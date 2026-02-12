'भारत हमें प्यासा मारना चाहता है...', चिनाब डैम प्रोजेक्ट से बिलबिलाया पाकिस्तान, जमकर रोया दुखड़ा

Pak Reaction On Chenab Mega Dam Project: भारत की ओर से जम्मू-कश्मीर में चिनाब मेगा डैम प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान तिलमिला उठा है. उसने उसे अपने खिलाफ षड्यंत्र बताया है.
Chenab Mega Dam Project: जम्मू-कश्मीर में स्थित चिनाब नदी पर डैम बना रहा है. इसको लेकर पाकिस्तान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नई दिल्ली पर अंतरराष्ट्रीय संधि दायित्वों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है. पाक ने भारत के इस डैम प्रोजेक्ट को इस्लामाबाद के खिलाफ 'डिवॉटरिंग पॉलिसी' बताया है. बता दें कि भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि समाप्त करने के बाद 5,129 करोड़ रुपये की सवालकोट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है.
पाकिस्तान ने जहां इस प्रोजेक्ट को साल 1960 की संधि का उल्लंघन बताते हुए इसके खिलाफ लड़ने का संकल्प लिया तो वहीं भारत का कहना है कि यह प्रोजेक्ट उसके विकास अधिकारों के दायरे में आती है. विदेश मंत्रालय के अनुसार भारत ने गुरुवार 12 फरवरी 2026 को कहा कि देश के अंदर शुरू की गई कोई भी डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट उसकी अपनी समझ पर आधारित है. मंत्रालय ने कहा,' भारत में होने वाली कोई भी विकास परियोजना हमारी समझ पर आधारित होती है. हम इस विशेष परियोजना को भी इसी नजरिए से देखते हैं.'
पाकिस्तान ने भारत के इस प्रोजेक्ट पर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि यह भारत की 'डिवॉटरिंग पॉलिसी' का हिस्सा है, जिसका मकसद उन्हें जरूरी वॉटर रिसोर्सेज से वंचित करना है. पाकिस्तान के विदेश कार्यालय ने सावलकोट डैम प्रोजेक्ट के संबंध में औपचारिक रूप से परामर्श और जानकारी का अनुरोध किया है. प्रवक्ता ने कहा कि इस मामले को सिंधु जल आयुक्तों के स्तर पर उठाया गया है. पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त ने जुलाई में और हाल ही में 11 फरवरी 2026 को अपने भारतीय समकक्ष को पत्र जारी कर अंतर्राष्ट्रीय जल सर्वेक्षण की ओर से अनिवार्य जानकारी और परामर्श की मांग की थी.
पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने कहा कि यह संधि एक बाइंडिंग इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट है और कोई भी एकतरफा कार्रवाई या अवहेलना इस कानूनी वास्तविकता को बदल नहीं सकती. उन्होंने कहा,' पाकिस्तान इस बात को दोहराता है कि सिंधु जल संधि जून और अगस्त 2025 के मध्यस्थता न्यायालयों के फैसलों के मुताबिक एक बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय दस्तावेज बनी हुई है और हम इसके साथ जुड़े हुए हैं. और कोई भी एकतरफा कार्रवाई या अवहेलना इस कानूनी वास्तविकता को नहीं बदल सकती.'
अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल लीगल सिस्टम और प्लेटफॉर्म्स के जरिए भारत की कार्रवाई को चुनौती देने का संकल्प लिया है और अपने लोगों के राष्ट्रीय जल अधिकारों की रक्षा के लिए संधि का कड़ाई से पालन करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि यह मुद्दा पाकिस्तानी आबादी के अस्तित्वगत जल अधिकार से जुड़ा है, खासकर इसलिए क्योंकि देश के लगभग तीन-चौथाई पानी का सोर्स चिनाब जैसी पश्चिमी नदियां हैं.