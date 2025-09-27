बड़े बेआबरू होकर... आसिम मुनीर-शहबाज शरीफ के अमेरिका दौरे का PAK एक्सपर्ट्स ने किया 'पोस्टमार्टम'

Asim Munir-Shahbaz Sharif' US Visit: ट्रंप के एक बुलावे पर शहबाज शरीफ अपने फील्ड मार्शल के साथ व्हाइट हाउस में धमक गए. वो भी तय वक्त से पहले. शहबाज को लगा कि मालिक खुश होगा, शाबादी देगा. लेकिन हुआ इसके ठीक उलट ट्रंप ने शहबाज-मुनीर को व्हाइट हाउस में घंटों इंतजार करवाया फिर मिलने अंदर बुलाया. दावा तो ये भी किया जा रहा है कि उन्हें चाय तक के लिए भी नहीं पूछा गया. हालांकि शहबाज ने अपनी बेइज्जती छिपाने की खूब कोशिश की. लेकिन व्हाइट हाउस से लीक हुई तस्वीरों ने शहबाज शरीफ का खेल खराब कर दिया.

एक और इंटरनेशनल बेइज्जती!

व्हाइट हाउस में इंतजार की घड़ियां गिन रहे शहबाज शरीफ की हालत पलती थी. पहले शहबाज ने सिर खुजाया, माथा सहलाया, इतने से मन नहीं माना तो उंगलियों को भी चटकाया मगर ट्रंप न आए. बैचेनी में शहबाज ने मुनीर को जगाया. घड़ी की ओर इशारा करके टाइम दिखाया. यहां तक कि ट्रंप की सेक्रेटरी से जुगाड़ बिठाया लेकिन काम नहीं बन पाया क्योंकि तबतक ट्रंप न आए. इस बेरुखी के बीच व्हाइट हाउस में शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर पूरा घंटाभर सिर झुकाए बैठे रहे. मानो इंतजार में दोनों की आंखें पथराने वाली थीं. बेइज्जती के कड़वे घूंट से सना एक-एक पल दोनों को भारी पड़ रहा था. व्हाइट हाउस में हुई इसी बेइज्जती ने एक बार फिर पाकिस्तानियों को शर्मसार कर दिया.

ट्रंप के मन में क्या चल रहा कोई नहीं जानता

ट्रंप अपनी अलग रौ में चलते हैं. अभी यूएनजीए के 80वें आयोजन में उन्होंने फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रों का काफिले बीच सड़क रूकवाया. मीटिंग से पहले इंतजार कराया, ठीक इसी तरह ट्रंप ने तुर्किए के प्रेसिडेंट एर्दोआन को भी बीच सड़क पर खड़ा होने को मजबूर किया. ऐसे में सवाल उठता है कि ट्रंप की लटकाने-अटकाने और भटकाने वाली नीति को पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ क्यों न भांप पाए, तो इसकी वजह है अमेरिका में 'शरीफों' को दी दी गई औकात से ज्यादा इज्जत जो उन्हें हजम नहीं हुई. दरअसल, शहबाज शरीफ वॉशिंगटन पहुंचे तो ट्रंप ने उन्हें फुल VVIP ट्रीटमेंट दिया, रेड कारपेट बिछाया. एयरपोर्ट से व्हाइट हाउस तक शहबाज को पहुंचाने के लिए स्पेशल कार के साथ लाव-लश्कर वाला काफिला चलाया.

'ट्रंप के आगे बिछ गए शहबाज-मुनीर'

मतलब एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई वो भी घनघोर तरीके से और इसका जिम्मेदार बना शहबाज शरीफ खैर, इसमें गलती पाकिस्तानियों की है. क्योंकि गुलाम तो ताउम्र गुलाम ही रहता है. भले ही उसे बादशाह की गद्दी पर क्यों ना बैठा दिया जाए. वो अपनी हरकतों से हकीकत सामने ले ही आता है.

ट्रंप पाकिस्तान पर मेहरबान क्यों है?

आखिरकार ट्रंप आते हैं, शहबाज को गले लगाते हैं. हाथ मिलाकर मुनीर का माथा सहलाया बस, इतने में शहबाज-मुनीर अपने सारे दुख-दर्द भूलकर ठहाके मार-मार कर हंसने लगे. अब पाकिस्तानी इस बात से डरे हैं कि आखिर ट्रंप पाकिस्तान पर इतना मेहरबान क्यों है. एक गेस्ट ने कहा, 'सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप हम पर इतना मेहरबान क्यों है और हमने क्या कुर्बान किया है उनके लिए. ये वो अहम सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है. पाकिस्तान के जानकार कह रहे हैं कि इल्म तो शहबाज-मुनीर को भी नहीं है कि अब आगे उनके साथ क्या होने वाला है, बस ये तो शुरूआत है आगे-आगे देखो ट्रंप कैसे अपने इशारों पर पाकिस्तान को नचवाते हैं.