इधर मुनीर तो ईरान को मनाने गए तेहरान, उधर धीमे से बदहाली को ढकने के लिए शहबाज क्यों पहुंचे सऊदी अरब?

Shahbaz Sharif: मिडिल ईस्ट में जंग भले ही रुक गई है लेकिन तनाव अब भी कम नहीं हुआ है, अमेरिका और इजरायली हमलों के का जवाब देते हुए ईरान ने खाड़ी के कई देशों को निशाना बनाया था. इसमें सऊदी अरब भी था, सीजफायर के बीच पाकिस्तानी पीएम ने सऊदी अरब का दौरा किया. यहां पर उन्होंने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की. ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब UAE जैसे देश पाकिस्तान से अपना कर्ज वापस मांग रहे हैं.

पाकिस्तान को मिला कर्ज

पाकिस्तान पीएम ने अचानाक सऊदी अरब का दौरा किया. ये दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब पाकिस्तान को डर था कि कहीं सऊदी अरब भी उससे लोन चुकाने के लिए न बोल दे. हालांकि सऊदी अरब पहुंचकर पाकिस्तान को और ज्यादा वित्तीय सहायता मिल गई. पाकिस्तान के वित्त मंत्री मोहम्मद औरंगजेब ने बताया कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की घोषणा की है. सऊदी ने पाकिस्तान में जमा 5 अरब डॉलर की रकम के लिए रोलओवर व्यवस्था को भी लंबी अवधि के लिए बढ़ा दिया है. इतना ही नहीं सऊदी अरब को पाकिस्तान से मिलने वाली 3 अरब डॉलर की राशि का भुगतान अगले हफ्ते हो जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

I had the pleasure and honour of meeting my dear brother, His Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, in Jeddah today. During the course of which, I conveyed Pakistan’s unwavering solidarity with the Kingdom and expressed my deep appreciation of its patience and… pic.twitter.com/C6fIobxM58 April 15, 2026

जमकर की क्राउन प्रिंस की मुलाकात

इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने सोशल मीडिया पर लिखा कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मिलकर बहुत खुश और सम्मानित महसूस कर रहा हूं. क्राउन प्रिंस की समझदारी भरी लीडरशिप, उनके सब्र और संयम की मैंने खूब तारीफ की. मैंने हाल ही में शांति के लिए किए गए कामों के बारे में बताया. इनमें अमेरिका-ईरान सीजफायर और इस्लामाबाद में हुई ऐतिहासिक शांति वार्ता शामिल है. इन प्रयासों से क्षेत्र में शांति स्थापित करने में मदद मिली है.

साझेदारी को करेंगे और ज्यादा मजबूत

सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने लिखा कि मैंने इस इलाके में हमेशा शांति और स्थिरता के मकसद से एक समझौते की ओर U.S. और ईरान दोनों को बढ़ावा देने की अपनी कोशिशों को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के पक्के वादे को दोहराया. साथ ही शांति के लिए सऊदी अरब के लगातार दिए जा रहे समर्थन की भी तारीफ की. इसके अलावा लिखा कि हम दोनों साझेदारी को और ज्यादा मजबूत बनाएंगे.

तेहरान पहुंचे मुनीर

वहीं ईरान के सरकारी मीडिया ने बताया कि पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका का प्रस्ताव (संदेश) लेकर तेहरान पहुंचा है. हैरान करने वाली बात है कि मुनीर की यह ईरान यात्रा अचानक हुई है और वह जंगी वर्दी में ही तेहरान पहुंच गए. पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 10 अप्रैल को ईरान और अमेरिका के बीच पहले दौर की शांतिवार्ता हुई थी. हालांकि, उस वक्त कोई निष्कर्ष नहीं निकला. अब दोनों देश अगले दौर की वार्ता के लिए आगे बढ़ रहे हैं.