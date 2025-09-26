अपने ही मुल्क में पाकिस्तान की फजीहत! बलूचों ने कर दिया गेम, क्या ट्रंप करेंगे डायरेक्ट 'डील'?

DNA Analysis: जिस वक्त शहबाज और मुनीर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात कर रहे थे उस वक्त बलोचिस्तान में भी पाकिस्तान बेइज्जत हो रहा था. जिस वक्त शहबाज और मुनीर एक कमरे में बैठकर ट्रंप का इंतजार कर रहे थे उसी वक्त बलोचिस्तान के सुराब और कलात जिलों पर बलोच लिबरेशन आर्मी ने नियंत्रण स्थापित कर लिया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर डालकर सीधे डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका को बताया कि जो लोग व्हाइट हाउस में बैठे हैं.

वो ये देख लें बलोचिस्तान में उनकी नहीं बल्कि बलोचियों की सत्ता है इसलिए अमेरिका को सीधे बलोचिस्तान से बात करनी चाहिए और बड़ी बात ये है कि बलोचियों ने ट्रंप को एक बड़ी डील ऑफर की है. बलोच भी जानते हैं ट्रंप को अच्छी डील दी जाए तो हो सकता है कल बलोच नेता व्हाइट हाउस में ट्रंप के साथ बैठे नजर आ जाएं और ट्रंप शहबाज शरीफ का फोन उठाना फिर से बंद कर दें. फिलहाल जिन सुराब और कलात जिलों पर बीएलए ने कब्जा किया है वो खनिज संसाधनों से भरपूर जिले हैं. यहां पर कब्जे के बाद बलोचों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकपॉइंट्स भी स्थापित किए. पाकिस्तान की सेना के वाहनों, हथियारों और रसद को भी बलोच विद्रोहियों ने जब्त कर लिया. इसके जरिए सीधे अमेरिका को संदेश दिया गया बलोचिस्तान में अतिक्रमण करने वाले पाकिस्तान का अब यहां कोई नियंत्रण नहीं रह गया.

बलोच नेता मीर यार बलूच ने सीधे डोनाल्ड ट्रंप को संदेश भेजते हुए कहा ट्रंप के लिए एक सहानुभूतिपूर्ण सलाह यह है कि वे पाकिस्तान की कब्जा करने वाली सेना के बजाय उसके असली मालिकों से सीधे बात करें. आपसी सम्मान, दीर्घकालिक साझेदारी और क्षेत्र के बेहतर भविष्य का निर्माण करने का यही एकमात्र तरीका है. बलोचों ने ऐसा करके ट्रंप को समझाया है वो बलोचिस्तान के खनिज संसाधनों के बारे में शहबाज और मुनीर के किसी झूठे दावे में ना फंसे क्योंकि बलोचिस्तान में उनकी हुकूमत नहीं चलती लेकिन अब पता चल चुका है ट्रंप ने बंद कमरे में करीब 80 मिनट तक शहबाज और मुनीर को क्या समझाया. किस तरह शहबाज को नोबेल पाने की आखिरी कोशिश की तरह इस्तेमाल किया और अपने साथ साथ पाकिस्तान की जग हंसाई भी करवा दी.

वैसे शहबाज शरीफ आज आतंकवाद की वजह से अमेरिका में भारतीय पत्रकारों के सामने भी बेइज्जत हुए शहबाज शरीफ जिस वक्त यूएन जीए में भाषण देने जा रहे थे. एक भारतीय पत्रकार ने उनसे तीखा सवाल पूछा जिसके बाद शहबाज शरीफ सकपका गए. आप सुनिए किस तरह भारतीय पत्रकार के सवाल ने शहबाज की बोलती बंद कर दी. आपने देखा किस तरह पहले सीमा पार आतंकवाद पर सवाल सुनकर शहबाज तेजी से निकलने लगे लेकिन जब दोबारा भारतीय पत्रकार ने सवाल किया तो रुक कर खीजते हुए बोले, हम सीमा पार आतंकवाद को हरा रहे हैं इसके बाद फिर भारतीय पत्रकार ने शहबाज की बोलती बंद करते हुए कहा कि भारत पाकिस्तान को हरा रहा है.

शहबाज को भी आज समझ में आ गया होगा एक आतंकी देश के प्रधानमंत्री के लिए दुनिया में इज्जत पाना कितना मुश्किल काम है. इसी संवाद के बाद शहबाज शरीफ ने यूएन जाकर ट्रंप के लिए नोबेल मांग लिया. अब आप समझिए अमेरिका ने इस काम के लिए शहबाज को कैसे तैयार किया. जिस वक्त शहबाज और मुनीर अमेरिका में मौजूद थे उस वक्त अमेरिका का एक युद्धपोत कराची बंदरगाह पहुंचा. रिपोर्ट के मुताबिक ये युद्धपोत दो दिनों तक कराची पोर्ट पर रूकने वाला है यानि जब तक यूएन में शहबाज ट्रंप के लिए नोबेल मांगने का काम कर रहे थे तब भी ये युद्धपोत कराची में मौजूद था, ट्रंप ने ये युद्धपोत भेजकर एक तरह से शहबाज को एक झुनझुना पकड़ाया इसके जरिए शहबाज पाकिस्तानियों को समझा सकते हैं अमेरिका अब इस क्षेत्र में पाकिस्तान का मददगार है. इससे पहले कई रिपोर्ट में ये दावा भी किया गया था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर युद्ध और भड़कता, तो भारत कराची पोर्ट पर भी हमला करने वाला था लेकिन अब यहां पर अमेरिकी युद्धपोत खड़ा है.

ये युद्धपोत दो दिनों तक कराची पोर्ट पर रूकने वाला है. पाकिस्तान में इसे अमेरिका और पाकिस्तान की नौसेना के बीच बढ़ते सहयोग का प्रतीक बताया जा रहा है. इस बीच अमेरिका और पाकिस्तानी नौसेना के अधिकारियों के बीच ज्वाइंट ट्रेनिंग को लेकर बातचीत हुई है. अमेरिका और पाकिस्तान की नौसेना के बीच अरब सागर में "पासेज एक्सरसाइज" का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें अमेरिकी जहाज, पाकिस्तानी युद्धपोतों के साथ अभ्यास करेगा और इसके बदले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री एक तोते की तरह ट्रंप की दी गई स्क्रिप्ट को यूएन में पढ़ने लगे.