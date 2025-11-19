Advertisement
Delhi Blast: 'हमने लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक किया हमला...', दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तानी नेता का कबूलनामा

Pakistan India War: हक ने 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसमें 15 लोग मारे गए. उसका मास्टरमाइंड डॉ उमर उन नबी, जैश ए मोहम्मद के वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा था, जिसका खुलासा अटैक से पहले फरीदाबाद में हुआ था. 

Written By  Rachit Kumar|Last Updated: Nov 19, 2025, 06:10 PM IST
Delhi Blast: 'हमने लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक किया हमला...', दिल्ली ब्लास्ट पर पाकिस्तानी नेता का कबूलनामा

Pakistan Leader on Delhi Blast: सीमा पार से आतंक फैलाने की बात एक बार फिर पाकिस्तान ने सरेआम कबूली है. पाकिस्तान के नेता चौधरी अनवरुल हक ने कहा कि आतंकी संगठनों ने भारत पर लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों तक हमला किया है. 

हक ने 10 नवंबर को दिल्ली में हुए आतंकी हमले का जिक्र किया, जिसमें 15 लोग मारे गए. उसका मास्टरमाइंड डॉ उमर उन नबी, जैश ए मोहम्मद के वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल से जुड़ा था, जिसका खुलासा अटैक से पहले फरीदाबाद में हुआ था. 

पाकिस्तानी नेता ने खोल डाली पोल

हक का कश्मीर के जंगलों वाले बयान का इशारा जम्मू-कश्मीर के पहलगाम स्थित बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की ओर था, जिसमें आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग करते हुए 26 टूरिस्ट्स को मौत के घाट उतार दिया था. 

अब चौधरी के बयान का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हक ने कहा, 'मैंने पहले भी कहा है कि अगर तुम बलूचिस्तान में खून बहाते रहे तो हम भारत में लाल किले से लेकर कश्मीर के जंगलों को निशाना बनाएंगे. अल्लाह के करम से हमने ऐसा किया और वो अब तक डेड बॉडी नहीं गिन पा रहे हैं.'

पाकिस्तान बार-बार बलूचिस्तान में अशांति के लिए भारत पर ठीकरा फोड़ता रहता है ताकि उसकी गर्त में जा चुकी इकोनॉमी को छिपाया जा सके और सीमा पार से आतंक फैलाने का धंधा चलता रहे. भारत ने पाकिस्तान के इन दावों का बार-बार खंडन किया है. 

भारत ने रद्द की हुई है सिंधु जलसंधि

पहलगाम अटैक के जवाब में भारत ने पाकिस्तान पर कई कूटनीतिक स्ट्राइक की हैं. इनमें सबसे बड़ा है सिंधु जलसंधि को निरस्त करना. भारत ने कहा कि वह इस संधि को फिर से तभी शुरू करेगा, जब पाकिस्तान आतंकियों का समर्थन करना छोड़ देगा. यह पहली बार नहीं है, जब किसी पाकिस्तानी राजनेता ने सीमा पार से आतंक फैलाने की बात कबूली हो. 

हाल ही में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी ने पाकिस्तानी हुकूमत की आतंक नीति का पर्दाफाश किया था. इसके बारे में उन्होंने कहा था कि प्रांत में 'फर्जी' आतंकवादी हमलों से सरकार को फायदा मिलता है.

अफगानिस्तान के टोलो न्यूज के मुताबिक, अफरीदी ने इस्लामाबाद पर अशांत खैबर इलाके में शांति प्रयासों में रुकावट डालते हुए, बनावटी आतंकवादी हमलों को बढ़ावा देने का आरोप लगाया. उन्होंने इस्लामाबाद पर अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए आतंकवाद फैलाने करने का आरोप लगाया.

