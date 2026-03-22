अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ को 'ज्ञान' दे रहा पाकिस्तान, चोरी पकड़ी गई तो बगलें झांकने लगा?

Pak reply to US Report: पाकिस्तान ने अमेरिकी इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गबार्ड के उस दावे को खारिज किया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद के परमाणु हथियार और मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के लिए खतरा बन चुके हैं. अपने बयान में खुद को पाक-साफ बताते हुए PAK ने कहा है कि उसका न्यूक्लियर डिटरेंस, परमाणु शक्ति संपन्न भारत के खतरे से खुद को बचाने के लिए है. अमेरिकी रिपोर्ट में इस्लामाबाद को ईरान के बराबर का खतरा मानने के बाद पाकिस्तान नें खुद की हरकतों से ध्यान हटाने के लिए कहा कि भारत 12,000 किलोमीटर रेंज की मिसाइल बना रहा है.

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय का बयान

पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय के अधिकारी ताहिर हुसैन अंद्राबी ने ने तुलसी गबार्ड के दावे के खिलाफ अपने देश का बचाव करते हुए कहा, 'पाकिस्तान उस दावे को पूरी तरह से खारिज करता है जिसमें PAK की मिसाइल क्षमताओं से संभावित खतरे का आरोप लगाया गया है. हमारा परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह डिफेंसिव है. हमारा मकसद अपनी आजादी की सुरक्षा और साउथ एशिया में शांति और स्थिरता बरकरार रखना है. हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बहुत कम है. हम मिनिमम डिटरेंस के सिद्धांत पर टिके हुए हैं. वहीं भारत का 12,000 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल बनाने से न सिर्फ हमें बल्कि दूसरों को भी खतरा हो सकता है.'

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तुलसी गबार्ड का पूरा बयान

अमरीका की खुफिया एजेंसी की प्रमुख तुलसी गबार्ड ने कहा था कि चीन, रूस और पाकिस्तान द्वारा विकसित लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें अमरीका के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकती हैं. राष्ट्रीय खुफिया निदेशक गबार्ड ने सीनेट की खुफिया समिति को बताया कि इन मिसाइलों की संख्‍या वर्तमान में 3 हजार से अधिक मिसाइलों से बढ़कर 2035 तक 16 हजार से अधिक हो जाएंगी. US की मजबूत परमाणु प्रतिरोधक क्षमता सामरिक खतरों से देश की सुरक्षा सुनिश्चित करती है. हालांकि, रूस, चीन, उत्तर कोरिया, ईरान और पाकिस्तान परमाणु और पारंपरिक पेलोड से लैस कई तरह की नई, उन्नत मिसाइल वितरण प्रणालियों पर शोध और विकास कर रहे हैं, जो अमरीका तक पहुंचने में समक्ष हैं.

गबार्ड ने ये भी कहा, 'खुफिया समिति का आकलन है कि चीन और रूस ऐसी उन्नत वितरण प्रणालियां विकसित कर रहे हैं जो अमरीका मिसाइल रक्षा प्रणालियों को भेदने या उन्हें पार करने में सक्षम हैं.'

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अपनी ब्रीफिंग के दौरान गबार्ड ने पिछले 2025 में ईरान पर हुए अमेरिकी हमलों का भी जिक्र करते हुए दावा किया कि अमेरिका ने पिछले साल जून में ईरान के यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को पूरी तरह खत्म कर दिया था. हालांकि एक अच्छी खबर यह है कि तब से अब तक ईरान ने अपनी परमाणु क्षमताओं को दोबारा खड़ा करने की कोई कोशिश नहीं की है.