85% जा चुकी है इमरान खान की आंखों की रोशनी, तिल-तिलकर मार रही काल-कोठरी, शहबाज सरकार का सितम

Imran Khan Health Update: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई के प्रमुख इमरान खान को लेकर एक चिंताजनक और हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है. अदालत द्वारा नियुक्त वकील की हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार उनकी आंखों की रोशनी 85% तक चली गई है. उन्हें अडियाला जेल में लंबे समय से एकांत कारावास में रखा गया है. वहीं उनके करीबियों के दावे के अनुसार, जेल में उनके साथ जानबूझकर, अमानवीय व्यवहार और प्रताड़ना की जा रही है. उनके समर्थक ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के 'डीप स्टेट' के इशारों पर उन्हें बुनियादी चिकित्सा सुविधाएं भी नहीं मिल पा रही हैं.

क्या है पूरा मामला?

सुप्रीम कोर्ट से नियुक्त किए गए एमिकस क्यूरी सलमान सफदर की रिपोर्ट के अनुसार पता चला है कि इमरान खान की दाहिनी आंख की लगभग 85 प्रतिशत रोशनी चली गई है. कथित तौर पर ऐसा दावा किया जा रहा है कि महीनों तक उनकी चिकित्सा शिकायतों को नजरअंदाज किया गया. इमरान खान की भयंकर स्थिति दर्शाती है, कि उन्हें एकांतवास में समय पर चिकित्सा देखभाल नहीं मिली, परिवार से मिलने पर प्रतिबंध लगाया गया और कानूनी सलाह से भी दूर रखा गया. इमरान खान की स्थिति उनके समर्थक सीधे तौर पर पाकिस्तानी गुप्तचर तंत्र और पाकिस्तानी सेना को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं.

क्या कहती है एमिकस क्यूरी की रिपोर्ट?

रिपोर्ट के अनुसार, खान ने एमिकस क्यूरी को बताया कि "लगभग तीन से चार महीने पहले, अक्टूबर 2025 तक, उनकी दोनों आंखों की रोशनी सामान्य 6x6 थी. इसके बाद उन्हें धुंधली रोशनी की समस्या होने लगी, जिसकी उन्होंने जेल सुपरिटेंडेंट को शिकायत भी की थी. लेकिन जेल अधिकारियों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई." रिपोर्ट के अनुसार, इस लापरवाही के कारण उनकी दाहिनी आंख की रोशनी अचानक पूरी तरह चली गई, जिसके बाद पीआईएमएस अस्पताल के एक आई एक्सपर्ट को बुलाया गया. इलाज के बाद भी उनकी दाहिनी आंख की रोशनी केवल 15% ही बची.

Add Zee News as a Preferred Source

एकांत कारावास में क्या होता है इमरान के साथ?

रिपोर्ट में ये भी दावा किया जा रहा है कि 73 साल के इमरान खान को एकांत कारावास में रखा गया, जिससे उनकी सेहत बहुत खराब हो गई. उन्हें ऐसी कोठरी में रखा गया है, जहां रोशनी और ताजी हवा नहीं आती है. ऐसे में लंबे समय तक अंधेरे या बहुत कम रोशनी वाली जगह पर रहने के कारण और समय से इलाज न मिलने के कारण उनकी नजर पर बहुत ही बुरा असर पड़ा है.

शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश

वहीं रिपोर्ट के अगले हिस्से में इमरान खान की कानूनी और मानसिक स्थिति पर गंभीर चिंता जताई गई है. पिछले पांच महीनों से उन्हें अपने वकीलों से मिलने नहीं दिया गया है. वहीं रिपोर्ट ये भी कहती है कि अगर उन्हें तुरंत आई एक्सपर्ट से नहीं दिखाया गया और परिवार से मिलने नहीं दिया गया, तो उनकी जान को भी खतरा हो सकता है. ऐसे में खान के समर्थकों का कहना है कि सरकार उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से तोड़ना चाहती है. एक रिपोर्ट के अनुसार खुद खान का कहना है कि वे अब सिर्फ "जिंदा रहने के लिए जरूरी" चीजों की उम्मीद कर रहे हैं.