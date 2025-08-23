Pakistan: गिलगित-बाल्टिस्तान में फटा ग्लेशियर, कई गांवों में मची तबाही; 300 से अधिक घर हुए जलमग्न

पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा उस पर दैवीय आपदाएं भी गरीबी में उसका आटा गीला कर रही हैं. शनिवार को पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित-बाल्टिस्तान के घीज़र जिले में एक ग्लेशियर फट गया. अचानक आई इस दैवीय आपदा की वजह से वहां भूस्खलन हुआ और देखते ही देखते 300 से भी ज्यादा घर बाढ़ की चपेट में आ गए. ग्लेशियर फटने से इतना बड़ा भूस्खलन हुआ कि वहां एक ऑर्टिफीशियल झील जैसा नजारा बन गया है. इस बाढ़ की वजह से यहां के स्थानीय लोगों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है.

अचानक से ग्लेशियर फटने की वजह से पूरा इलाका पानी में डूब गया है. इस प्राकृतिक हादसे की वजह से काफी नुकसान हुआ है. हालांकि अधिकारियों ने ने इस बात की पुष्टि की कि अभी तक किसी की जान जाने की खबर नहीं मिली है. ग्लेशियर फटने की वजह से अचानक आए भूस्खलन से वहां के रौशन और तिलदास गांवों को तबाह कर दिया है. इसके बाद इतना पानी आया कि 7 किलोमीटर लंबी कृतिम झील बन गई है. तेज बहाव की वजह से सड़कें भी कट गई हैं जिसकी वजह से कई गांवों से नेटवर्क टूट गया है.

ग्लेशियर फटन से रौशन गांव का 80 फीसदी हिस्सा बह गया

स्थानीय लोगों ने बताया कि रौशन गांव का लगभग 80 प्रतिशत हिस्सा इस आपदा में बह गया. पाकिस्तानी मीडिया के जियो न्यूज ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा शनिवार को जारी एक रिपोर्ट में बताया कि दैवीय आपदा से बनी अस्थायी झील का जल स्तर अब धीरे-धीरे कम होने लगा है, जिससे कुछ राहत मिली है और आगे के नुकसान का डर कम हुआ है. बाढ़ ने तिलदास, मिदुरी, मुलाबाद, हॉक्स थांगी, रौशन और गॉथ गांवों में कुल 330 घरों को प्रभावित किया, जबकि दर्जनों दुकानों को भी भारी नुकसान हुआ. अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) गुपिस यासीन ने कहा कि विस्थापित परिवारों के लिए तंबू, खाद्य आपूर्ति और अन्य आवश्यक राहत सामग्री की तत्काल आवश्यकता है.

कृतृिम झील से पानी अब निकल रहा है, खतरा धीरे-धीरे कम हो रहा है

प्रमुख पाकिस्तानी दैनिक, द एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अनुसार, बचाव अधिकारियों ने पुष्टि की है कि कृत्रिम झील बनने से स्थानीय लोगों में दहशत फैलने के बाद कम से कम 200 लोगों को सुरक्षित निकाला गया. घीज़र के वरिष्ठ अधिकारी शेर अफज़ल ने कहा कि कुछ ऊपरी इलाकों के घर अभी भी पानी में डूबे हुए हैं, लेकिन स्पिलवे खुलने के बाद हजारों अतिरिक्त घरों में बाढ़ का खतरा टल गया. अधिकारियों ने पुष्टि की कि पानी अब कृत्रिम झील से प्राकृतिक स्पिलवे के माध्यम से बह रहा है, जिससे जल स्तर धीरे-धीरे कम हो रहा है और निचले क्षेत्रों में कटाव का जोखिम कम हो रहा है.

पाकिस्तान में आई बाढ़ों के मामले में ये सबसे नया

हालांकि, उन्होंने चेतावनी दी कि प्रभावित क्षेत्रों से पानी पूरी तरह से निकलने में समय लगेगा. अधिकारियों ने आगे चेतावनी दी कि रौशन में प्राकृतिक बांध अभी भी अस्थिर है और दबाव में टूट सकता है. पाकिस्तान मौसम विज्ञान विभाग (PMD) ने ग्लेशियर वाले क्षेत्रों में उच्च चेतावनी बनाए रखी है, जिसमें शनिवार, 23 अगस्त से ताजा बारिश का पूर्वानुमान है. घीज़र में यह आपदा इस मौसम में ग्लेशियर झील विस्फोट बाढ़ की सीरीज में सबसे नया मामला है. स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, ऐसी चार घटनाओं ने पहले ही गिलगित-बाल्टिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के घाटियों में घरों, फसलों और महत्वपूर्ण सड़क संपर्कों को व्यापक नुकसान पहुंचाया है.

