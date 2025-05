Operation Sindoor: भारत ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है. ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 9 आतंकियों के ठिकानों को तबाह किया है. इनमें से एक लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर भी है. भारत की ओर से की गई इस कार्रवाई को लेकर दुनियाभर से कई प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं. वहीं अब चीन के विदेश मंत्रालय ने भी इस कार्रवाई पर अपना बयान दिया है.

चीनी विदेश मंत्रालय का बयान

चीनी न्यूज मीडिया ग्लोबल टाइम्स के सोशल मीडिया पेज 'X' पर भारत के पाकिस्तान में चलाए गए सिंदूर ऑपरेशन को लेकर चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का बयान शेयर किया गया है, जिसमें लिखा था,' भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे हालात के बारे में मीडिया की ओर से पूछे गए सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बुधवार को कहा कि चीन को आज सुबह भारत की ओर से की गई सैन्य कार्रवाई अफसोसजनक लगती है.'

'हम मौजूदा हालात को लेकर चिंतित हैं...'

पोस्ट में आगे लिखा था कि प्रवक्ता ने इस मौजूदा हालात से चिंतित होने की बात कही है.

In response to a media inquiry about the ongoing situation between India and Pakistan, a Chinese Foreign Ministry spokesperson said on Wednesday that China finds India’s military operation early this morning regrettable. We are concerned about the ongoing situation. India and… pic.twitter.com/wSBkUwzVwl

