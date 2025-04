'लाहौर लेना है, ले लो...खुद वापस कर दोगे', पाकिस्तानी ने खोल डाला मुल्क की खस्ता हालत का चिट्ठा

Pahalgam Terrorist Attack: जम्मू- कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को हिला कर रख दिया है, इस हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई. कितनी महिलाओं की मेंहदी भी नहीं सूखी थी और उनका सुहाग उजड़ गया. हमले के बाद भारत ने कई कड़े फैसले लिए है. कई बैठकें हुई जिसमें दुश्मन देश से निपटने का प्लान बनाया गया. भारत के लड़ाकू विमान लगातार कड़ा अभ्यास कर रहे हैं. जिसके देखकर पाकिस्तान की हालत खराब हो गई है. ऐसे में पाकिस्तान नागरिक का एक पोस्ट चर्चाओं में आ गया है जिसने पाकिस्तान की हकीकत बता दी है.

पाकिस्तानी ने खोली पोल

एक्स पर पोस्ट करते हुए उसने लिखा कि सबसे मजेदार बात तो यह है कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिससे भारत हमें धमकी दे सके. हम पहले से ही अपनी सरकार के हाथों पीड़ित नहीं हैं. पानी रोक लोगे? वैसे ही नहीं आता, मार दोगे? हमारी सरकार मर ही रही है. लाहौर ले लो गे? ले लो आधे घंटे बाद खुद वापस कर जाओगे. ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी पाकिस्तानी नागरिक ने अपने ही देश की खिल्ली उड़ाई है.

the funniest shit is, there is absolutely nothing india can threaten us with that we aren’t already suffering from at the hands of our govt

pani rok louge? wese hi nahi aata

maar dou ge? humari govt maar hi rahi hai

lahore le lou ge? Le lo adhay ghantay baad khud wapis ker jaoge

