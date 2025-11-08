PAK फौज के खिलाफ छाती ठोककर क्यों लड़ रहे बांग्लादेश के GEN-Z? पढ़ें टीटीपी के साथ 'खुल्ला खेल फर्रुखाबादी' की इनसाइड स्टोरी

Bangladeshi GEN Z Vs Pak Army: कभी पाकिस्तानी फौज की 'आंखों का तारा' और मुल्क में दीन और शरीयत की सबसे बड़ी आवाज रहा 'तहरीक ए तालिबान (पाकिस्तान)' यानी टीटीपी अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की आंख की किरकिरी बन चुका है. इस तरह कभी दूसरों के लिए गड्ढा खोदने वाला पाकिस्तान खुद उसी गड्ढे में गिर गया है'. एक ओर PAK आर्मी और खुफिया एजेंसी ISI बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की अगुवाई वाली अस्थाई अंतरिम सरकार को कट्टरपंथी शासन का पाठ पढ़ा रही है. दूसरी ओर बांग्लादेश के युवा उसमें भी ज्यादातर GEN Z खुलेआम छाती ठोककर प्रतिबंधित टीटीपी का साथ देते हुए इस्लामाबाद की सत्ता से लड़ रहे हैं.

जंग की इनसाइड स्टोरी?

पाकिस्तान में टीटीपी के लिए लड़ते हुए पिछले एक साल में 8 बांग्लादेशी युवा मारे गए हैं. स्थानीय मीडिया का कहना है कि टीटीपी में तकरीबन 100 बांग्लादेशी युवा शामिल हैं, जिनकी उम्र 30 से कम है. तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ जिहादी लड़ाई लड़ रहा है. बांग्लादेश की स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक गुरुवार को टीटीपी और पाकिस्तान सेना के बीच खैबर प्रांत में एक ऑपरेशन हुआ. इस ऑपरेशन में बांग्लादेश के 2 युवा रतन ढल (29) और फैसल हुसैन (22) की हत्या हो गई.

जिहाद की जंग

पुलिस के मुताबिक दोनों युवा 2024 में टीटीपी में शामिल हुए थे. फिलहाल करीब 100 बांग्लादेशी युवा पाकिस्तान के खिलाफ जिहाद की जंग लड़ रहे हैं. उनका मानना है कि टीटीपी के साथ धोखा हुआ है. पुलिस के बयानों से इतर स्थानीय मीडिया नुक्ता के मुताबिक इस वक्त बांग्लादेश के करीब 100 से ज्यादा युवा जिनकी उम्र 30 से कम है, वो पाकिस्तान के खिलाफ टीटीपी की तरफ से जंग लड़ रहे हैं. इन सभी युवाओं को पहले नौकरी के नाम पर पाकिस्तान ले जाया गया और बाद में ये सभी टीटीपी के साथ जुड़ गए.

हाल ही में बांग्लादेश की सरकार ने इन सभी युवाओं के बारे में जानकारी जुटाने की बात कही थी. स्थानीय मीडिया ने बताया कि बांग्लादेशी युवाओं को तहरीक ए तालिबान ज्वाइन कराने के लिए ढाका जैसे बड़े शहरों में कई इस्लामिक एजेंट सक्रिय हैं. युवाओं को पाकिस्तान में टीटीपी के पास भेजने से पहले ढाका में ही शुरुआती ट्रेनिंग दी जाती है.