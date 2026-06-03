Advertisement
trendingNow13236913
Hindi Newsपाकिस्तान-चीनपाकिस्तान की खुल गई पोल! जिसे छिपा रहे थे मुनीर-शहबाज, वो रिपोर्ट में आ गया बाहर; पड़ोसी मुल्क में क्यों गहरा रहा अलगाववाद का संकट

पाकिस्तान की खुल गई पोल! जिसे छिपा रहे थे मुनीर-शहबाज, वो रिपोर्ट में आ गया बाहर; पड़ोसी मुल्क में क्यों गहरा रहा अलगाववाद का संकट

पाकिस्तान में भेदभाव, अलगाव और उत्पीड़न के संकेत लगातार गहराते जा रहे हैं. एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने पाकिस्तान को उस लिस्ट में रखा है, जिसके चंद कदम आगे बड़ा नरसंहार है. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: Jun 03, 2026, 08:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Generated Image
AI Generated Image

Pakistan News: पाकिस्तान में स्थिति काफी भयावह होते जा रही है. पड़ोसी मुल्क में बदलते हालात बता रहे हैं कि मुनीर का मुल्क नरसंहार की तरफ बढ़ रहा है. ऐसा इसलिए, क्योंकि जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट ने पाकिस्तान को चेतावनी वाले दायरे में रखा है. अहमदिया मुसलमानों पर हमले, ईसाइयों पर ब्लास्फेमी के आरोप, हिंदू लड़कियों के जबरन धर्मांतरण और शिया समुदाय पर बढ़ती हिंसा ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

इस रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में भेदभाव, अलगाव और उत्पीड़न के संकेत लगातार गहराते जा रहे हैं. ऐसे में सवाल उठ रहे है कि क्या जिन्नालैंड अब बर्बादी की दहलीज पर है. बता दें कि आतंकियों की पनाहगाह और कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान का वह चेहरा अब दुनिया के सामने आ चुका है, जिसको काफी समय से मुनीर दुनिया से छिपाते रहे. हैरान करने वाली बात है कि पाकिस्तान की शहबाज सरकार इसपर पर्देदारी करती रही. 

कैसे रिपोर्ट ने खोली पाकिस्तान की पोल? 

पाकिस्तान को एक अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने पाकिस्तान को उस लिस्ट में रखा है, जिसके चंद कदम आगे बड़ा नरसंहार है. जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट ने पाकिस्तान की पोल खोलकर रख दी है. बता दें कि एक तरफ बलूचिस्तान में बगावत की आग, दूसरी तरफ खैबर पख्तूनख्वा में गुस्से का बारूद और तीसरी तरफ सिंध में अलगाव की आवाज और चौथी तरफ धार्मिक भेदभाव के कारण पाकिस्तानी नागरिकों पर बढ़ता अत्याचार. यानी पाकिस्तान आज चारों ओर से संकट में घिरा हुआ है. 

Add Zee News as a Preferred Source

पाकिस्तान में हो सकता है कुछ भी

इन सबके बीच इन्हीं को आधार मानते हुए जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट ने खुलासा किया है कि पाकिस्तान उस स्टेज पर है, जहां से कभी भी कुछ भी हो सकता है. रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान नरसंहार की प्रक्रिया के तीसरे चरण यानी भेदभाव और चौथे चरण यानी संगठन तक पहुंच चुका है. यानी ऐसा माहौल, जहां एक खास वर्ग को प्लानिंग के साथ हाशिये पर धकेला जाता है. जहां कानून भी बराबरी नहीं देता, जहां भीड़ भी निशाना बनाती है और जहां कुर्सी पर बैठे हुक्मरान बस हाथ पर हाथ धरे रहते हैं. रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान में धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव गहराता जा रहा है।

अल्पसंख्यकों पर हो रहा अत्याचार 

हिंदुओं का जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है. ईसाई समुदाय पर ब्लास्फेमी कानून की तलवार लटक रही है. अहमदिया समुदाय को संवैधानिक तौर पर हाशिये पर धकेलने की कोशिश हो रही है और शिया मुसलमानों पर कट्टरपंथी हमलों की घटनाएं पाकिस्तान में लगातार बढ़ रहे हैं. इतना ही नहीं, अल्पसंख्यक लड़कियों के अपहरण जबरन निकाह, कम उम्र में शादी और पहचान मिटाने की कोशिशों का भी जिक्र जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट में किया गया है. 

इन लोगों के खिलाफ बढ़ रहा भेदभाव 

जेनोसाइड वॉच ने पाकिस्तान को स्टेज-3 भेदभाव, स्टेज-5 संगठन, स्टेज-6 अलगाव और स्टेज-9 उत्पीड़न के जोखिम संकेतों से जोड़ा है. संगठन का दावा है कि धार्मिक अल्पसंख्यकों, महिलाओं, पत्रकारों और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बढ़ते भेदभाव को लेकर निगरानी की जरूरत है. ये रिपोर्ट महिलाओं की हालत पर भी पाकिस्तान को कठघरे में खड़ा करती है. यानी शहबाज के राज में पाकिस्तान में आधी आबादी भी सुरक्षित नहीं है, क्योंकि महिलाएं एसिड अटैक बाल विवाह, दुष्कर्म, मानव तस्करी, घरेलू हिंसा और जबरन शादी की शिकार हैं. 

अहमदिया मुसलमानों पर अत्याचार 

2025 में लाहौर, सियालकोट और अन्य इलाकों में अहमदिया मस्जिदों पर हमले, मीनारें गिराने, नमाज रोकने और उपासकों की गिरफ्तारी जैसी घटनाएं सामने आईं। मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि कई मामलों में प्रशासन ने भीड़ को रोकने के बजाय कार्रवाई अहमदियों पर की। पाकिस्तान में जरणवाला और सरगोधा जैसी घटनाओं में ईसाई समुदाय को ब्लास्फेमी के आरोपों के बाद हिंसा का सामना करना पड़ा, चर्चों और घरों पर हमले हुए, मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई सीमित रही और पीड़ित समुदाय अब भी न्याय के लिए दर दर भटक रहा है.  

मानवाधिकार रिपोर्ट के मुताबिक, पाकिस्तान में सैकड़ों लोग ब्लास्फेमी मामलों में जेलों में बंद हैं. आरोप लगते ही भीड़ हिंसा, लिंचिंग और हत्याओं की घटनाएं सामने आती रही हैं. 2024-25 में ऐसे कई मामले दर्ज हुए, जिनमें आरोपियों को अदालत से पहले भीड़ ने निशाना बनाया. 

अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार बढ़े 

मानवाधिकार आयोग और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में बार-बार ये मुद्दा उठाया गया है कि हिंदू और ईसाई नाबालिग लड़कियों के अपहरण, धर्मांतरण और कम उम्र में विवाह के मामले लगातार सामने आते हैं. इसे अल्पसंख्यकों के खिलाफ भेदभाव का संकेत माना जा रहा है. जब किसी देश में अल्पसंख्यक डर में हों, भीड़ के निशाने पर हों, उनकी इबादतगाहें तोड़ी जा रही हों और ब्लास्फेमी का आरोप मौत का फरमान बन जाए, तब नरसंहार का डर लाजिमी है और यही संकेत पाकिस्तान में हैं. (रिपोर्ट- ज़ी मीडिया ब्यूरो)

यह भी पढ़ें: रोते रहे बच्चे फिर भी नहीं पसीजा निर्दयी मां का दिल... 8 बेटियों को छोड़ दूसरे पति संग रहने गई महिला, कोर्ट के बाहर मचा हंगामा

यह भी पढ़ें: कश्मीर को यूक्रेन जैसा 'संघर्ष' बताने की साजिश, इस्लामाबाद में EU ने बोली पाकिस्तानी भाषा

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

Pakistan Newshuman rights

Trending news

चीन की निकलेगी हेकड़ी, भारत का ये प्रोजेक्ट बनेगा होर्मुज जैसा चोकपॉइंट
great nicobar project
चीन की निकलेगी हेकड़ी, भारत का ये प्रोजेक्ट बनेगा होर्मुज जैसा चोकपॉइंट
अमरनाथ यात्रा पर जाने की है तैयारी तो जरूर पढ़ लें खबर, इस बार नहीं मिलेगी ये सर्विस
Amarnath Yatra 2026
अमरनाथ यात्रा पर जाने की है तैयारी तो जरूर पढ़ लें खबर, इस बार नहीं मिलेगी ये सर्विस
TMC में ममता के साथ 'खेला होबे'! 60 MLA के समर्थन से अब ऋतब्रत बनर्जी ही नेता विपक्ष
Mamata Banerjee
TMC में ममता के साथ 'खेला होबे'! 60 MLA के समर्थन से अब ऋतब्रत बनर्जी ही नेता विपक्ष
'लाक्षागृह' बने होटल में आग कैसे लगी, अब तक कितनी मौतें हुईं? Q&A में जानिए हर अपडेट
Malviya Nagar fire
'लाक्षागृह' बने होटल में आग कैसे लगी, अब तक कितनी मौतें हुईं? Q&A में जानिए हर अपडेट
क्या अन्नामलाई ने बना लिया BJP में रहने का मन? शाह से मुलाकात के बाद कैसे बदला फैसला
Annamalai
क्या अन्नामलाई ने बना लिया BJP में रहने का मन? शाह से मुलाकात के बाद कैसे बदला फैसला
'मैं शपथ लेता हूं...', कांग्रेस के संकटमोचक DK शिवकुमार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री
karnataka
'मैं शपथ लेता हूं...', कांग्रेस के संकटमोचक DK शिवकुमार बने कर्नाटक के मुख्यमंत्री
SC का SIR पर निर्णय, विवादित फैसलों की सूची में एक और ‘सुप्रीम’ फैसला?
Supreme Court
SC का SIR पर निर्णय, विवादित फैसलों की सूची में एक और ‘सुप्रीम’ फैसला?
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
Water Crisis
अनियंत्रित दोहन, बढ़ती हुई निर्भरता और... दुनियाभर में खड़ा होने वाला है जल संकट!
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
Jammu Kashmir
घर के बजाय पार्क में हुई मीटिंग, उमर ने पलभर में बदल दिया सियासी रूख
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO
TMC
बंगाल में एक और TMC नेता पर फेंके अंडे, लगे 'चोर-चोर' के नारे, देखें वायरल VIDEO