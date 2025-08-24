Operation Sindoor: मसूद अजहर ने फिर शुरू कर दी साजिश? 313 'मरकज' बनाने की है प्लानिंग, FATF से बचने के लिए ऐसे जुटा रहा चंदा
Operation Sindoor: मसूद अजहर ने फिर शुरू कर दी साजिश? 313 'मरकज' बनाने की है प्लानिंग, FATF से बचने के लिए ऐसे जुटा रहा चंदा

Operation Sindoor: मसूद अजहर की जैश-ए-मोहम्मद ऑनलाइन फंडिंग से 313 नए मरकज बना रही है. डिजिटल वॉलेट और सोशल मीडिया के जरिए हथियार और संचालन के लिए पैसा जुटाया जा रहा है. ऑपरेशन सिंदूर से झटका लगा, लेकिन संगठन फिर सक्रिय है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 24, 2025, 10:24 AM IST
Operation Sindoor: मसूद अजहर ने फिर शुरू कर दी साजिश? 313 'मरकज' बनाने की है प्लानिंग, FATF से बचने के लिए ऐसे जुटा रहा चंदा

Masood Azhar: मसूद अजहर का नाम सुनते ही डर की लहर दौड़ जाती है. पाकिस्तान में बैठा यह आतंकी फिर अपनी चाल में जुट गया है. पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया, जिसमें पाकिस्तान में स्थित जैश-ए-मोहम्मद (JeM) को भारी नुकसान उठाना पड़ा था. लेकिन अब भी जैश-ए-मोहम्मद अपनी हरकतों से नहीं रुका है. हाल ही में उसने 313 नए मरकज बनाने और हथियार खरीदने के लिए डिजिटल वॉलेट और सोशल मीडिया का नया तरीका अपनाया है. ऐसा लगता है कि मसूद अजहर और उसका परिवार समझ चुका है कि ऑनलाइन पैसा जुटाना अब उनका सबसे बड़ा हथियार बन गया है.

ये भी पढ़ें; 108 मीटर ऊंचे निर्माणाधीन पुल पर काम कर रहे थे मजदूर, तभी टूट गई रस्सी

ऑपरेशन सिंदूर से JeM पर बड़ा झटका

ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पीओके में जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के कई ट्रेनिंग कैंप और मुख्यालय तबाह किए. इनमें मर्कज सुब्हान अल्लाह और चार अन्य कैंप शामिल थे. इसके बाद भारत-पाक सीमा पर तनाव बढ़ गया, लेकिन 10 मई तक दोनों देशों ने शांति समझौता कर लिया. इस ऑपरेशन ने JeM की ट्रेनिंग और हथियार बनाने की क्षमता पर बड़ा झटका दिया. 

 डिजिटल फंडिंग और 313 नए मरकज

अब JeM ने ऑनलाइन फंडिंग अभियान शुरू किया है. यह अभियान पाकिस्तान में 313 नए मरकज बनाने के लिए है. हर मरकज की लागत लगभग 1.25 करोड़ रुपये बताई गई है. फंड जुटाने के लिए डिजिटल वॉलेट जैसे ईज़ीपैसा और साडापे का इस्तेमाल हो रहा है, जिनका नियंत्रण मसूद अजहर के परिवार के पास है. सोशल मीडिया पर पोस्टर, वीडियो और अजहर के लेटर के जरिए लोगों को दान करने के लिए बोला जा रहा है.

ये भी पढ़ें; गिलगित-बालटिस्तान में सड़कों पर उतरे सैकड़ों पुलिसकर्मी

 मरकज का उद्देश्य और रणनीति

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बड़े मरकज सुरक्षित घर और छोटे मरकज ट्रेनिंग व लॉजिस्टिक के काम आएंगे. इससे भारत की भविष्य की स्ट्राइक का असर कम होगा. तीन बड़े मरकज और 310 छोटे मरकज की कुल लागत लगभग 123 करोड़ रुपये होगी. बचा हुआ पैसा हथियार खरीद और संगठन के संचालन में इस्तेमाल किया जाएगा. JeM-Hamas-TTP कनेक्शन के जरिए आधुनिक हथियार और ड्रोन भी खरीदे जा सकते हैं.

 FATF से बचने की साजिश

JeM अब बैंक अकाउंट के बजाय डिजिटल वॉलेट का इस्तेमाल कर रहा है ताकि FATF जैसी वैश्विक एजेंसियों की नजर से बचा जा सके. पाकिस्तान दिखा सकता है कि JeM का फंड कट गया है, जबकि वास्तविक धन अजहर के परिवार के वॉलेट में जमा हो रहा है. ISI की मदद से JeM हथियार सस्ते में खरीद रहा है और अगले 10 साल तक ऑपरेशन और हथियारों के लिए तैयार हो रहा है. 

;