मुनीर ने पहलगाम में हिंदुओं को मरवाया, पाकिस्तान के पूर्व सैनिक ने दुनिया के सामने खोल दी पोल

Pahalgam Terror Attack: पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत बदला लेने के मूड में है. इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत हो गई. इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि दहशतगर्दों को मिट्टी में मिला दूंगा. भारत ने सिंधु जल समझौता रद्द कर दिया है. इस हमले में शक की सूई पाकिस्तान आर्मी चीफ पर जा रही थी. अब पाकिस्तान के पूर्व सैनिक ने इस हमले को हकीकत में बदल दिया है. उन्होंने दुनिया के सामने पाकिस्तान की पोल खोल दी है.

सोची समझी चाल

एक्स पर पोस्ट करते हुए आदिल राजा ने लिखा कि असीम मुनीर को पता है कि दोनों देशों के बीच परमाणु रणनीतिक निरोध के कारण भारत कभी भी पाकिस्तान पर पूर्ण युद्ध में हमला नहीं करेगा, हालांकि, एक सीमित जवाबी कार्रवाई की उम्मीद है. ये हमला एक सोची-समझी चाल लगती है, ताकि पाकिस्तानी जनता को भारत विरोधी, कश्मीर समर्थक एजेंडे के इर्द-गिर्द लामबंद करके उनका समर्थन हासिल किया जा सके. ऐसा लगता है कि यह असीम मुनीर की समाज विरोधी इच्छा से प्रेरित है, जो विभाजित राष्ट्र से मान्यता प्राप्त करना चाहता है, जो वर्तमान में राजनीतिक असहमति पर कार्रवाई और इमरान खान को दिए गए जनादेश की चोरी के कारण अपनी सेना के प्रति नाराजगी रखता है.

सुनियोजित कदम है!

इसके बजाय, सेना ने कथित तौर पर कुख्यात लंदन प्लान के परिणामस्वरूप नवाज शरीफ की पार्टी को स्थापित किया है. आगे लिखा कि पहलगाम को पाकिस्तानी प्रतिष्ठान के भीतर और आबादी के बीच बलूच विद्रोहियों के लिए भारतीय समर्थन के जवाब के रूप में बेचा जा रहा है. हालांकि, वास्तव में, यह असीम मुनीर को वह मर्दाना व्यक्तित्व देने के लिए एक सुनियोजित कदम लगता है, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत है, जिसका उद्देश्य इमरान खान की लोकप्रियता का मुकाबला करना है.

Asim Munir knows that India would never attack Pakistan in an all-out war due to the nuclear strategic deterrence between the two countries. However, a limited retaliation is expected. The appears to be a calculated move to garner support among the Pakistani…

— Adil Raja (@soldierspeaks) April 24, 2025