'PAK आर्मी मुझे नमाज ए जनाजा के लिए बुलाती है', लश्कर आतंकी सैफुल्लाह ने खोल दी पाकिस्तान की पोल, जिन्नालैंड फिर बेनकाब

Confession of Lashkar terrorist Saifullah Kasuri: पाकिस्तान दुनिया में आतंक का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है. इस बात को तो सभी लोग जानते हैं.अब पाकिस्तानी के पाले हुए आतंकी भी इस बात का सरेआम कबूलनामा कर रहे हैं. लश्कर-ए-तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने पाकिस्तान के एक स्कूल में दिए भाषण के दौरान ऐसा बयान दिया है. जिससे पाकिस्तान की सेना और आतंकी संगठनों के रिश्ते फिर बेनकाब हो गए हैं.

भारत भी मुझसे डरता है- सैफुल्ला कसूरी

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में कसूरी यह कहते हुए दिख रहा है कि पाकिस्तान की सेना उसे अपने सैनिकों के अंतिम संस्कार में नमाज़ पढ़ाने के लिए बुलाती है. उसने मंच से दावा किया, 'पाकिस्तानी आर्मी मुझे अपने शहीदों की जनाजा नमाज के लिए बुलाती है. क्या तुम्हें पता है कि भारत भी मुझसे डरता है?'

लश्कर आतंकी ने खोल दी पाकिस्तानी पोल

इतना ही नहीं, कसूरी ने यह भी दावा किया आने वाला कल इस्लाम और पाकिस्तान का होगा. सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि कसूरी ने यह सब भाषण बच्चों के स्कूल में खुलेआम दिया. जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को किस स्तर तक संरक्षण मिला हुआ है. लश्कर आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के इस कबूलनामे से भारत के इस आरोप की फिर से पुष्टि हो गई है कि पाकिस्तान की सेना आतंकियों को संरक्षण देती है.

Alert: Straight from the horse’s mouth. Pahalgam mastermind and Lashkar-e-Taiba Deputy Chief Saifullah Kasuri openly claims that the Pakistan Army invites him to lead funeral prayers of its own soldiers. He boasts that India is rattled and fearful of his presence.… https://t.co/4CDcKPXY8i pic.twitter.com/PQtieLZ5Il — OsintTV (@OsintTV) January 10, 2026

पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड है कसूरी

बताते चलें कि सैफुल्लाह कसूरी कोई छोटा-मोटा आतंकी नहीं बल्कि पहलगाम आतंकी हमले का मास्टरमाइंड है. जिसकी भारत सरगर्मी से तलाश कर रहा है. लश्कर से जुड़े संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हिंदू पर्यटकों पर हमला कर 26 लोगों की हत्या कर दी थी. इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर बड़ा सैन्य हमला कर कई बड़े ठिकाने तबाह कर दिए थे.

भारत के पलटवार से आज तक सदमे में

भारत के इस पलटवार में मुरीदके में बना लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय मरकज तैयबा पूरी तरह तबाह हो गया था. इसके बाद पाकिस्तानी सेना के सहयोग से लश्कर ने इस आतंकी ठिकाने को फिर से बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. साथ ही जिहादी सम्मेलन करके लोगों को जिहाद के लिए फिर से जोड़ा जा रहा है.