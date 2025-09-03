PAK आर्मी चीफ ने वजीर ए आजम शहबाज शरीफ पर गिराई ऐसी बिजली, गुस्से से लाल हो गए पाकिस्तानी
PAK आर्मी चीफ ने वजीर ए आजम शहबाज शरीफ पर गिराई ऐसी बिजली, गुस्से से लाल हो गए पाकिस्तानी

Pakistan News: पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर एक्सपर्ट हों या आम आदमी सबकी राय का लब्बोलुआब बस एक है कि शहबाज शरीफ ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की मिसाल है जहां भी जाता है, नाक कटा देता है. 

Sep 03, 2025
PAK आर्मी चीफ ने वजीर ए आजम शहबाज शरीफ पर गिराई ऐसी बिजली, गुस्से से लाल हो गए पाकिस्तानी

Asim Mumir China Visit: आज की सबसे बड़ी खबर आसिम मुनीर को लेकर है, जिसने अपने ही प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का तमाशा बना दिया है. चौंकिए मत! SCO समिट के दौरान शहबाज शरीफ की भरपूर बेइज्जती हुई, वो तो महज ट्रेलर था. शहबाज शरीफ की तो असली बेइज्जती की है आसिम मुनीर ने. दरअसल, SCO मीटिंग में शहबाज शरीफ को आगे रखना प्रोटोकॉल वाली मजबूरी थी. मगर जैसे ही प्रोटोकॉल वाली मजबूरी खत्म हुई. मुल्ला मुनीर ने शहबाज शरीफ को फौरन उसकी असली औकात दिखा दी. अब शहबाज को हटाकर मुनीर जिनपिंग की बगल में बैठने की तैयारी कर रहा है.

'वजीर ए आजम के करतब पर शर्मिंदा अवाम'

पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर एक्सपर्ट हों या आम आदमी सबकी राय का लब्बोलुआब बस एक है कि शहबाज शरीफ ऐसा बंदा है जो पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की मिसाल है जहां भी जाता है, नाक कटा देता है. क्या हम इससे नीचे जा सकते हैं, मेरे पाकिस्तानियों जा सकते हैं, अभी तो मोहसिन नकवी भी बैठा है, मरियम नवाज़ भी है और बिलावल भी, तो हम इससे नीचे भी जा सकते हैं और अगर कंपनी इसी तरह चलती रही, अवाम खड़ी नहीं हुई तो हम इससे नीचे जाएंगे, ये मेरी भविष्यवाणी को आप याद रखिएगा। इससे भी नीचे जाएंगे, अभी कोई अंत नहीं है.'

दूसरे ने कहा जनाब, तमाशा बंद कर दीजिए, ओ जिनकी अपनी हैसियत कुछ नहीं, क्या मुझे समझ आती है, मुल्क के बच्चे-बच्चे को समझ आती है. ये बात दुरुस्त है कि आर्मी चीफ इस तरह के दौरे में नहीं जाया करते हैं, लेकिन गए हैं, तो बहुत सारी जगहों से ख़बर आ रही है. 

वेटर की तरह खड़े थे आसिम मुनीर

तीसरे ने कहा- 'किसी को बुरा ना लगे, जैसे होटल्स में वेलकम करने के लिए वेटर दोनों हाथ बांधकर खड़े होते हैं ना, जब मोदी और पुतिन गुजर रहे थे. साहिबो तानाशाह जब आते हैं जनरल तो ये कहते हैं कि हम निजाद-दहेंदा हैं, कौम मुश्किल में है और हम उसको उससे निकालेंगे. चौथे ने कहा, 'हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था. मेरी कश्ती वहां डूबी, जहां पानी कम था. जी हां चीन की धरती पर जबसे मियां शहबाज शरीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को देखा है. तब से शहबाज शरीफ अंदर ही अंदर घुटे जा रहा है. बार-बार बस अपने आपसे यही सवाल पूछ रहा है आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने.

ये भी पढ़ें- पुतिन के साथ आ रहे थे जिनपिंग, हाथ मिलाने को दौड़े शहबाज शरीफ, चीनी राष्ट्रपति ने देखा तक नहीं

मुनीर ने शहबाज का तमाशा बना दिया

ख़बर है कि SCO समिट के पहले दिन जिस तरह शहबाज शरीफ ने बार-बार पाकिस्तान की बेइज्जती करवाई. उसे देखते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने उनका चीन से डिब्बा गुल करने की तैयारी कर ली है. पता चला है कि चीन में पाकिस्तान को लेकर अब जितने की कार्यक्रम होंगे उसमें खुद मुनीर शामिल होगा. 

पाकिस्तान के वजीर ए आजम इसलिए ट्रोल हो रहे हैं क्योंकि जिन सियासतदानों पर मुल्क को चलाने की जिम्मेदारी थी. उसे तो स्टेब्लिशमेंट ने सरेआम घुटनों पर बिठा दिया है. आसिम मुनीर ना सिर्फ SCO में आखिरी में शामिल हुआ बल्कि अब चीन की विक्ट्री डे परेड में शामिल होने जा रहा है. इतना ही नहीं, जिनपिंग से अकेले मुलाकात के भी मौके की तलाश में है. वो विक्ट्री डे परेड जिसमें पुतिन, किम जोंग समेत कुल मिलाकर 26 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने जा रहे हैं.

मतलब SCO मीटिंग के दौरान जिस तरह शहबाज शरीफ को बार-बार बेइज्जत किया गया. उसका असली मास्टरमाइंड मुनीर ही हैं. क्योकि वो मुनीर ही है जो पिछले कई महीने से ट्रंप की बाहों में बाहें डालकर घूम रहा था. जिसका खामियाजा SCO की मीटिंग में शहबाज़ शरीफ को भुगतना पड़ा. ना तो जिनपिंग ने सीधे मुंह उसे बात की ना ही पुतिन ने तवज्जो देना जरूरी समझा. 

बता दें कि मुनीर की यही बादशाहत वाली ख्वाहिश उसे अमेरिका भी लेकर गई और चीन भी लेकर आई है. जानकारी के मुनीर SCO मीटिंग के लिए भी मुनीर अकेला ही आना चाहता था.मगर प्रोटोकॉल ने इसकी इजाजत नहीं दी.लेकिन समिट खत्म होते ही उसे जैसे ही मौका मिला वो शहबाज शरीफ के साथ हर उस तस्वीर में और हर उस फैसले में घुस गया. जहां उसे नहीं होना चाहिए था.

मोदी की किस्मत पर फक्र कर रहे पाकिस्तानी

पाकिस्तानियों ने आगे कहा, 'मोदी तो खुशकिस्मत है इस मामले में कि उनका आर्मी चीफ जनरल बाजवा जैसा नहीं है, उसके पास कोई मीर जाफर और मीर सादिक जैसे गद्दार होते तो सरकार गिरा देते, लेकिन भारत के चीफ की जुर्रत नहीं है कि उससे पूछ सके या सोच भी सके, वो वजीर-ए-आजम तो छोड़ें, रक्षा मंत्री और रक्षा सचिव को जवाबदेह है. 

पाकिस्तान का हाल बेहाल

दरअसल पाकिस्तान में शहबाज़ शरीफ की सरकार बड़े भयानक आर्थिक संकट से जूझ रही है. IMF ने लोन तो दिया लेकिन उसले पाकिस्तान की सरकार तीन महीने से ज़्यादा नहीं चल सकती है. मुनीर की कोशिश थी कि ट्रंप के पाले में जाकर कुछ डॉलर हथियार लिए जाएं इसके लिए मुनीर ने  ईरान के खिलाफ मदद करने से लेकर पाकिस्तान के मिनरल तक को बेच डाला. मुनीर के इस कदम से बलोचिस्तान में पहले से बैठा चीन नाराज हो गया. रही-सही कसर पाकिस्तान में भयानक बाढ़ ने पूरी कर दी. जिससे पाकिस्तान पूरी तरह चरमरा गया है.

हालात ऐसे हैं कि बिना चीन की मदद के पाकिस्तान, चार कदम नहीं चल सकता. इसीलिए मुनीर, शहबाज के साथ चीन पहुंचा. कुछ मिल गया तो तालियां मुनीर के हिस्से और हाथ खाली रहे तो गालियां शरीफ के हिस्से . अर्थात शरीफ मुल्क में ही नहीं विदेशों में भी बेइज्जत हो रहे हैं, इसकी एकमात्र वजह ये है कि वो बखूबी समझते हैं कि वो जबरदस्त प्रधानमंत्री नहीं, बल्कि जबरदस्ती के प्रधानमंत्री हैं और वो भी तबतक, जब तक आसिम मुनीर नाम का मौगेंबो उनसे खुश है.

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Pakistan

