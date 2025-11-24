Advertisement
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

कराची में 34 करोड़ लीटर की किल्लत, बूंद-बूंद को तरस रही जनता; भड़के लोग बोले- चुल्लूभर पानी में डूब मरें नेता

Karachi News: 

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Nov 24, 2025, 11:16 AM IST
Karachi water crisis: पाकिस्तान की इकॉनमी में सबसे बड़ा योगदान देने वाला शहर प्यासा है. आर्थिक राजधानी कराची में पानी की समस्या इतनी विकराल हो चुकी है कि लोग काम धंधा छोड़कर टैंकर की लाइन में लगे हैं. पोर्ट सिटी और सेना के नेवल बेस वालाे शहर में नवंबर के तीन हफ्ते लोगों के लिए नरक जैसी स्थितियों में बीते हैं. बिजली संकट के बाद वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट में आई दिक्कतों से कराचीवालों को गला सूखा पड़ा है.

पंपिंग स्टेशन खराब

लोगों का कहना है कि पंपिग स्टेशनों में लगा पुराना सिस्टम सड़ चुका है. वहां बार-बार खराबी आ रही है. इस महीने पानी की गंभीर कमी का सामना लोगों को करना पड़ा. एआरवाई न्यूज के मुताबिक नवंबर में चल रही बिजली की कटौती के परिणामस्वरूप शहर को कुल 884 मिलियन गैलन यानी करीब 34 करोड़ लीटर पानी की कमी का सामना करना पड़ा.

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान का इकलौता शहर जिसका मुंबई जैसा रुतबा, लेकिन हालत दुनिया के सबसे गरीब देश जैसी!  

 

अकेले धाबेजी पंपिंग स्टेशन में 132 घंटे और 20 मिनट तक बिजली सप्लाई बंद होने से 424 मिलियन गैलन पानी की कमी हो गई. वहीं 'डॉन' की  एक रिपोर्ट के मुताबिक कराची के मेन धाबेजी पंपिंग स्टेशन को एक दशक से अधिक समय से बार-बार कटौती और रखरखाव की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. आधे घंटे के लिए भी बिजली चली जाती है तो पंपिग स्टेशन पर तैनात मशीने हांफने लगती हैं. वहीं डुमलौटी स्टेशन में 146 घंटे की कटौती दर्ज की गई है.

बार-बार बिजली गुल होने से प्रमुख पंपिंग स्टेशनों पर परिचालन कई घंटों के लिए ठप हो जाता है, जिससे पूरे शहर में पानी की सप्लाई में दिक्कतें आ रही हैं. 

पब्लिक कोस रही

पानी की समस्या से परेशान जनता हुक्मरानों यानी अपने नेताओं की नाकाम से भड़की है. लोगों का कहना है कि मुख्य पंपिंग स्टेशनों पर वैकल्पिक फीडर के साथ स्टैंडबाय केबल का अतिरिक्त इंतजाम होना चाहिए. जल विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि लोगों को निर्बाध जल आपूर्ति कराने के लिए हम बिजली विभाग के संपर्क में हैं. प्रवक्ता ने बताया कि धीरे धीरे पानी की सप्लाई सामान्य हो रही है. वहीं पब्लिक का कहना है कि नेताओं को चुल्लूभर पानी में डूब मरना चाहिए.

कराची को इससे पहले जनवरी में 100 एमजीडी पानी की कमी का सामना करना पड़ा था. बिजली गुल होने के साथ पानी की दो पाइपलाइन फटने ने इस महीने कोढ़ में खाज होने जैसा माहौल बना दिया.

 

Shwetank Ratnamber

जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली से जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई और पॉलिटिकल साइंस में भी ग्रेजुएशन. 21 साल से पत्रकारिता में सक्रिय. राजनीतिक खबरों से ख़ास लगाव. फिलहाल ज़ी न्यूज (...और पढ़ें

Karachi

