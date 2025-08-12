कुरान की आयत के साथ अगला टारगेट...'मिसाइलों से उड़ा दूंगा', ऑपरेशन सिंदूर की मार से बौराया आसिम मुनीर

Asim Munir now target Mukesh Ambani Jamnagar refinery: ऑपरेशन सिंदूर की चोट से पाकिस्तान को कितना दर्द अभी भी हो रहा है, यह पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के बयान से पता चल रहा है. आइए जानते हैं आखिर इस बार क्या कहा है आसिम मुनीर ने.
Asim Munir now threatens to India: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को इस कदर नुकसान पहुंचा है, जिसके घाव अभी भी भरे नहीं हैं. यही वजह है पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर आए दिन भारत के खिलाफ कुछ न कुछ विवादित बोलते रहते हैं. वैसे भी मार इतना खाए हैं, गीदड़ भभकी के सिवा पाकिस्तान के पास कुछ बचा है नहीं. अब ताजा मामला यह है कि आसिम मुनीर ने भारत के खिलाफ एक बार फिर आग उगला है.
रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी को निशाना बनाने की धमकी
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक, आग उगलते हुए आसिम ने गुजरात के जामनगर में रिलायंस इंडस्ट्रीज की रिफाइनरी को निशाना बनाने की धमकी दी है. यह दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल-साइट रिफाइनरी है. रिपोर्ट के मुताबिक, मुनीर ने अमेरिका के फ्लोरिडा के टाम्पा में एक निजी डिनर में यह धमकी दी, जहां उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट का जिक्र किया, जिसमें कुरान की आयत के साथ RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी की तस्वीर थी. उन्होंने कहा कि हाल के भारत-पाक तनाव के दौरान उनके इशारे पर ही ये पोस्ट छापा गया था, ताकि भारत को "अगली बार क्या होगा" का संदेश दिया जाए.
‘ऑपरेशन सिंदूर’ का डर?
ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तानी सेना को बेचैन कर दिया है. भारत की रणनीतिक कार्रवाइयों ने पाकिस्तान को बैकफुट पर ला दिया है. मुनीर की यह धमकी उसी बौखलाहट का नतीजा मानी जा रही है.
सिंधु जल समझौता पर भी हमला
मुनीर ने सिंधु जल समझौता को लेकर भी भारत को खुली धमकी दी. उन्होंने कहा कि अगर यह संधि निलंबित रही, तो भारत के बांधों पर 10 मिसाइलें दागी जाएंगी. टाम्पा में पाकिस्तानी डायस्पोरा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “हम इंतजार करेंगे कि भारत बांध बनाए, और फिर उसे मिसाइलों से उड़ा देंगे.” यह बयान एक ब्लैक-टाई इवेंट में दिया गया, जहां मोबाइल और डिजिटल डिवाइस बैन थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने इसकी जानकारी मीडिया को दी.
पाकिस्तानी डायस्पोरा को उकसाया
मुनीर ने विदेशों में रहने वाले पाकिस्तानियों से अपने देश के लिए समर्थन बढ़ाने की अपील की. उन्होंने बॉलीवुड स्टाइल में कहा, “किसी की मां काली हो सकती है, किसी की धरती-मां काली हो सकती है, लेकिन मां, मां होती है.” साथ ही उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान की नींव इस्लामी सिद्धांतों पर है, जिसके कारण उसे प्राकृतिक संसाधनों जैसे रेयर अर्थ मेटल्स और हाइड्रोकार्बन का आशीर्वाद मिलेगा.
ट्रंप को नोबेल दिला रहे मुनीर?
मुनीर ने भारत-अमेरिका संबंधों में हाल की तनातनी का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की कूटनीति की तारीफ की. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान “प्रतिद्वंद्वी ताकतों को संतुलित” करने में माहिर है. उन्होंने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पुरस्कार के लिए नाम आगे बढ़ाने का उदाहरण देकर कहा कि पाकिस्तान अच्छा काम करने वालों की खुलकर तारीफ करता है.
मुनीर का अमेरिका दौरा
मुनीर फ्लोरिडा में अमेरिकी सेंट्रल कमांड (CENTCOM) के पूर्व कमांडर जनरल माइकल कुरिल्ला के रिटायरमेंट समारोह में शामिल होने गए थे. इस मौके पर कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ “शानदार साझेदार” बताया और उन्हें पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी दिया गया.