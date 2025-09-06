'अगली बार 60-0 स्कोर होगा...', ऑपरेशन सिंदूर की मार से नहीं उबरा PAK, एयर वाइस मार्शल की गीदड़भभकी
'अगली बार 60-0 स्कोर होगा...', ऑपरेशन सिंदूर की मार से नहीं उबरा PAK, एयर वाइस मार्शल की गीदड़भभकी

Operation Sindoor: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान के कई लड़ाकू विमानों को मार गिराया था. सीजफायर से पहले भारत ने बड़ी तबाही मचाई थी. इस हमले से पाकिस्तान अभी उबर नहीं पाया है लेकिन उसके एयर वाइस मार्शल ने फिर गीदड़भभकी की है.

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 06, 2025, 09:35 PM IST
India Pakistan: ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान में भीषण तबाही मचाई थी. भारतीय सेना के पराक्रम के आगे पाकिस्तान के हौसले पस्त हो गए थे. आखिरकार गिड़गिड़ाकर पाकिस्तान ने युद्ध रोकने की गुजारिश की जिसके बाद दोनों देशों के बीच जंग समाप्त हुई. इस तबाही से पाकिस्तान अभी तक उबर नहीं पाया है कि पाकिस्तान ने एक बार फिर गीदड़भभकी की है. पाकिस्तान के एयर वाइस मार्शल ने पाक रक्षा क्षमताओं को लेकर कहा है कि अगली बार स्कोर 6-0 नहीं बल्कि 60-0 होगा, साथ ही उन्होंने कसम खाई की देश की रक्षा में कोई कुर्बानी देने से नहीं चूकेगा. इसके अलावा क्या कुछ कहा जानते हैं. 

पाकिस्तान का बड़बोलापन
आगे बोलते हुए शहरयार खान ने कहा कि पाकिस्तान एक शांत प्रिय और प्रगतिशील देश है. लेकिन शांति की हमारी इच्छा को कभी भी कमज़ोरी नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि उनकी सेना किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है. भारत, इंशाअल्लाह, अगली बार स्कोर 6-0 तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह की मदद से यह 60-0 होगा, उन्होंने ये खोखली बयानबाजी ऐसे समय पर की है जब हाल में ही भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने कहा था दोनों देशों के बीच जंग में भारत ने पाकिस्तान के 5 लड़ाकू विमान और एक बड़े विमान को मार गिराया था.

क्या बोले थे एयर चीफ मार्शल 
एयर चीफ मार्शल ने 9 अगस्त को बयान देते हुए कहा था कि हमारे पास कम से कम पांच लड़ाकू विमानों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और एक बड़ा विमान है, जो या तो एक ईएलआईएनटी विमान या एक एईडब्ल्यू एंड सी विमान हो सकता है. जिसे लगभग 300 किलोमीटर की दूरी से मार गिराया गया था. यह वास्तव में अब तक का सबसे बड़ा सतह से हवा में मार करने वाला हमला है. साथ ही भारत ने पाकिस्तान के दो कमांड सेंटर, भोलारी और जैकोबाबाद में F-16 हैंगर और अन्य सैन्य ठिकानों को नष्ट किया था.

भारत ने मचाई थी तबाही
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के कई आतंकी ठिकानों को तबाह किया था. आतंकी ठिकानों पर हुए हमले को पाकिस्तान ने खुद पर हमला समझ लिया और दोनों देशों में जंग छिड़ गई. इस जंग में भारत ने पाकिस्तान के कई एयरबेस को उड़ा दिया था. संघर्ष के दौरान भारतीय नौसेना ने पाकिस्तानी नौसेना को बंदी बना लिया था, जिसके बाद पाकिस्तान रहम की भीख मांगने लगा और हमला बंद करने का अनुरोध किया, जिसके बाद दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त हुआ.

