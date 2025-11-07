PAK फौज का अफगानिस्तान पर बड़ा हमला, 5 मौतों से भड़की तालिबानी फौज, कहा - 'पाकिस्तान को डायरेक्ट तोड़ देंगे'

Pak army attack on Afghanistan: अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा यानी डूरंड लाइन पर भारी गोलाबारी हो रही है. पाकिस्तान (Pakistan) ने अफगानिस्तान पर भीषण हमला किया है. जिसके बाद बीते कुछ घंटों से अफगानिस्तान सीमा पर पाकिस्तानी सेना की गोलीबारी चल रही है. शुरुआती जानकारी के मुताबिक अफगानिस्तान में 2 जगहों पर प्रचंड हमला हुआ है. अफगानिस्तान फौज ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने कंधार प्रांत के स्पिन बोल्डक में सीजफायर तोड़ते हुए हमला किया है. इस हमले में पांच लोगों की मौत हुई है.

'पाक-तालिबान में फिर छिड़ी जंग'

अफगान बॉर्डर पर भारी गोलीबारी जारी है. फायरिंग में 5 लोगों की मौत. तालिबान ने कहा- पाकिस्तान ने हमला किया है अब हम जवाब देंगे. डूरंड लाइन से इतर कुछ जगहों पर भारी तनाव बढ़ गया है. तनाव के बीच तालिबान ने भी शक्ति प्रदर्शन का ऐलान किया है. युद्धाभ्यास और हथियारों के वीडियो वायरल हो रहे हैं.

तुर्की की आड़ में धूल झोंक रहा पाकिस्तान, अब बदला लेगा तालिबान

पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच तुर्की के इस्तांबुल में तीसरे दौर की वार्ता चल रही है. इस बीच पाकिस्तान के हमलों से भड़के अफगानिस्तान ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान ने सीजफायर का उल्लंघन कर उसके ठिकानों पर गोलीबारी की है. आपको बताते चलें कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता की शुरुआत अक्टूबर 2025 की शुरुआत में उस समय हुई थी, जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान स्थित तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (TTP) के कैंपों पर हवाई हमले किए थे, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे.

इसके जवाब में 19 अक्टूबर को कतर के दोहा में पहली दौर की वार्ता हुई, जहां दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों ने तत्काल सीजफायर पर सहमति जताई और तनाव कम करने का वादा किया था. उसके बाद से दोनों देशों की बातचीत लगातार फेल हो रही है.

कतर और तुर्की की इस सीजफायर में अहम भूमिका थी, तुर्किये, पाकिस्तान की ओर से तमाम तरह की जुबानी गारंटी ले रहा था. हालांकि अफगानिस्तान तब भी पाकिस्तानी बयानों को शक की निगाह से देख रहा था. ऐसे में माना जा रहा है कि तुर्किये की आड़ में पाकिस्तान उम्मा और मुस्लिम ब्रदरहुड पॉलिसी पर आगे बढ़ने के बजाए मेरा वचन ही मेरा शाषन है जैसे तानाशाही बयान की तर्ज पर आगे बड़ रहा है.