Advertisement
trendingNow13031831
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

'नेताओं की नकल के लिए वो दुपट्टा...', ख्वाजा आसिफ ने उड़ाया इमरान खान का मजाक

Khawaja Asif Slams Imran Khan: आसिफ ने याद दिलाया कि इमरान ने पहले विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया था और जोर देकर कहा कि पार्टी को मिलिट्री प्रवक्ता की टिप्पणियों पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है.

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Dec 06, 2025, 10:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

'नेताओं की नकल के लिए वो दुपट्टा...', ख्वाजा आसिफ ने उड़ाया इमरान खान का मजाक

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उनके जवाब को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की आलोचना की है. ब्रीफिंग के दौरान, चौधरी ने खान को मानसिक रूप से बीमार बताया और उन पर राजनीति से प्रेरित कहानी बनाने का आरोप लगाया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है.

आसिफ ने याद दिलाया कि इमरान ने पहले विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया था और जोर देकर कहा कि पार्टी को मिलिट्री प्रवक्ता की टिप्पणियों पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है.

नेताओं की नकल के लिए इमरान पहनते थे दुपट्टाः आसिफ
आसिफ ने कहा, 'जब वे सत्ता में थे, मुझे याद है, वह (इमरान) नाटक करते थे और कभी-कभी नेताओं की नकल करने के लिए दुपट्टा पहनते थे. उन्होंने महमूद खान अचकजई के लिए ऐसा किया, जो आज उनके साथ हैं. वह महिलाओं के लिए भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते थे.' उन्होंने आगे कहा कि जेल में बंद नेता ने अपने X अकाउंट पर बयानों के जरिए इसी तरह का व्यवहार जारी रखा.

Add Zee News as a Preferred Source

इमरान खान पर साधा निशाना
ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा, 'अगर DG ISPR ने कोई रिएक्शन दिया है, तो मेरा मानना ​​है कि यह एक सोची-समझी प्रतिक्रिया है.' मंत्री ने PTI की उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए आलोचना की जो देश विरोधी कहानी दिखाती हैं और अफसोस जताया कि पार्टी लीडरशिप ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में सशस्त्र बलों के बलिदान को मान्यता नहीं दी.

यह भी पढ़ेंः मानसिक रोगी हैं इमरान, देश के सुरक्षा के लिए बन चुके हैं खतरा! सेना ने लगाया आरोप

About the Author
author img
Ravindra Singh

देश-विदेश की खबरों के साथ क्राइम की खबरों पर पैनी नजर, एक दशक से भी ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में सक्रिय.

...और पढ़ें

TAGS

PakistanKhawaja AsifImran Khan

Trending news

क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
DGCA
क्यों ना लगाई जाए पेनाल्टी? यात्रियों के हाहाकार के बाद DGCA ने भेजा कारण बताओ नोटिस
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
Putin India Visit 2025
राजकीय भोज में पुतिन को परोसी गई सबसे महंगी डिश, कीमत है बस 40 हजार रुपये किलो
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
Navjot Kaur sidhu
राज्यपाल से CM की शिकायत करने गई थीं नवजोत कौर, पति के बारे में भी कर दी भविष्यवाणी
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
india china news
चीन- PAK की टेंशन बढ़ाने आ रहा ‘अदृश्य योद्धा’, दूर से ही दुश्मन को बना देगा 'अंधा'
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
farmer suicide
किसान, कर्ज और आत्महत्या... एक और अन्नदाता ने मौत को लगाया गले, वीडियो किया रिकॉर्ड
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
Pm modi news
अब ‘हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ’ की बात क्यों नहीं होती... PM मोदी ने उठाया सवाल
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
Indian Army
देश में हैं चकाचक सड़कें फिर टैंक-तोप ट्रेन से क्यों भेजती है आर्मी? पता चल गई वजह
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
IndiGo crisis
एयरपोर्ट पर फ्लाइट हुई डिले तो पैसेंजर ने गाना शुरू कर दिया गीत, वीडियो हुआ वायरल
ये सिस्टम का फेल्योर नहीं त्रासदी है... इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर
IndiGo crisis
ये सिस्टम का फेल्योर नहीं त्रासदी है... इंडिगो की मनमानी से लाखों लोगों पर टूटा कहर
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात
West Bengal
प. बंगाल में 79 आदिवासियों ने SIR से किया इनकार, भारतीय नागरिकता को लेकर कही ये बात