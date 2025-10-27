तुर्की में चल रही शांति वार्ता, वहां आपस में गोलियां बरसा रहे पाकिस्तान-तालिबान, सीमा पर मरे 5 सैनिक

Pakistan-Afghanistan Conflict: पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच पिछले कुछ समय से तनाव बढ़ गया है. बीते दिनों दोनों देशों के बीच हुई झड़प को लेकर कतर में शांति वार्ता हुई थी. वहीं अब तुर्की के इंस्तांबुल में भी वार्ता चल रही है. इस वार्ता के बीच भी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर तनाव बना हुआ है. पाकिस्तानी सेना के अनुसार रविवार 26 अक्टूबर 2025 को डूरंड लाइन पर 5 पाकिस्तानी सैनिक और 25 आतंकवादी मारे जा चुके हैं.

पाकिस्तानी सेना का आरोप

पाकिस्तानी सेना ने दावा करते हुए कहा कि ये आतंकी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के कुर्रम इलाके और उत्तरी वजीरिस्तान जिलों में घुसने का प्रयत्न कर रहे थे. सेना का कहना है कि सीमा पार घुसपैठ और हमलों की साजिश से साफ पता लगता है कि अफगानिस्तान आतंकवाद के प्रति गंभीर नहीं है. पाकिस्तानी सेना के मुताबिक अफगानिस्तान की तालिबान सरकार की ओर से दावा किया गया था कि उनकी जमीन का उपयोग दहशतगर्दी के लिए नहीं होगा, लेकिन वह अपने वादे पर खरे नहीं उतरा.

ये भी पढ़ें- खुली जंग पर उतरेंगे पाक-अफगानिस्तान? ख्वाजा आसिफ की काबुल को बड़ी धमकी

Add Zee News as a Preferred Source

पाक-अफगानिस्तान शांति समझौता

बता दें कि बीते दिनों दोहा में मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान और तालिबान के बीच सीजफायर हो गया था, हालांकि दोनों के बीच अब भी तनाव बढ़ा हुआ है. पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा

आसिफ ने शनिवार 25 अक्टूबर 2025 को कहा था कि अगर इंस्तांबुल में अफगानिस्तान किसी समझौते तक नहीं पहुंचता है तो पाकिस्तानी सेना भी जंग के लिए तैयार है. तालिबान की इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है. तालिबान का कहना है कि वह किसी भी आतंकवादी संगठन को शरण नहीं देता है और इसके बावजूद पाकिस्तानी सेना की ओर से अफगानिस्तान में हवाई हमला किया गया.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में नई आफत का आतंक, तेजी से पैर पसार रही ये भयानक बीमारी

ट्रंप का दावा

बता दें कि दोहा में पहले चरण की बातचीत के बाद अब पाकिस्तान-अफगानिस्तान के प्रतिनिधि इंस्तांबुल में वार्ता करने पहुंचे हैं. पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में दूसरी एयरस्ट्राइक करने पर कई अफगानी नागरिकों की जान चली गई थी. इनमें 3 क्रिकेटर भी शामिल थे. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मलेशिया में अपने दौरे पर कहा कि वह जल्द ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे संघर्ष को सुलझा लेंगे.

FAQ



पाकिस्तान-अफगानिस्तान तनाव का कारण क्या है?

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार पर पाकिस्तानी सेना का आरोप है कि वह आतंकवाद के प्रति गंभीर नहीं है.

पाकिस्तानी एयरस्ट्राइक में कितने लोगों की मौत हुई ?

पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान में दूसरी एयरस्ट्राइक करने पर कई अफगानी नागरिकों की जान चली गई थी. इनमें 3 क्रिकेटर भी शामिल थे.