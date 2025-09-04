छोटे भाई की पैंट पहन कर गया है...SCO समिट में शहबाज शरीफ ने करवाई जग हंसाई, सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे
Advertisement
trendingNow12908854
Hindi Newsपाकिस्तान-चीन

छोटे भाई की पैंट पहन कर गया है...SCO समिट में शहबाज शरीफ ने करवाई जग हंसाई, सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे

Shehbaz Sharif​: पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ ने एक बार अपनी किरकिरी करवा ली है.  SCO समिट में शहबाज अपनी छोटी पैंट की वजह से चर्चाओं में आ गए हैं. उन्हें सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया जा रहा है. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Sep 04, 2025, 06:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

छोटे भाई की पैंट पहन कर गया है...SCO समिट में शहबाज शरीफ ने करवाई जग हंसाई, सोशल मीडिया पर लोगों ने लिए मजे

PAK PM Shehbaz Sharif​: पाकिस्तान में खाने के लाले पड़े हैं. यहां पर कभी टमाटर की कमी हो जाती है तो कभी अनाज की कमी हो जाती है. भारत से ऑपरेशन सिंदूर में मार खाने के बाद पाकिस्तान अमेरिका के पैरों में गिर गया है. पाकिस्तान में किस कदर तंगी है इसका एक और उदाहरण हाल में ही चीन में हुई SCO समिट में देखने को मिला. यहां पर पाक पीएम शहबाज शरीफ रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात कर रहे थे. इस दौरान वो अपनी पैंट की वजह से चर्चाओं में आ गए. उनकी छोटी पैंट पर लोग तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं. 

ट्रोल किए जा रहे शहबाज शरीफ
जब SCO समिट में शहबाज शरीफ पुतिन के साथ मुलाकात कर रहे थे तो उनकी पैंट छोटी थी. जिस पर उन्हें ट्रोल किया जा रहा है. नेटिजन्स ने यहां तक कह दिया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने पैंट की बजाय कैप्री पहन रखी थी. एक यूजर्स ने लिखा कि कल्पना कीजिए कि आपका दुश्मन आपके सबसे अच्छे दोस्त को अपनी दोस्ती के लिए मीठी-मीठी बातें करने की कोशिश कर रहा है, और उसे लगता है कि यह काम कर सकता है. पुतिन की बॉडी लैंग्वेज बताती है कि वह शाहबाज शरीफ, उनकी छोटी पैंट और मोजों को कितनी गंभीरता से लेते हैं. एक अन्य ने लिखा कि शहबाज छोटे भाई की पेंट पहन कर गया है वहीं इस टिप्पणी करते हुए एक ने लिखा लेकिन पुतिन भीख नहीं देने वाला है. 

 

Add Zee News as a Preferred Source

लोगों ने की टिप्पणी
एक ने मजा लेते हुए लिखा कि पायजामा 2 अंगुल से 1 फीट ऊंचा हो गया, अब सूट के पेंट भी कुछ अंगुल छोटे होने लगे. हां पैसे की भीषण कमी है एक ही पैंट से काम चला रहे दोनों छोटा वाला भाई बिना पैंट का होगा. एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि पुतिन को , चने की झाड़ में चढ़ाने की नाकाम कोशिश कर रहा है ये, पुतिन 20 रूपए देके बोलेंगे निकल यहां से. एक और टिप्पणी में लिखा गया कि पाक है अपनी आदत से मजबूर है. एक कमेंट में लिखा गया चल एक 100 की पत्ती पकड़ और चलता बन.

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

TAGS

Pak PM Shehbaz Sharif

Trending news

EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
karnataka
EVM नहीं पेपर बैलेट से होंगे निकाय चुनाव! आयोग से सिफारिश करेगी इस राज्य की कैबिनेट
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
jammu kashmir news
'अभी और विनाश होगा..', जम्मू कश्मीर में कुदरत के क्रोध पर छलका महबूबा मुफ्ती का दर्द
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
MLA Harmeet Singh Pathanmajra
पुलिस ने बनाया था फर्जी एनकाउंटर का प्लान... आप MLA ने किया हमले से इनकार
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
Mumbai Halal Lifestyle
सोसाइटी में सिर्फ मुस्लिमों को मिलेगा घर, मुंबई में बिल्डिंग प्रोजेक्ट पर घमासान
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
Asaduddin Owaisi
'11 साल की बयानबाजी से नहीं मिली आम आदमी को कोई मदद...', मोदी सरकार पर ओवैसी का वार
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
Mallikarjun Kharge
GST सुधार पर खड़गे ने कसा तंज, क्यों कहा- इतिहास में पहली बार लगा किसानों पर टैक्स?
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
Himachal
हिमाचल के कुल्लू में भूस्खलन से ऐसी तबाही, थम नहीं रही मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
Milind Deora
मुंबई में बार-बार हो रहे प्रदर्शनों से कौन हो गया परेशान? CM फडणवीस को लिखा लेटर
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
P Chidambaram
गलती सुधारने में लगे 8 साल... पी चिदंबरम ने जीएसटी सुधारों को सराहा
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
lawrence wong
सिंगापुर भारत की क्या करेगा मदद? पहली बार आए प्रधानमंत्री वोंग ने बताई पूरी सच्चाई
;