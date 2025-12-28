गाजा जाएंगे, शांति के लिए काम करेंगे लेकिन हमास को हाथ नहीं लगाएंगे...ट्रंप के पीस प्लान पर पाकिस्तान का जवाब

Ishaq Dar statement on Gaza: सालों से गाजा में अशांति फैली हुई है, गाजा में खाने के लाले पड़े हुए हैं, हजारों लोग बेघर हो गए हैं, भीषण हमलों कि वजह से गाजा पूरी तरह से तबाह हो गया है, हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा शांति की योजना बनाई है, वो फिर से गाजा को बसाने और वहां पर शांति स्थापित करने के प्लान में हैं, ट्रंप के प्लान को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा है कि वह गाजा पीस फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं लेकिन पाकिस्तान का काम हमास को हथियार से हटाना नहीं है.

ये मेरा काम नहीं है

एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान इस बारे में हुई हर मीटिंग में सिर्फ पीसकीपिंग फोर्स शब्द का इस्तेमाल करता रहा है. हमने किसी भी शांति लागू करने की प्रक्रिया का हिस्सा बनने की पेशकश नहीं की है. आगे कहा कि हमास को हथियार से हटाना या शांति लागू करना फिलिस्तीनी अथॉरिटी का काम होगा, हम सिर्फ शांति बनाए रखने के लिए उनके साथ सहयोग करेंगे.

मार्को रुबियो ने कही थी ये बात

उनका बयान इसलिए आया है क्योंकि पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रुबियो ने कहा था कि हम पाकिस्तान के बहुत आभारी हैं कि उसने इसका (गाजा स्टेबिलाइजेशन फोर्स) हिस्सा बनने की पेशकश की या कम से कम इस पर विचार किया. मार्को रुबियो ने कहा कि अगर पाकिस्तान इसके लिए सहमत होता है, तो वह इस मामले में एक महत्वपूर्ण देश है.

चल रही है चर्चा

US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने आगे कहा कि फोर्स के काम, कमांड और फंडिंग पर अभी भी चर्चा चल रही है. अगला कदम एक बोर्ड ऑफ पीस और एक फिलिस्तीनी टेक्नोक्रेट ग्रुप बनाना है, जो रोजाना के गवर्नेंस के मामलों को देखेगा. अगर एक बार यह मामला सुलझ जाए, तो मुझे लगता है कि इससे हम स्टेबिलाइजेशन फोर्स को मजबूत कर पाएंगे, जिसमें यह भी शामिल है कि इसे पेमेंट कैसे किया जाएगा, इसके काम करने के नियम क्या हैं, नॉन-मिलिट्री मामलों में इसका क्या रोल होगा.

नहीं किया है फैसला

मार्को रुबियो के बयान से पहले पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के स्पोक्सपर्सन ताहिर अंदाराबी ने कहा था कि पाकिस्तान ने अभी तक इस फोर्स में अपने सैनिक भेजने का फैसला नहीं किया है, इससे पहले विदेश मंत्री इशाक डार ने कहा था कि पाकिस्तान गाजा में शांति स्थापित करने के लिए प्रस्तावित इंटरनेशनल स्टेबिलाइजेशन फोर्स (ISF) में हिस्सा लेने के लिए अपने सैनिक भेजने को तैयार है, लेकिन हमास के हथियार खत्म करने में शामिल नहीं होगा.

मिलनी चाहिए मंजूरी

इशाक डार ने कहा कि पाकिस्तान ने साफ कर दिया है कि गाजा में पीसकीपिंग फोर्स तैनात करने के प्लान को UN सिक्योरिटी काउंसिल से मंजूरी मिलनी चाहिए. गाजा में हमास को हथियार से मुक्त करने में ISF की भूमिका के बारे में उन्होंने साफ किया कि पाकिस्तान, दूसरे जरूरी देशों की तरह, इसके लिए तैयार नहीं है, उन्होंने कहा कि यह काम फिलिस्तीनी कानून लागू करने वाली एजेंसियों का है.