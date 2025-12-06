'नेताओं की नकल के लिए वो दुपट्टा...', ख्वाजा आसिफ ने उड़ाया इमरान खान का मजाक

Khawaja Asif Slams Imran Khan: आसिफ ने याद दिलाया कि इमरान ने पहले विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया था और जोर देकर कहा कि पार्टी को मिलिट्री प्रवक्ता की टिप्पणियों पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है.
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने इंटर-सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर उनके जवाब को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (PTI) की आलोचना की है. ब्रीफिंग के दौरान, चौधरी ने खान को मानसिक रूप से बीमार बताया और उन पर राजनीति से प्रेरित कहानी बनाने का आरोप लगाया, जिससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है.
आसिफ ने याद दिलाया कि इमरान ने पहले विपक्ष के सदस्यों के खिलाफ कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया था और जोर देकर कहा कि पार्टी को मिलिट्री प्रवक्ता की टिप्पणियों पर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है.
नेताओं की नकल के लिए इमरान पहनते थे दुपट्टाः आसिफ
आसिफ ने कहा, 'जब वे सत्ता में थे, मुझे याद है, वह (इमरान) नाटक करते थे और कभी-कभी नेताओं की नकल करने के लिए दुपट्टा पहनते थे. उन्होंने महमूद खान अचकजई के लिए ऐसा किया, जो आज उनके साथ हैं. वह महिलाओं के लिए भी अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते थे.' उन्होंने आगे कहा कि जेल में बंद नेता ने अपने X अकाउंट पर बयानों के जरिए इसी तरह का व्यवहार जारी रखा.
इमरान खान पर साधा निशाना
ख्वाजा आसिफ ने आगे कहा, 'अगर DG ISPR ने कोई रिएक्शन दिया है, तो मेरा मानना है कि यह एक सोची-समझी प्रतिक्रिया है.' मंत्री ने PTI की उन गतिविधियों में शामिल होने के लिए आलोचना की जो देश विरोधी कहानी दिखाती हैं और अफसोस जताया कि पार्टी लीडरशिप ने आतंकवाद विरोधी अभियानों में सशस्त्र बलों के बलिदान को मान्यता नहीं दी.
