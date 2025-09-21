हरकतों से बाज नहीं आ रहे शहबाज, गाजा से की कश्मीर की तुलना, लंदन में बैठकर दी गीदड़भभकी

Pak PM Shahbaz Sharif: ऑपरेशन सिंदूर में भारत के हाथों पटखनी खाने वाले पाकिस्तान अक्सर गीदड़भभकी करता रहता है. कभी शहबाज तो कभी मुनीर राग अलापते रहते हैं. जंग में जब भारतीय सेनाओं ने अपना पराक्रम दिखाया तो पूरी तरह से पाकिस्तान पस्त हो गया. अब लंदन में प्रवासी पाकिस्तानियों को संबोधित करते हुए पाक पीएम ने कश्मीर और गाजा मुद्दे को लेकर बात की, उन्होंने कश्मीर की तुलना अप्रत्यक्ष रूप से गाजा से की. जानिए उन्होंने क्या कुछ कहा.

गाजा से की तुलना

प्रवासियों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को को दुश्मनी और अच्छे पड़ोसी संबंधों में से एक को चुनना होगा. भारत के साथ कोई भी बातचीत समान शर्तों पर होगी. पाकिस्तान और भारत के बीच युद्धों पर खर्च किए गए अरबों डॉलर लोगों के विकास और समृद्धि पर खर्च किए जाने चाहिए. अब भारत के साथ सीजफायर हो चुका है और अब हम शांति चाहते हैं. इसके अलावा आगे कहा कि लाखों कश्मीरियों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा और इसके बाद उन्होंने कश्मीर की अप्रत्यक्ष रूप से गाजा से तुलना करते हुए कहा कि यह क्षेत्र हमेशा के लिए जुड़ा हुआ है, चाहे लोग इसे पसंद करें या न करें.

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक गाजा में 64000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए हैं. शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ बातचीत करना चाहता है, लेकिन केवल समान शर्तों पर. ऐसे में निष्पक्षता और सम्मान किसी भी बातचीत का मार्गदर्शन होना चाहिए.

खुफिया सूत्रों ने कही ये बात

उनके इस बयान को खुफिया सूत्रों ने कहा कि कश्मीर की तुलना गाजा से करने वाला पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बयान भड़काऊ बयान है. इसका उद्देश्य इसे अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बनाना और कट्टरपंथी भावनाओं को भड़काना है और यह मनोवैज्ञानिक युद्ध के समान है. उन्होंने कहा कि तथाकथित समान शर्तों की शर्त पाकिस्तान द्वारा बातचीत के ढांचे को थोपने की कोशिश है. शरीफ भारत को अस्वीकार्य शर्तें दे रहे हैं और इससे पता चलता है कि इस्लामाबाद का रचनात्मक बातचीत का कोई वास्तविक इरादा नहीं है. लाखों कश्मीरियों के खून का आह्वान करके, शरीफ शांति की आड़ में जिहाद की कहानी को पुनर्जीवित कर रहे हैं, वह उग्रवाद और सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे फिर से संघर्ष भड़केगा.