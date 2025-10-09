Advertisement
भारत-पाकिस्तान में होने वाला है युद्ध! मुनीर ने LoC पर बढ़ाई फौज; पाक में बज रही भारत के खौफ वाली रिंगटोन

India-Pakistan conflict: पाकिस्तान में इन दिनों खौफ का माहौल है. हर तरफ भारत की सैन्य तैयारियों और खुफिया एजेंसियों की चर्चा हो रही है. हाल ही में पाकिस्तान सरकार ने एक नया रिंगटोन शुरू किया है, जिसमें लोगों को भारत की खुफिया एजेंसी से सावधान रहने की चेतावनी दी जा रही है.

 

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Oct 09, 2025, 11:35 PM IST
DNA: पाकिस्तान में इन दिनों खौफ की रिंगटोन बज रही है. ये रिंगटोन सिर्फ पाकिस्तान के लोगों को ही नहीं वहां की सरकार वहां की फौज वहां के आतंकियों और पत्रकारों सबको डरा रहा है. इस रिंगटोन का असर इतना ज्यादा है कि मुनीर ने लाहौर से लेकर LoC तक अचानक सैनिकों की तादात बढ़ा दी है. इस रिंगटोन को सुनकर इस्लामाबाद से रावलपिंडी तक दहशत मची हुई है. इस रिंगटोन ने भारत और पाकिस्तान के बीच फिर से जंग छिड़ने की आशंका को भी प्रबल बना दिया है. 

बता दें, आज अगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी आतंकी सेना के प्रमुख आसिम मुनीर को फोन लगाएंगे तो मुनीर की आवाज से पहले शहबाज शरीफ को एक चेतावनी सुनाई पड़ती है. इस चेतावनी को सुनने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे पाकिस्तान को सोते जागते, उठते बैठते हर वक्त भारत का डर सता रहा है.

भारत की खुफिया एजेंसी से रहे सावधान

जानकारी के अनुसार, पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को आदेश दिया है कि ये वो रिंगटोन लोगों को सुनाएं उनके फोन में ये डर सुनाई पड़े. जिसमें लोगों को बताया जा रहा है कि भारत की खुफिया एजेंसी से सावधान रहें क्योंकि पाकिस्तान को उससे सबसे ज्यादा खतरा है. बता दें इस डर की वजह भारतीय सेना है. आपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेनाओं ने जहां चाहा वहां पर मिसाइलें दागीं. आतंकी ठिकाने भी उड़ाए. पाकिस्तान की सेना के एयरबेस भी उड़ा दिए. ऐसे में पाकिस्तान की सेना और सरकार को लग रहा है कि भारत के पास पाकिस्तान का पूरा एक्सरे मौजूद है और अगर कोई जानकारी नहीं मौजूद तो संभावित हमले से पहले भारत उसे भी हासिल करना चाहता है. ऐसे रिंगटोन सुनाकर पाकिस्तान की सरकार ने पूरे पाकिस्तान में घबराहट का माहौल फैला दिया है. पाकिस्तान में फोन के रिंगटोन के साथ साथ टीवी चैनल्स भी ऐसे ही घंटियां बजा रहे हैं.

 

 

इस बीच आपको बता दें कि आतंकी मुल्क के अंदर भारत को लेकर कई खौफ एक साथ नजर आ रहे हैं. इस वक्त पाकिस्तान को 4 बड़े डर सता रहे हैं पाकिस्तान की सरकार और सेना अपने हर डर को भारत से जोड़ रही है.

1. पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर भारत के बड़े हमले का है. पाकिस्तान में बात हो रही है ये हमला कभी भी हो सकते है.

2. पाकिस्तान को लगता है भारत के हमला करते ही बलोचिस्तान और पीओके भी आजादी ले लेंगे.

3. इसके साथ ही पाकिस्तान में गृहयुद्ध भी शुरू हो जाएगा जिसका ट्रेलर कट्टरपंथी संगठन तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान आज दिखा रहा है   

4. और इसके बाद जेल में बंद इमरान खान सेना और सरकार का तख्तापलट कर देंगे. 

ये चार डर ऐसे है जो पीएम शहबाज और आर्मी चीफ मुनीर को आज कल सोने नहीं दे रहे है. इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कह रहे है कि भारत के साथ पाकिस्तान के युद्ध के आसार मजबूत होते जा रहे हैं. भारत के सेना प्रमुख पाकिस्तान को भूगोल बदलने की चेतावनी पहले ही दे चुके हैं. इसके अलावा वायुसेना प्रमुख भी तेवर दिखा चुके हैं. ऐसे में पाकिस्तान के एक्सपर्ट बॉर्डर पर फौजों की मूवमेंट देखकर दावा कर रहे हैं कि वॉर बहुत जल्दी शुरू होने वाली है. पाकिस्तान के एक्सपर्ट इसके पीछे कई कारण दे रहे है.

1. पाकिस्तान ने पीओके में बगावत के बाद ही सेना की तैनाती बढ़ा दी है.

2. पंजाब बॉर्डर के पास गुजरांवाला में भी पाकिस्तान सेना का मूवमेंट बढ़ गया है

3. पाकिस्तान ने सरक्रीक के पास अपनी सैन्य संरचनाओं को बढ़ाया है

4. सरक्रीक के पास पाकिस्तान के एयर स्ट्रिप और कैंटोनमेंट का निर्माण करने की भी खबर है

5. इसके अलावा पाकिस्तान ने इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी के पास चीन निर्मित SH-15 आर्टिलरी सिस्टम तैनात कर दिया है

अलर्ट रहे पाकिस्तानी आर्मी: मुनीर

इसके अलावा आसिम मुनीर ने भारत के आक्रामक बयानों को देखते हुए पाकिस्तान की आर्मी को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है. यानि आसिम मुनीर इस वक्त बहुत ज्यादा डरा हुआ है. ऑपरेशन सिंदूर में भारत से बुरी तरह पिटे पाकिस्तान ने अब हथियारों की खरीदारी भी शुरू कर दी है. पाकिस्तान आईएमएफ से मिली फंडिंग का इस्तेमाल भी हथियारों को खरीदने के लिए कर रहा है. मतलब जो फंडिंग पाकिस्तान अपने मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए दुनिया से मांगता है उससे भी ह​थियार खरीदकर युद्ध की तैयारी कर रहा है.

भारत पहले ही कह चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की नौबत आई तो पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा लेकिन पाकिस्तान को घर के अंदर से भी भूगोल बदलने का डर सता रहा है. बलोचिस्तान. खैबर और पीओके में आंदोलन के अलावा अब कट्टरपंथी संगठन भी पाकिस्तान की सरकार की जान के दुश्मन बन गए हैं. अब तहरीक के लब्बैक की बगावत शुरू हो गई है. बता दें, तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तानी हुकूमत और सेना से इसलिए नाराज है क्योंकि पाकिस्तान के कट्टरपंथियों को लग रहा है कि ट्रंप के दबाव में पाकिस्तान अब फिलिस्तीन के साथ नहीं बल्कि इजरायल के साथ खड़ा हो गया है. और इसीलिए पाकिस्तान के बड़े शहर लाहौर में जमकर बवाल हुआ है.

 

 

तहरीक ए लब्बैक पाकिस्तान के कार्यकर्ता को पुलिस ने सीधी गोली मारी है. इस वक्त तहरीक ए लब्बैक के कार्यकर्ता की स्थिति बहुत सीरियस है. इस वक्त टीएलपी के कार्यकर्ताओं के ऊपर सीधी गोलियां चलाई जा रही हैं. इस बीच आपको बता दें कि पाकिस्तान का बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा प्रांत पहले से अशांत है. अब तहरीक ए लब्बैक जिसका लाहौर और कराची दोनों ही शहरों में काफी प्रभाव है यानि पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांतों में बहुत प्रभाव है अब वो फिलिस्तीन के नाम पर पाकिस्तान के इन दो राज्यों में भी आग लगाने जा रहा है.ये आग इतनी क्यों भड़की अब इसकी वजह भी जान लीजिए.

1. तहरीक ए लब्बैक के चीफ साद रिजवी ने कल यानि शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद राजधानी इस्लामाबाद में अमेरिकी दूतावास तक विरोध मार्च का ऐलान किया है

2. यह विरोध प्रदर्शन ट्रंप की गाजा योजना के विरोध में बुलाया गया है

 3. पाकिस्तान की सरकार ने जब से इस योजना का समर्थन किया है तब से तहरीक ए लब्बैक शहबाज सरकार और मुनीर आर्मी दोनों से नाराज है

 4. कल के मार्च के लिए टीएलपी ने बड़ी संख्या में अपने समर्थकों को लाहौर में बुलाया है. जिनसे आज दिन भर पुलिस से संघर्ष होता रहा

 5. पाकिस्तान की शहबाज सरकार टीएलपी के इस्लामाबाद मार्च को रोकना चाहती है क्योंकि ये मार्च अमेरिकी दूतावास तक किया जाना है. इससे ट्रंप नाराज हो सकते हैं

 6. लेकिन टीएलपी शुक्रवार को किसी भी कीमत पर ये मार्च करने पर आमादा है. चाहें इसके लिए खून भी क्यों ना बहाना पड़े

और अब पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने पीओके के बाद लाहौर में गोलियां चलाकर खून बहाने की शुरूआत भी कर दी है. इस फायरिंग में टीएलपी के कार्यकर्ताओं की मौत की खबर है. इससे पूरे पाकिस्तान में टीएलपी कार्यकर्ता भड़क गए हैं. टीएलपी आरोप लगा रही है कि ट्रंप के दबाव में मुनीर अब इजरायल को मान्यता देने की तैयारी कर रहा है और इसीलिए टीएलपी का आंदोलन और उग्र होने जा रहा है. आइए जानते है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार और आतंकी सेना के लिए टीएलपी कैसे टेंशन बढ़ा रही है 

1. टीएलपी के पास सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने वाले लगभग 1 लाख सक्रिय कार्यकर्ता हैं

2. पाकिस्तान में टीएलपी के लगभग 22 लाख कट्टर समर्थक मौजूद हैं

3. जबकि पूरे पाकिस्तान में लगभग 2 करोड़ लोगों पर टीएलपी का प्रभाव है

4. फिलिस्तीन के समर्थन के नाम पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानी टीएलपी के साथ खड़े होने को तैयार हैं

5. यानि कल इस्लामाबाद मार्च के दौरान अगर शहबाज सरकार ने ताकत का इस्तेमाल किया तो पाकिस्तान के पंजाब और सिंध में खूनी संघर्ष शुरू हो सकते हैं

तो इस्लामाबाद के लिए कल का दिन भारी है लेकिन बलोचिस्तान और खैबर में पाकिस्तानी सेना की रोज पिटाई हो रही है. बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान की सेना की कब्रगाह बन गए हैं. पाकिस्तान के एक्सपर्ट ने बताया कि क्यों पाकिस्तान इस वक्त इतना ज्यादा डरा हुआ है. किस तरह खैबर और बलोचिस्तान में एक के बाद एक हमले से मुनीर सेना के हौसले पस्त हैं.

1.  सिर्फ दो दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा के ओरकजई में टीटीपी के हमले में पाकिस्तान के 11 सैनिक मारे गए

 2. पिछले महीने अफगान सीमा पर घात लगाकर किए गए हमले में पाकिस्तान के 19 सैनिक मारे गए थे

 3. इसी साल मई में बलोचिस्तान के मच्छ में 7 सैनिकों को विद्रोहियों ने खत्म किर दिया था

 4. वहीं फरवरी में कलात में 18 सैनिकों की हत्या कर दी थी

इस साल पाकिस्तान के कुल 150 से ज्यादा सैनिकों को टीटीपी और बीएलए ने खत्म कर दिया है और यही वजह है पाकिस्तान को लग रहा है अगर भारत की सेना हमला करती है तो पूरा पाकिस्तान कई हिस्सों में टूट सकता है.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश की राजनीति से लेकर दुनिया के बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करते हैं. पत्रकारिता में 5 वर्षों का अनुभव है. इससे पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण...और पढ़ें

