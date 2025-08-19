ट्रंप के चक्‍कर में पड़े मुनीर को अपनी ही मंत्री ने दिया 440 वोल्‍ट का झटका, भारत का नाम लेकर US पर साधा निशाना
पाकिस्तान-चीन

ट्रंप के चक्‍कर में पड़े मुनीर को अपनी ही मंत्री ने दिया 440 वोल्‍ट का झटका, भारत का नाम लेकर US पर साधा निशाना

Hina Rabbani Khar: पाकिस्तान की पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने हाल ही में पाकिस्तान-अमेरिका और चीन-पाकिस्तान के संबंधों को लेकर बातचीत की. इस दौरान उन्होंने भारत पर भी निशाना साधा. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Aug 19, 2025, 08:31 AM IST
ट्रंप के चक्‍कर में पड़े मुनीर को अपनी ही मंत्री ने दिया 440 वोल्‍ट का झटका, भारत का नाम लेकर US पर साधा निशाना

Pakistan News: पाकिस्तान और अमेरिका की इन दिनों खूब नजदीकियां बढ़ रही हैं. ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तानी आर्मी के चीफ असीम मुनीर समेत कई नेता बार-बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं. मुनीर तो बार-बार राष्ट्रपति ट्रंप की तारीफ भी कर रहे हैं. वॉशिंगटन में वे उनके साथ लंच भी कर चुके हैं. वहीं अब दूसरी तरफ पूर्व पाकिस्तानी विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने अमेरिका के अपने देश के प्रति नजरिए पर आपत्ति जताई है.   

पाकिस्तान को भारतीय नजरिए से देख रहा अमेरिका 
हिना रब्बानी का कहना है कि अमेरिका को साउथ एशिया के प्रति अपने राजनीतिक नजरिए पर नए सिरे और पाक को भारत के साथ अपने रिश्तों के चश्मे से नहीं देखना चाहिए. 'GZERO' मीडिया के साथ बातचीत के दौरान हिना ने कहा,' 'मुझे लगता है अमेरिका ने पाकिस्तान को सिर्फ भारतीय नजरिए से देखना शुरू कर दिया है. अमेरिका में पाकिस्तान को भारतीय नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए, जो पाकिस्तान के प्रति बेहद आक्रामक.'  

ये भी पढ़ें- पाकिस्तान में पुरुषों से 34 प्रतिशत कम कमाती हैं महिलाएं, भारत-नेपाल से भी बदतर हालत, सामने आई रिपोर्ट  

पाक-चीन के पीछे पड़ी दुनिया? 
हिना ने कहा कि पाकिस्तान को उसके स्वतंत्र योगदान के लिए मान्यता दी जानी चाहिए. उन्होंने कहा कि पाक अमेरिका के लिए अभी भी प्रासंगिक है. हिना इस दौरान चीन-पाकिस्तान के संबंधों का बचाव करती हुई भी नजर आईं. उन्होंने पश्चिमी विमर्श में चीन-पाकिस्तान सहयोग को लेकर उठी चिंताओं को भी खारिज किया. हिना ने कहा,'  पिछले 10 सालों में दुनिया ने पाक-चीन के मजबूत रणनीतिक संबंधों पर ध्यान देना शुरू कर दिया है, हालांकि दोनों देशों के बीच संबंध कई दशक पुराने रहे हैं. इस दौरान पाकिस्तान के अमेरिका के साथ भी मजबूत संबंध रहे लेकिन दुनिया तब चीन को एक प्रतिस्पर्धी नहीं मान रही थी. अब ये नजरिया बदला है. दूसरी तरफ पाकिस्तान दोनों देशों के साथ संबंधों को अहमियत देता है .'   

ये भी पढ़ें- 'भारत मर्सिडीज तो पाकिस्तान डंप ट्रक...', मुनीर के बयान पर पाक में घमासान, नकवी ने दिया साथ तो जनता हुई नाराज

भारत को किया टारगेट 
विदेश मंत्री हिना रब्बानी खार ने बातचीत के दौरान भारत को भी निशाना बनाया. हिना ने कहा कि मई 2025 में पाकिस्तान पर हमला करके भारत ने नया क्राइटेरिया सेट करने की कोशिश की है. यह पूरे इलाके के लिए खतरे की स्थिति बन सकती है. उन्होंने कहा कि साउथ एशिया में लगातार आतंकवाद की घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं. ऐसे में किसी आतंकी घटना के होने पर किसी को दूसरे देश पर मिसाइल अटैक करने का अधिकार नहीं है.   

FAQ 

हिना रब्बानी खार ने क्या कहा? 
हिना रब्बानी खार ने कहा कि अमेरिका को पाकिस्तान को भारतीय नजरिए से नहीं देखना चाहिए. 

पाकिस्तान-चीन संबंधों पर हिना का क्या कहना है? 
हिना ने कहा कि पाकिस्तान-चीन संबंध कई दशक पुराने हैं और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत हैं. 

