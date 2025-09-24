Operation Sindoor: 'जंग रुकवाने के लिए गिड़गिड़ाया था भारत, तब PAK का पिघला दिल', नई स्कूली किताबों में पाकिस्तान ने झूठ से गढ़ी ‘जीत’
Advertisement
trendingNow12935163
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

Operation Sindoor: 'जंग रुकवाने के लिए गिड़गिड़ाया था भारत, तब PAK का पिघला दिल', नई स्कूली किताबों में पाकिस्तान ने झूठ से गढ़ी ‘जीत’

Pakistan New Text Books on Operation Sindoor: पहलगाम हमले के बाद इस साल मई में भारत की ओर से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर को सबने अपनी आंखों से देखा, जिसमें 4 दिन में ही पाकिस्तान घुटनों पर आ गया था. लेकिन अब स्कूली किताबों में वह झूठ छपवाकर दावा कर रहा है कि इस युद्ध में पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत की करारी हार हुई थी.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 24, 2025, 06:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Operation Sindoor: 'जंग रुकवाने के लिए गिड़गिड़ाया था भारत, तब PAK का पिघला दिल', नई स्कूली किताबों में पाकिस्तान ने झूठ से गढ़ी ‘जीत’

What loss did Pakistan suffer due to Operation Sindoor: झूठ और कट्टरता की बुनियाद पर पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों बुरी तरह मार खाने के बाद फिर से पुराने पैंतरे पर चलने लगा है. भारत की देखा-देखी उसने भी इस साल मई में हुए दोनों देशों के सैन्य संघर्ष को अपने स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल किया है. हैरत की बात ये है कि इन किताबों में उसने खुद को विजेता और भारत को हारा हुआ दिखाया है. यही नहीं, उसने किताबों में यह भी लिखवाया है कि 'जंग में हारा भारत जब अमेरिका के आगे गिड़गिड़ाया तो पाकिस्तान ने तरस खाकर युद्ध रोक देने की हामी भरी', जो कि कोरे झूठ के अलावा कुछ नहीं है.

'ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान जीता, भारत गिड़गिड़ाया'

सहयोगी वेबसाइट WION की रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान एक बार फिर अपने नागरिकों, खासकर बच्चों को इतिहास का झूठ पढ़ाने में जुट गया है. वहां पर हाल में जारी की गई स्कूली किताबों में भारत-पाकिस्तान के बीच मई 2025 में हुई चार दिन की जंग को पूरी तरह से तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया है. किताब में पाकिस्तान को विजेता और भारत को गिड़गिड़ाता हुआ दिखाया गया है. लेकिन असलियत बिल्कुल अलग है.

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तानी किताब में दावा किया गया है कि भारत ने 6 मई को बिना वजह हमला शुरू किया, जिसका जवाब देते हुए पाकिस्तान ने भी काउंटर अटैक किया. जबकि सच यह है कि 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकियों ने हमला कर 26 लोगों की जान ली थी, जिनमें ज्यादातर पर्यटक थे. इसी आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया. इस दौरान पाकिस्तान के सैन्य या नागरिक ठिकानों पर हमले से पूरी तरह परहेज रखा गया. 

'PAK ने भारत के केवल सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया'

किताब में यह भी लिखा है कि पाकिस्तान ने सिर्फ भारतीय सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया. जबकि वास्तविकता यह है कि पाकिस्तान ने अमृतसर, जम्मू और श्रीनगर समेत कई नागरिक इलाकों पर बमबारी की. इसके बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करके लाहौर में पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, 2 अवाक्स और करीब डेढ़ दर्जन फाइटर जेट्स तबाह कर दिए. 

Trump-Shehbaz News: जिस ट्रंप से मिलने के लिए मरे जा रहे थे शहबाज, उनसे हुई महज 36 सेकंड की मुलाकात; आखिर क्या हैं इसके मायने?

इन किताबों में सबसे बड़ा झूठ यह फैलाया गया है कि पाकिस्तान ने भारतीय वायुसेनाओं के ठिकाने नष्ट कर दिए. जबकि सच्चाई इसके बिल्कुल उलट है. भारत ने पाकिस्तान के मुरीद, नूर खान, रफीकी, सरगोधा, चकला और रहीम यार खान समेत 11 एयरबेसों को ध्वस्त कर दिया था. भारत ने इसके सबूत के तौर पर सैटेलाइट तस्वीरें और वीडियो भी जारी किए. वहीं पाकिस्तान ने पंजाब के जिस आदमपुर एयरबेस को तबाह करने का दावा किया था, प्रधानमंत्री मोदी ने उसी जाकर इस दुष्प्रचार को खोखला साबित कर दिया. 

'भारत ने हार मानकर अमेरिका से शांति की भीख मांगी'

पाकिस्तानी पाठ्यपुस्तकें यह भी कहती है कि भारत ने हार मानकर अमेरिका से शांति की भीख मांगी. असलियत यह है कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जे.डी. वेंस ने 10 मई को प्रधानमंत्री मोदी से बात की थी. उस दौरान पीएम मोदी ने साफ़ कह दिया था कि भारत को किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता नहीं चाहिए. इसके बाद अमेरिका ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया और इस्लामाबाद ने युद्धविराम के लिए हामी भरी. फिर पाकिस्तानी डीजीएमओ ने भारत फोन करके हमले रोक देने की गुहार लगाई, जिस पर भारत सहमत हो गया. 

रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक, पाकिस्तानी सेना की यह चाल कोई नई नहीं है. उसने 1948, 65, 71 और कारगिल वार में हुई शर्मनाक हारों को भी अपनी किताबों को जीत के रूप में दिखाया. ऐसा करके ढिठाई के तमाम रिकॉर्ड पार कर चुकी है. अब जब सोशल मीडिया का जमाना है और कोई भी जानकारी आसानी से छुपी नहीं रह सकती, उस दौर में भी पाकिस्तानी सेना ने दुष्प्रचार के उसी पुराने फॉर्मूले पर भरोसा किया है. देखने वाली बात ये होगी कि पाकिस्तान की आज की पीढ़ी अपनी सेना की इस कोरी गप पर कितना यकीन कर पाएगी या फिर उससे सवाल पूछेगी.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

operation sindoorIndia Pakistan News in Hindi

Trending news

पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
Pahalgam attack
पहलगाम हमले में मिली बड़ी कामयाबी, आतंकियों के मददगार को पुलिस ने दबोचा
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
Karnataka High Court
भारतीय कानून का पालन करना पड़ेगा..एलन मस्क के X को HC से बड़ा झटका, क्या थी मांग?
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
Ladakh Protests
लेह में 4 की मौत, 70 जख्मी: हिंसा में बदला युवाओं का गुस्सा, क्यों भड़की आग?
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
RG Kar Medical College
R. G. Kar आंदोलन से जुड़े डॉ. अनिकेत का तबादला रद्द, कोर्ट ने सरकार को लगाई फटकार
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
PM Modi
PM मोदी को मिले उपहारों को ला सकते हैं अपने घर, बस करना होगा ये काम
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
Jammu and Kashmir
J&K: जम्मू-कश्मीर का 4 राज्यसभा सीटों के उपचुनाव की तारीख घोषित, जानिए कब होगी गिनती
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
Leh
लेह में छात्रों का प्रदर्शन हुआ हिंसक, पथराव के बीच BJP दफ्तर, पुलिस वैन को लगाई आग
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
Teen Suicide case
99.99% से किया नीट क्लियर, MBBS में एडमिशन वाले दिन की खुदकुशी, नोट में लिखा....
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
Plane Landing Gear
जब पंजाब के 2 भाई विमान के लैंडिंग गियर में छिपे, अफगानिस्तानी लड़के से खतरनाक कहानी
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
medical negligence
सरकारी हॉस्पिटल के DR. की लापरवाही, ऑक्सीजन मास्क हटाकर महिला ने बताया वो पैर नहीं..
;