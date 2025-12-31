Advertisement
पाकिस्तान-चीनपूरी दुनिया सुन ले... पहलगाम हमले के आतंकी सरगना ने अब लिया हैदराबाद, जूनागढ़ और बंगाल का नाम

पूरी दुनिया सुन ले... पहलगाम हमले के आतंकी सरगना ने अब लिया हैदराबाद, जूनागढ़ और बंगाल का नाम

ऑपरेशन सिंदूर अभी स्थगित हुआ है, बंद नहीं लेकिन पाकिस्तान में पल रहे आतंकियों के आका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं. अब लश्कर के डिप्टी चीफ सैफुल्ला ने बंगाल और हैदराबाद का नाम लेकर माहौल खराब करने की कोशिश की है. उसका वीडियो सोशल मीडिया पर आ गया है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Dec 31, 2025, 02:49 PM IST
पूरी दुनिया सुन ले... पहलगाम हमले के आतंकी सरगना ने अब लिया हैदराबाद, जूनागढ़ और बंगाल का नाम

आखिरी बात करता हूं. अपने भी सुन लें, बेगाने भी सुन लें. दोस्त भी सुन लें, दुश्मन भी सुन लें. पाबंदियां लगाने वाले भी सुन लें... पहलगाम हमले के मास्टरमाइंड और लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी सरगना सैफुल्ला कसूरी ने गीदड़भभकी देते हुए अब अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर, हैदराबाद, जूनागढ़ और बंगाल का भी नाम ले लिया है. एक रैली में गरजते हुए सैफुल्लाह बोला- हमारे चेहरे को दहशतगर्द के तौर पर पेश करने वाले सुन लें. सारी दुनिया वाले सुन लें. दुनिया इधर से उधर हो सकती है लेकिन हम कश्मीर पर अपने 'कश्मीर मिशन' से पीछे नहीं हटेंगे. आतंकियों के इस आका ने आगे भारत के दूसरे शहरों का जिक्र कर दिया, जो आमतौर पर कम देखने और सुनने को मिलता है. 

उसने कहा कि मैं हजारों बहनों और भाइयों की मौजूदगी में ऐलान करना चाहता हूं. इसके बाद उसने कश्मीर पर जहर उगला और नारा-ए-तकबीर के नारे गूंजने लगे. आगे उसने कहा, 'हिंदुस्तान ने कभी भी हमारी कानूनी हैसियत को कबूल नहीं किया है. ये सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है. ये हैदराबाद का भी है, ये जूनागढ़, मनवदर (गुजरात) पर भी है. इन्होंने बंगाल को भी अपने कब्जे में लिया हुआ है. अमृतसर, होशियारपुर, गुरदासपुर भी इनका है.' उसने आगे अपनी कहानी सुनाते हुए कहा कि अंग्रेज और हिंदुओं के गठजोड़ के कारण ऐसा हुआ. उसने कहा कि इससे पाकिस्तान को इस तरह से बांट दिया गया कि उसे बड़े स्टेट्स नहीं मिले. अब दहशतगर्द का वीडियो सुनिए. 

खैर, इस आतंकी का वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग लिखने लगे हैं कि इनका भी इलाज जल्द होगा. सच्चाई तो यह है कि करीब 8 महीने मातम मनाने के बाद अब ये आतंकी खुलकर बोल रहे हैं. अब तक ये आतंकी सरगना, पाकिस्तानी सेना के टॉप कमांडर्स और खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति कितने दहशत में जी रहे थे, इसके वीडियो हाल में सामने आए थे. 

पढ़ें: सऊदी अरब की रेत क्यों फिसल रही? विदेश से खरीदने को मजबूर हुआ मुस्लिम देश

हां, इतना जरूर है कि इस आतंकी ने ऐसे समय में बंगाल का जिक्र किया है जब बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन का नाजुक दौर चल रहा है. चुनाव फरवरी में होने हैं. भारत विरोधी रुख रखने वाली बीएनपी की तरफ से तारिक रहमान पीएम हो सकते हैं जिनकी पार्टी पाकिस्तान-प्रेमी रही है. पश्चिम बंगाल में भी विधानसभा चुनाव होने हैं. घुुसपैठ का मुद्दा पहले से ही छाया हुआ है. 

कई लोगों मीम्स शेयर किए हैं कि ये लोग अपनी कब्र खोद रहे हैं. कुछ लोगों ने लिखा कि भारत को इजरायल की तरह एक और एक्शन लेना चाहिए. कुछ लोगों ने मौज लेते हुए लिखा- बहुत बेकरार लगता है ये, इलाज जरूर होगा. 

पढ़ें: बर्फ नहीं ये है 15 किलो की चांदी की सिल्लियां, सड़क किनारे जमीन पर कौन बेच रहा?

Anurag Mishra

