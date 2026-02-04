'राइफल, नाइट विजन कैमरा', विद्रोहियों के सामने बेबस दिखी मुनीर की सेना; रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने फौज को बता दिया 'अपाहिज'

Pakistan Baloch rebels: पाकिस्तान में इस समय बलूच विद्रोहियों का तांडव जारी है. बलूचिस्तान में विद्रोहियों के आगे पाक की सेना भी पतलून छोड़कर भाग खड़ी हुई है. इस बीच पाक के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने स्वीकार किया है कि बलूचिस्तान की अच्छी तरीके से पाकिस्तान रखवाली करने में सक्षम नहीं है. पाक के रक्षा मंत्री ने माना कि हाल में बी आतंकी हमलों के बढ़ने के बीच सेना बलूचिस्तान की सुरक्षा और गश्त करने में संघर्ष कर रही है. इस बात पर गौर किया जाना चाहिए ख्वाजा आसिफ का ये कबूलनामा बलूचिस्तान विद्रोहियों के भीषण हमले के बाद आया है.

दरअसल, इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है, जिसमें देखा जा सकता है कि बलूच विद्रोहियों के हमले से डर के कारण पाकिस्तानी सैनिक भाग खड़े हुए हैं. हालांकि, इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि अभी नहीं हो सकी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, गत सोमवार को असेंबली में बोलते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सरकार के बड़ी संख्या में सैनिकों को तैमात करने के लिए मजबूर होना पड़ा है. ऐसा इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान पाकिस्तान में कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल 40 प्रतिशत से भी अधिक है.

'विद्रोहियों के पास आधुनिक हथियार'

सबसे हैरान करने वाली बात है कि ख्वाजा आसिफ ने दवा किया है कि बलूच विद्रोहियों के पास आधुनिक अमेरिकी हथियार हैं. असेंबली में बोलते हुए पाक के रक्षा मंत्री ने कहा कि उनके (विद्रोहियों) पास 20 लाख रुपये की राइफल थी, हमारे पास वो राइफल नहीं है. उनके पास 4,000-5,000 डॉलर कीमत के थर्मल वेपन साइट्स भी थे. उनके पास मौजूद कुल सैन्य साजो-सामान की कीमत लगभग 20,000 डॉलर है. ये सब कहां से आ रहा है? उन्होंने यह भी पूछा कि ये सब कौन फाइनेंस कर रहा है. आसिफ ख्वाजा का कहना है कि विद्रोहियों के पास मौजूद राइफलें और नाइट विजन उपकरण अमेरिकी हथियार थे. आगे कहा कि आतंकवादियों का नेतृत्व अफगानिस्तान में स्थित है, और उन्हें वहीं से समर्थन मिलता है.

'बलूचिस्तान में तैनात की जाए और सेना'

ख्वाजा आसिफ खान का कहना है कि बलुचिस्तान में हालात ऐसे बिगड़ गए हैं कि इतने बड़े क्षेत्र की घनी आबादी वाले शहर को संभालना मुश्किल हो रहा है. हमारे सैनिक लगातार तैनात हैं और सक्रिय रूप से लगे हुए हैं. हालांकि, इस क्षेत्र की रखवाली करने के लिए और गश्त लगाने के लिए हमारे सैनिक शारीरिक रूप से अक्षम नजर आते हैं.

पाकिस्तान में विद्रोह की आग

एनडीटीवी की एक रिपोर्ट के अनुसार, एक सुरक्षा अधिकारी की ओर से बताया गया है कि पिछले हफ्ते हमलों की एक लहर शुरू हो गई थी. पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने बलूचिस्तान प्रांत में करीब 200 अलगावादी विद्रोहियों को मार गिराया है. इसके बाद मृतकों की संख्या 250 के पार पहुंच गई है. इन हमलों के बीच सरकारी बलों और विद्रोहियों के बीच लड़ाई जारी है. वहीं, आधुनिक बंदूकों से लैस विद्रोही बैंक, जेलों और पुलिस स्टेशन समेत सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बना रहे हैं. कई जिलों में अभी छिटपुट झड़प की खबरें सामने आ रही हैं.

