर में चलिए... ऑपरेशन सिंदूर को याद कर कांप उठे PAK राष्ट्रपति, कबूला सच!

Asif Ali Zardari: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया. अब पाकिस्तान के राष्ट्रपति जरदारी ने कबूल किया कि हालात युद्ध जैसे थे और पाक सेना बंकरों में छिपने को मजबूर हो गई थी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 28, 2025, 11:41 AM IST
भारत ने हमला कर दिया है, बंकर में चलिए... ऑपरेशन सिंदूर को याद कर कांप उठे PAK राष्ट्रपति, कबूला सच!

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पाकिस्तान लंबे समय से इनकार करता रहा है. लेकिन अब खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के बयान ने इस पूरे घटनाक्रम पर बड़ा खुलासा कर दिया है. जरदारी ने मंच से यह कबूल किया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हालात इतने गंभीर हो गए थे कि पाकिस्तान की सेना और शीर्ष अधिकारी बंकरों में छिपने को मजबूर हो गए. यह बयान ऐसे समय में आया है, जब पाकिस्तान लगातार अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खुद को पीड़ित बताने की कोशिश करता रहा है. जरदारी का यह बयान न सिर्फ पाकिस्तान की पोल खोलता है, बल्कि भारत की सैन्य कार्रवाई की गंभीरता भी दिखाता है. 

दरअसल, इस साल 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकी हमला हुआ था. इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिससे पूरे देश में आक्रोश फैल गया. इसके बाद भारत ने 6 और 7 मई की रात ‘ऑपरेशन सिंदूर’ लॉन्च किया. इस सैन्य कार्रवाई में भारतीय सेना ने सीमा पार पाकिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के ठिकानों पर सटीक स्ट्राइक की. भारत ने यह कदम आतंकवाद के खिलाफ सख्त संदेश देने के लिए उठाया. हालांकि पाकिस्तान आधिकारिक तौर पर इस ऑपरेशन और नुकसान से लगातार इनकार करता रहा, लेकिन अब हालात बदलते नजर आ रहे हैं.

 जंग शुरू हो गई है सर

पाकिस्तान में एक सार्वजनिक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी ने बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उनके एक प्रतिनिधि ने आकर कहा था, “सर, जंग शुरू हो गई है, बंकर में चलना होगा.” जरदारी ने यह भी कहा कि उन्होंने चार दिन पहले ही अंदेशा जता दिया था कि हालात युद्ध जैसे बनने वाले हैं. उनके बयान से साफ है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की सेना और शीर्ष अधिकारी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे. यही वजह रही कि कई दिनों तक पाकिस्तानी आर्मी चीफ आसिम मुनीर भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए.

 भारत को गीदड़भभकी

अपने भाषण में जरदारी ने भारत को गीदड़भभकी देने की भी कोशिश की. उन्होंने कहा कि “ये मत सोचो कि रोटी होगी या गोली होगी, हम गोलियां मारेंगे.” हालांकि, उनके इस बयान के उलट जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है. पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान से कूटनीतिक संबंध लगभग खत्म कर दिए और सिंधु जल संधि को भी निलंबित कर दिया. इसके बाद पाकिस्तान लगातार भारत को पत्र लिखकर संधि बहाल करने की गुहार लगाता रहा. ऐसे में जरदारी का यह कबूलनामा पाकिस्तान की कमजोर स्थिति और भारत की मजबूत रणनीति को साफ तौर पर उजागर करता है. 

