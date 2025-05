ऑपरेशन के बाद तबाही का ऐसा मंजर, धुआं-धुआं हुआ आतंकियों का ठिकाना, देखें सेटेलाइट तस्वीरें

Operation Sindoor: भारतीय सेना ने बीते दिन पाकिस्तान और PoK पर हवाई हमले किए. इस दौरान पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को टारगेट किया गया. इस हमले में पाकिस्तान को काफा नुकसान पहुंचा है. हमले के बाद मैक्सार टेक्नोलॉजी की ओर से हमेल वाले इलाकों की हमले से पहले और बाद वाली तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें मुख्य रूप से बहावलपुर में जामिया मस्जिद और पाकिस्तान के मुरीदके शहर को निशाना बनाया गया. तस्वीर में हमले के बाद तबाही का मंजर दिख रहा है.

मुरीदके में तबाही का मंजर

82 एकड़ में फैला यह कॉम्पलैक्स आतंकी संगठन लश्कर एक तैयबा का प्रथामिक स्कूल और सबसे महत्वपूर्ण ट्रेनिंग सेंटर था.

Satellite pics from Maxar Technologies show damage caused by Indian missile strikes on the city of Muridke, Pakistan, before (Pic 1) and after (Pic 2) the strike. (Source: Reuters) pic.twitter.com/iiZj4wybwc — ANI (@ANI) May 8, 2025

यह पाकिस्तान में पंजाब के शेखपुरा के मुरीदके में नांगल साहदान इलाके में स्थित था.

बहावलपुर की तस्वीर

इसी तरह बहावलपुर में जामिया मस्जिद में हमले से पहले की स्थिति और हमले के बाद की स्थिति के बीच की तस्वीर को दिखाया गया है. तस्वीर में हमले के बाद मचे विनाश को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.

Satellite pics from Maxar Technologies show damage caused by Indian missile strikes on Jamia Mosque in Bahawalpur, Pakistan before (Pic 1) and after (Pic 1,2,3) the strike. (Source: Reuters) pic.twitter.com/9HaBdaBo66 — ANI (@ANI) May 8, 2025

मरकज सुभान अल्लाह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बहावलपुर जिले के कराची मोड पर बहावलपुर के बाहरी क्षेत्र में NH-5 पर स्थित था. ये जगह युवाओं को ट्रेनिंग देने और उन्हें भड़काने के लिए जैश ए मोहम्मद का मुख्य केंद्र था. यह इलाका 15 एकड़ में फैला है.

#WATCH | Satellite pics from Maxar Technologies show damage caused by Indian missile strikes on Jamia Mosque in Bahawalpur and the city of Muridke, Pakistan, before and after the strike. (Source: Reuters) pic.twitter.com/6idaYwwjOW — ANI (@ANI) May 8, 2025

आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया

बता दें कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और PoK में जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा और हिजबुल मुजाहिद्दीन के 9 आतंकवादी ठिकानों को तबाह किया. भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान बॉर्डर के अंदर 4 जगहों पर सचीक हमले किए . वहीं PoK में 5 जगहों को निशाना बनाया गया. इस हमले में केवल आतंकी कैंप्स को तबाह किया गया. इससे पाकिस्तानी मिलिट्री को दूर रखा गया. इसको लेकर रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को किसी भी सैन्य ठिकाने से दूर किया गया था.

आतंकवाद को पालता है पाकिस्तान

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीते दिन विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले ने पाकिस्तान के आतंकवाद से संबंध को उजागर कर दिया है. विक्रम मिस्री ने कहा, 'जैसा आप सभी जानते हैं कि 22 अप्रैल 2025 को लश्कर ए तैयबा से जुड़े पाकिस्तानी और पाकिस्तान प्रशिक्षित आतंकवादियों ने पहलगाम में पर्यटकों पर बर्बरता के साथ हमला किया था, जिसमें 25 भारतीयों और 1 नेपाली नागरिक की कायरतापूर्ण हत्या कर दी गई थी. यह साल 2008 के मुंबई हमले के बाद सबसे गंभीर घटना है, क्योंकि इसमें नागरिकों पर हमला किया गया था.'