बूंद-बूंद पानी को तरस रहा पाक, विदेशों में लगाने पड़ रहे चक्कर; भारत के सिंधु जल संधि पर एक्शन ने इस्लामाबाद को तरसाया

Indus River Treaty: भारत ने 23 अप्रैल 2025 को पहलगाम आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था. इसके बाद से पाकिस्तान बैखलाया हुआ है.
India-Pakistan Conflict: पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को स्थगित कर दिया था. इसके बाद से ही पाकिस्तान में लगातार हलचल देखी जा रही है. वह अपने मुल्क में दूतों को बुला रहा है, UN को पत्र लिखा रहा है और दुनिया की राजधानियों में अपने प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है. इसके जरिए वह हर संभव रूप से इंटरनेशनल स्टेज पर एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है. बता दें कि इस्लामाबाद में अबतक 9 महीनों के अंदर 8 हाई लेवल विदेश दौरे, 8 प्रमुख इंटरनेशनल कांफ्रेस और 10 से ज्यादा कानूनी कार्रवाईयां समेत 7 पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो चुका है. इससे साफ पता चलता है कि भारत ने पाक के सबसे सेंसिटिव पॉइंट पर प्रहार किया है.
पाकिस्तान के लिए सिंधु जल संधि के खत्म होने का झटका बेहद गहरा था. यह मुल्क लगभग पूरी तरह से इंडस रिवर सिस्टम पर निर्भर है. इसका 80-90 प्रतिशत एग्रीकल्चर इसी नदी पर निर्भर है. इसकी स्टोरेज कैपिसिटी तकरीबन 30 दिनों के फ्लो के लिए ही पर्याप्त है. इसके दोनों प्रमुख डैम, तरबेला और मंगला लगभग अपनी न्यूनतम क्षमता तक भरे हुए हैं. पाकिस्तान के लिए यह आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी बेहद कमजोर स्थिति है.
सिंधु जल संधि स्थगित करने के बाद पाकिस्तान खूब बौखलाया था. उसने इस फैसले को युद्ध की कार्रवाई भी कहा था. इसके अलावा पाकिस्तान ने इस मुद्दे को इंटरनेशनल बनाने की भी पूरी कोशिश की. इसके लिए वह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, संयुक्त राष्ट्र महासभा, इस्लामिक सहयोग संगठन, शंघाई सहयोग संगठन और जलवायु और ग्लेशियर सम्मेलन समेत विश्व बैंक जैसे किसी भी स्टेज तक पहुंचने में कोई कसर नहीं छोड़ी. इतना ही नहीं पाकिस्तानी राजनयिकों ने तो 'पानी का हथियार के रूप में इस्तेमाल' जैसे नारों के साथ कई कार्यक्रम भी आयोजित किए.
भारत ने सिंधु जल संधि को रद्द नहीं किया है बल्कि इसे फिलहाल स्थगित किया है वह भी एक स्पष्ट राजनीतिक शर्त के साथ कि पाकिस्तान को अपना आतंकी ढांचा नष्ट करना होगा और आतंकवाद को स्टेट पॉलिसी के तौर पर त्यागना होगा. भारत की ओर से यह मांग अचानक नहीं उठी है बल्कि यह दशकों से चल रहे उन हमलों के बाद आई है, जिसका सीधा संबंध पाकिस्तान के आतंकी समूहों से हैं, जिनमें साल 1993 के मुंबई बम धमाके, 26/11, उरी, नगरोटा, पठानकोट, पुलवामा और अब पहलगाम आतंकी हमला शामिल हैं, हालांकि इसके बावजूद पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों ने रैली का आयोजन किया. जैश-ए-मोहम्मद खुलेआम आतंकियों की भर्ती कर रहा है. यहां तक की अब इसमें महिलाएं भी शामिल हो रही हैं.