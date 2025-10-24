Pakistan News: कभी भी टूट सकता है कर्जे के बोझ से दबा PAK, कुल लोन पहुंचा 76 हजार अरब रुपये के पार; सांसत में हुक्मरान

Pakistan News in Hindi: कर्जे के बोझ से दबा पाकिस्तान कभी भी कई टुकड़ों में टूट सकता है. उस पर कर्ज बढ़कर 76 हजार अरब रुपये हो गया है. यह कर्जा इतना बड़ा है कि पाकिस्तान की सात पुश्तें मिलकर भी इस कर्ज को चुका नहीं पाएंगी.
Pakistan Economic Crisis News: ना मालूम शहबाज ने किस मनहूस घड़ी में पाकिस्तान की कमान संभाली. जिसके चलते ना तो शहबाज और ना ही पाकिस्तान की दुख खत्म हो रहा है. हर रोज पाकिस्तान से बुरी खबरें सामने आ रही है. बेबसी और लाचारी ने पाकिस्तानियों का जीना मुहाल कर रखा है. मगर इसी बीच कर्ज की मार से परेशान पाकिस्तान के लिए बुरी खबर सामने आई है.
पाकिस्तान से बोरिया बिस्तर समेट रही कंपनियां
पाकिस्तान दुनिया का इकलौता ऐसा मुल्क जहां अच्छा ढूंढने जाएंगे तो भी बुरा ही मिलेगा. पाकिस्तान में है तो सिर्फ घाटा. यही वजह है कि दुनिया में अपने बिजनेस का डंका बजा रही बड़ी बड़ी कंपनियां पाकिस्तान ने अपना बोरिया बिस्तर समेट रही हैं.
पिछले तीन सालों में पाकिस्तान से कई मल्टीनेशनल कंपनियां अपना कारोबार समेट चुकी हैं. इनमें एली लिली, शेल, माइक्रोसॉफ्ट, उबर और यामाहा जैसी बड़ी कंपनियां शामिल हैं. अब पाकिस्तान से IGI ने भी अपना कारोबार समेटने का ऐलान कर दिया है.
जिन्नालैंड में धंधा करना हुआ मुश्किल
पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कंपनियों के निकलने की खबरों ने शहबाज सरकार की पोल खोल दी है. दुनिया जानती है कि आज की तारीख में पाकिस्तान के जो हाल हैं. उसने बड़ी बड़ी कंपनियों को भी क्लीयर मैसेज दे दिया है कि बस अब पाकिस्तान में धंधा करना नाममुकिन हो गया है.
शहबाज सरकार में धंधा करना कोढ़ में खाज होने जैसा है. कर्जा लेकर मुल्क का चूल्हा जलाने वाले हुक्मरानों के लिए कर्ज के जाल से निकलना नामुमकिन है तो कंपनियां भला मुनाफा कहां से कमाएंगी. एक रिपोर्ट के मुताबिक, 31 मार्च 2025 तक पाकिस्तान का कुल कर्ज 76,007 बिलियन पाकिस्तानी रुपये यानि 76 ट्रिलियन तक पहुंच गया है. जो पाकिस्तान के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक कर्ज है.
दस साल में 5 गुना बढ़ गया कर्ज
पाकिस्तान का ये कर्ज पिछले चार सालों में लगभग दोगुना हो चुका है क्योंकि 2020-21 में ये कर्ज 39,860 बिलियन रुपये था. जबकि पिछले 10 साल में यह कर्ज करीब पांच गुना बढ़ चुका है.
कुल मिलाकर शहबाज ने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया है. अवाम को कफन खरीदने के लिए भी रुपया मयस्सर नहीं है और हुक्मरान इसी गरीबी और कंगाली का रोना रोकर मलाई खा रहे हैं. यही वजह है कि पाकिस्तान गरीबी और गुरबत के उस दलदल में धंस चुका है जहां इस मुल्क की सांसें कभी भी टूट सकती हैं.
ब्यूरो रिपोर्ट, ज़ी मीडिया